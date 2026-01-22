Масштабные политические реформы представлены в парламенте Хорватии
Посол Казахстана в Иране Онталап Оналбаев встретился с Министром дорог и городского строительства Исламской Республики Иран Фарзане Садег.
В ходе встречи стороны обсудили развитие транспортных "артерий", соединяющих две страны, а также другие темы, представляющие взаимный интерес. Особое внимание было уделено реализации договорённостей, достигнутых в рамках официального визита Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Казахстан, а также поручений, данных главами двух государств по итогам визита.
В казахско-иранских отношениях важную роль играют торгово-экономическая и транспортно-логистическая связанность. В этой связи стороны выразили готовность предметно проработать вопросы увеличения объёмов грузовых и транзитных перевозок по Международному транспортному коридору "Север-Юг" и железной дороге "Казахстан-Туркменистан-Иран", открытия новых транспортных коридоров "Казахстан-Иран-Ирак" и "Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения", развития морского сообщения между портами двух стран, реализации совместных инвестиционных проектов в транспортно-логистической сфере в портах Шахид-Раджаи и Чабахар, а также подтвердили приверженность выводу двустороннего взаимодействия на новый уровень.
Кроме того, стороны подчеркнули важность проведения регулярных встреч между лицами двух стран, отвечающими за транспортно-логистическую сферу, для продвижения реализации совместных проектов.
Вопросы укрепления транспортной сопряжённости Казахстана и Ирана будут рассмотрены на очередном заседании совместной межправительственной комиссии, которое планируется провести в Иране.
