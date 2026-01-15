Казахстан и Словения: совместный взгляд в будущее сотрудничества

Рассказать друзьям

Любляна, 13 января 2026 года - Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с Заместителем Премьер-министра - Министром иностранных и европейских дел Республики Словения Таней Файон подтвердил приверженность дальнейшему укреплению политического диалога, расширению экономического сотрудничества и дальнейшему развитию партнёрства в сфере цифровизации, инноваций и транспортной логистики между странами.

Собеседники отметили, что в следующем году Казахстан и Словения будут отмечать 35‑летие установления дипломатических отношений - значимую дату, отражающую зрелость и устойчивость двустороннего сотрудничества.

Т.Файон подчеркнула, что Казахстан является для Словении ключевым партнёром в Центральной Азии, и высоко оценила результаты официального визита Президента Словении в Астану в прошлом году, отметив его значимый вклад в укрепление двусторонних отношений и готовность к дальнейшему продвижению достигнутых договорённостей.

В ходе беседы обсуждены вопросы дальнейшего углубления многопланового взаимодействия и поддержания регулярных контактов на всех уровнях, включая контакты между министрами иностранных дел. В качестве сопредседателя словенской части Вице-Премьер подтвердила о готовности проведения 5‑го заседания Межправительственной комиссии и Казахстанско‑Словенского цифрового форума в марте 2026 года в Любляне.

Особое внимание уделено перспективам расширения торгово‑экономических связей, в том числе сотрудничеству в сферах фармацевтики, искусственного интеллекта, ИКТ, инженерии и энергоэффективности. В контексте растущей роли Казахстана как ключевого транзитного узла была подчёркнута важность развития логистики в рамках Среднего коридора. Отдельно рассмотрены возможности участия словенских компаний в проектах в Казахстане, включая локализацию производства.

Казахский дипломат положительно оценил успешное председательство Словении в Совете Безопасности ООН в 2024-2025 гг., поздравил с избранием в Совет по правам человека на период 2026-2028 гг. и выразил готовность к дальнейшему взаимодействию в международных организациях и на многосторонних площадках.

