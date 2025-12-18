В Брюсселе прошли дни казахского кино

Рассказать друзьям

Посольство Республики Казахстан в Бельгии совместно с киностудией "Казахфильм" и Французской ассоциацией казахского кино организовало в Брюсселе дни казахского кино, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Бельгийской публике были представлены фильмы "Бақыт құшағында" и "Жаужүрек мың бала", отражающие важные страницы истории, духовные ценности и богатство культурного наследия казахского народа.





Кинопоказы объединили представителей бельгийского общества, студентов из казахстанской диаспоры, став площадкой для культурного диалога и знакомства с современным казахстанским кинематографом.





Особое место в программе занял фильм режиссера Саната Шапашова "Бақыт құшағында", созданный по мотивам произведений выдающегося казахстанского композитора Шамши Калдаякова, чье 95-летие отмечается в этом году. Музыкальное наследие Калдаякова, пронизанное темами любви, человеческой искренности и национальной идентичности, стало эмоциональной основой картины и придало ей особую глубину и лиризм, сделав историю понятной и близкой международной аудитории.





Особым событием стало участие в показах главной героини фильмов актрисы Алии Ануарбек, которая пообщалась со зрителями и ответила на вопросы аудитории, вызвав живой интерес и теплый отклик у бельгийской публики.





Высокую оценку мероприятию дал генеральный секретарь Бельгийской ассоциации независимых авторов, режиссеров и продюсеров Франк Депайфв, отметивший эмоциональную выразительность представленных картин и их способность говорить со зрителем на универсальном языке кино. Он также выразил заинтересованность в дальнейшем знакомстве бельгийской аудитории с современным казахстанским кинематографом.





Проведение Дней казахского кино в рамках Недели культуры Казахстана в Бельгии продемонстрировало высокий интерес к истории и культуре Казахстана, подчеркнув значимость культурной дипломатии как эффективного инструмента укрепления взаимопонимания и межкультурного диалога.





Мероприятие стало заметным вкладом в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Бельгией и способствовало дальнейшему укреплению двусторонних культурных связей.