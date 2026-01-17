Кувейтская компания «KUFPEC» проявляет интерес к инвестициям в газовый сектор Казахстана

Рассказать друзьям

Состоялась встреча посла Казахстана в Таиланде Маргулана Баймухана с министром торговли Таиланда Супаджи Сутхумпун, сообщает МИД.





В рамках встречи была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Стороны отметили высокий уровень двусторонних связей, опирающихся на 33-летнюю историю дипломатических отношений между Казахстаном и Таиландом.





Казахский дипломат проинформировал собеседника, что президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев объявил текущий год Годом цифровизации. В стране последовательно формируется цифровая экономика, действует международный IT-центр Astana Hub, а также подписан Цифровой кодекс, обеспечивающий современную и прозрачную нормативно-правовую среду для развития цифрового сектора. Отмечено, что подписанный недавно Казахско-таиландский меморандум о сотрудничестве в цифровой сфере создает практическую основу для взаимодействия в области цифровой торговли, финтеха, кибербезопасности и "умной" логистики. Дополнительно была представлена инициатива Казахстана по созданию Центра цифровых решений ЭСКАТО ООН.





Посол подчеркнул значимость Таиланда как одного из ключевых партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии, отметив, что порядка 70% торговли Таиланда со странами Центральной Азии приходится именно на Казахстан. Также была выражена надежда, что предстоящие парламентские выборы в Таиланде 8 февраля 2026 года пройдут в конструктивном ключе и будут способствовать дальнейшему устойчивому развитию страны.





В ходе беседы отмечена активизация политических контактов в 2024-2025 годах, а также устойчивая положительная динамика товарооборота. По итогам 11 месяцев 2025 года объем взаимной торговли вырос на 7,5% и достиг 235,5 млн долларов США. При этом стороны сошлись во мнении, что существующий потенциал экономического взаимодействия значительно превышает текущие показатели.





Отдельное внимание было уделено вопросам запуска Совместного торгового комитета и рабочей группы по сельскому хозяйству, а также рассмотрению возможности открытия Торгового представительства Таиланда в Астане или Алматы. Обсуждены перспективы продвижения соглашений о взаимной защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения.





Казахстан подтвердил готовность к расширению партнерства в агропромышленной сфере, приведя в качестве примера проект компании "Sea Value" в Алматинской области как успешную модель инвестиционного сотрудничества. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам транзитно-логистического взаимодействия, включая использование Среднего коридора, а также развитию туристических обменов на фоне запуска прямых авиарейсов между Алматы, Шымкентом и Бангкоком.





Со своей стороны, министр торговли Таиланда Супаджи Сутхумпун отметила приоритетное значение Казахстана для Таиланда как партнера в Центральной Азии и выразила заинтересованность в дальнейшем расширении двусторонней экономической кооперации.





Министр также заявила о заинтересованности в рассмотрении приглашения совершить визит в Казахстан, в рамках которого планируется проведение заседаний двусторонних механизмов сотрудничества, включая Совместный торговый комитет, а также организация бизнес-миссий с участием деловых кругов обеих стран.





Тайская сторона также выразила интерес к углублению сотрудничества в сфере цифровых решений, в том числе с точки зрения применения цифровых технологий для повышения производительности, эффективности и конкурентоспособности промышленных и агропромышленных предприятий, а также формирования современных цепочек добавленной стоимости и поддержки малого и среднего предпринимательства.





Кроме того, была подтверждена готовность оказывать содействие в продвижении проектов двусторонних соглашений, находящихся на рассмотрении, и продолжить предметный диалог по вопросам критически важных материалов и редкоземельных ресурсов, представляющих взаимный интерес.





Отдельно подчеркнута роль Казахстана как надежного транзитно-логистического хаба и его потенциал для расширения присутствия тайских компаний на рынках Центральной Азии и государств СНГ с использованием существующей инфраструктуры и международных транспортных маршрутов.





По итогам встречи стороны подтвердили нацеленность на продолжение конструктивного диалога и выразили уверенность, что поступательное развитие сотрудничества будет способствовать дальнейшему укреплению казахско-таиландских отношений и выводу их на новый качественный уровень.