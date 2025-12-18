В Гонконге обсудили экспортный потенциал Казахстана

Рассказать друзьям

В Гонконге состоялся круглый стол, посвященный обсуждению экспортного потенциала Республики Казахстан. Мероприятие было организовано генеральным консульством Республики Казахстан в Гонконге для продвижения казахстанского экспорта на гонконгский рынок.





Участниками мероприятия были официальные лица Гонконга, предприниматели и сотрудники научно-исследовательских центров. С приветственным словом выступил генеральный консул Республики Казахстан в Гонконге Бауыржан Досманбетов, который подчеркнул важность развития торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Гонконгом.





Основным элементом программы стала презентация, в которой были представлены возможности казахстанского рынка для гонконгской стороны. Участники отметили высокий потенциал казахстанской продукции, особенно в секторах пищевой промышленности, сельского хозяйства и фармацевтики.





Кроме того, свою позицию выразил заместитель комиссара департамента таможни и акцизов Гонконга Ли Кин-кей, который отметил важность дальнейшего развития сотрудничества между регионами в области торговли и логистики. В ходе обсуждений были выделены ключевые аспекты, такие как стандарты качества, безопасность продукции и развитие логистической инфраструктуры для успешного экспорта.





По итогам были выработаны рекомендации по укреплению сотрудничества между Казахстаном и Гонконгом. Участники договорились о продолжении совместных мероприятий для поддержки казахстанских экспортеров и продвижения их продукции на рынке Гонконга и станет важным шагом к улучшению торговых отношений между двумя регионами.