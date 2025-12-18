Перспективы стратегического партнерства между РК и ЕС рассмотрены в Брюсселе

Рассказать друзьям

Круглый стол на тему "Казахстан - Европейский союз: Сможет ли это партнерство принести больше пользы и что для этого потребуется" состоялся в Европейском институте азиатских исследований (EIAS) в Брюсселе, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Мероприятие в одном из известных аналитических центров европейской столицы было приурочено 10-летию подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СПРС) между Казахстаном и Европейским союзом и его государствами-членами.





Круглый стол, собравший представителей международных и бельгийских аналитических кругов, а также Европейской службы внешних действий (ЕСВД), позволил сторонам обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия между Казахстаном и Евросоюзом.





Открывая дискуссию, посол РК в Брюсселе Роман Василенко подчеркнул, что за последнее десятилетие Казахстан и Европейский союз создали не просто партнерство, а экосистему сотрудничества. Охватывая 29 областей, СПРС стало основой общего прогресса, охватывая сферы от транспортной инфраструктуры и энергетической безопасности до образования, климатической политики и цифровых инноваций.





Дипломат отметил, что недавние встречи на высшем и высоком уровнях, включая официальный визит президента Европейского совета Антониу Кошты в Астану и 22-е заседание совета сотрудничества "Казахстан - ЕС" в Брюсселе под сопредседательством министра иностранных дел Ермека Кошербаева и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас подтвердили, что обе стороны готовы к выводу отношений на качественно новый этап взаимодействия.





В частности, было подчеркнуто, что Казахстан готов к дальнейшему сотрудничеству с партнерами из ЕС в целях развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе, его преобразования в полностью современную, эффективную и экологически чистую транспортную артерию, соединяющую Европу и Азию.





Было также отмечено, что недавно Казахстан и ЕС официально начали переговоры о соглашениях об упрощении визового режима ЕС и о реадмиссии, что стало важной вехой в истории двусторонних отношений.





Наряду с этим обозначена перспектива взаимодействия в сферах "зеленого" перехода и декарбонизации, критически важного сырья, а также цифровой трансформации, искусственного интеллекта и цифрового управления. Казахстан также видит большой потенциал в сотрудничестве с ЕС в сфере гражданской авиации, где обе стороны сейчас формируют новую правовую базу, а также в космической отрасли.





Казахстан и Европейский союз уже продемонстрировали, что, объединяя наши усилия, мы можем добиваться результатов глобального масштаба - как в сферах обеспечения стабильности в наших регионах, так и в создании устойчивых цепочек поставок и "зеленых" инновациях. Наш ответ на поставленные в теме "круглого стола" вопросы таков: наше партнерство не только может, но должно и будет приносить больше взаимной пользы; и для достижения этого потребуются гибкость, долгосрочное планирование и смелость для инвестирования в инфраструктуру и технологии завтрашнего дня. И Казахстан полностью привержен такому видению", - подчеркнул посол.





Представители экспертного общества и ЕСВД отметили наличие больших перспектив для развития и укрепления сотрудничества РК и ЕС в сферах транспорта, цифровизации и критически важных материалов, подчёркивая важность дальнейшего совершенствования инвестиционного климата. Отдельно была выделена значимость Среднего коридора и ключевая роль Казахстана в этом маршруте.





Казахстан является первой страной Центральной Азии, подписавшей СПРС с Европейским Союзом в 2015 году. Товарооборот между ЕС и странами Центральной Азии в 2024 году составил около 55 млрд евро, из которых более 49 млрд евро пришлось на РК.





На сегодняшний день в нашей стране работают более 4 тыс. компаний с участием европейского капитала, инвестиции которых достигли общей отметки в 200 млрд долларов.