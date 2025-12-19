Турецкие компании заинтересованы в увеличении инвестиций в Казахстане

Рассказать друзьям

В рамках рабочего визита посла Казахстана в Турции Еркебулана Сапиева в провинции Адана и Газиантеп проведены встречи с рядом крупных промышленных предприятий, а также с председателем промышленной палаты Аданы Зеки Кыванчем и губернатором провинции Газиантеп Кемальем Чебером, сообщает МИД РК.





В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, а также вопросы углубления межрегиональных связей.





В частности, рассмотрены возможности взаимодействия в областях пищевой промышленности, производства гигиенической продукции, пластиковой и текстильной продукции, а также создания в Казахстане сельскохозяйственной техники, размещения совместных производств и участия турецкого бизнеса в инвестиционных проектах нашей страны.





По итогам встреч достигнута договоренность об организации визита турецких компаний в Казахстан с целью дальнейшего расширения сотрудничества и более детального ознакомления с инвестиционными возможностями страны.