В Эр-Рияде обсудили вопросы активизации деятельности Делового совета

Сеул, 12 января 2026 года - Посол Казахстана в Республике Корея Нургали Арыстанов провёл лекцию на тему "Многовекторная внешняя политика Казахстана и развитие отношений с Республикой Корея".

Мероприятие прошло при содействии Корейской ассоциации культуры в рамках тренинга будущих дипломатов. В лекции приняли участие свыше 80 учащихся средних и старших школ Республики Корея - молодых лидеров, проявляющих интерес к международным отношениям и дипломатии.

В своём выступлении казахский дипломат подробно остановился на ключевых положениях интервью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, обозначенных в его недавнем интервью газете "Turkistan" под заголовком "Казахстан вступил в новый этап модернизации". В частности, он подчеркнул, что 2026 год обозначен Главой государства как переломный этап в долгосрочном развитии Казахстана. Особое внимание было уделено устойчивому экономическому росту, масштабной модернизации инфраструктуры, формированию Казахстана как регионального логистического хаба, а также приоритетам цифровизации и искусственного интеллекта, в связи с объявлением 2026 года Годом искусственного интеллекта.

Он отдельно отметил инициативы Президента по внедрению передовых технологий в сельское хозяйство, транспорт, инфраструктуру и логистику. В этом контексте были также представлены проекты "умных городов", включая Alatau City, зелёные инициативы и меры по развитию туризма.

Посол Арыстанов подчеркнул, что обозначенные в интервью направления модернизации во многом созвучны опыту и стратегическим приоритетам Республики Корея, что открывает широкие возможности для двустороннего сотрудничества в сферах цифровизации, инноваций, зелёной энергетики, устойчивого развития и урбанистики. Он выразил уверенность, что синергия усилий Казахстана и Кореи позволит вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень.

В ходе лекции Посол также отметил последовательную приверженность Казахстана принципам мира, межрелигиозного диалога и взаимного уважения. В этом контексте было подчеркнуто значение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в котором принимают участие представители корейского буддийского ордена Чогие.

В рамках мероприятия участникам был продемонстрирован туристический видеоролик о Казахстане, а также распространены информационные журналы и туристические путеводители о стране. По завершении лекции состоялась сессия вопросов и ответов.

Особое внимание привлекла творческая часть мероприятия, в рамках которой школьники заранее подготовили и представили собственное видение Казахстана. Учащиеся разделились на группы и оформили тематические презентации, посвящённые культуре, истории, внешней политике и туристическому потенциалу страны. Каждая группа поочерёдно презентовала своё направление перед Послом. Такой формат превратил встречу в живой и содержательный диалог и наглядно показал степень подготовки и вовлечённости школьников.

В ходе сессии вопросов и ответов, учащиеся продемонстрировали глубокую осведомлённость по широкому кругу тем. Обсуждение затронуло вопросы национальной идентичности и государственной символики, роли этнокультурного и религиозного многообразия в укреплении общественной гармонии, а также вклада этнических корейцев в развитие казахстанского общества и их значения как "моста" между Казахстаном и Кореей.

Проведённое мероприятие стало важной площадкой для углубления взаимопонимания между Казахстаном и Кореей, способствовало укреплению атмосферы доверия и дружбы, а также открыло новые возможности для развития молодежных и образовательных обменов между двумя странами.

Источник: МИД РК






