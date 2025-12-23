В Международном валютном фонде отметили День Казахстана
новости по теме
В Пекине казахстанские студенты обсудили актуальные вопросы сотрудничества и образования
Словенский порт может усилить транзит Азии и Европы через Средний коридор
В соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне между президентами Казахстана и Словении в марте 2025 года, а также с целью практического обсуждения основных принципов гармонизации Транскаспийского международного транспортного маршрута - Среднего коридора с одним из крупнейших морских портов Европы "Лука Копер" посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев ознакомился с функциональной деятельностью порта и обсудил перспективы сотрудничества с председателем правления Невенкой Кржан, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В ходе беседы состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам развития двустороннего сотрудничества в сфере транспорта, транзита и логистики. Посол презентовал словенской стороне потенциал Казахстана как одного из ключевых транзитных государств Евразийского пространства, а также о предпринимаемых мерах правительством РК по развитию современной транспортно-логистической инфраструктуры, включая железнодорожные и мультимодальные маршруты международного значения.
Отдельное внимание было уделено потенциалу и возможностям развития Среднего коридора, задачам диверсификации транспортных маршрутов, повышения устойчивости цепочек поставок и расширения логистических возможностей для европейских государств. Председатель правления порта представила информацию о текущей деятельности "Лука Копер", его инфраструктурных возможностях, специализации терминалов, а также планах по дальнейшему развитию и модернизации портовых мощностей. Подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и развитии практического взаимодействия, в том числе в части расширения сотрудничества с КТЖ Экспресс и другими профильными структурами и деловыми кругами двух стран.
Словенский порт "Лука Копер" работает 24/7 365 дней в году, практически не подвержен погодным условиям, расположен на Адриатическом побережье Словении на территории 283 га, порт играет ключевую роль для всех стран ЕС, не имеющих прямого доступа к отрытому морю (1/3 всего импорта в Австрию, 45% импорта в Венгрию).
Персонал порта - 2,5 тысячи высококвалифицированных специалистов, ежегодный объем грузооборота - 23 млн тонн, или 1,5-1,8 млн контейнеров, принимает и отправляет все виды товаров и груза (за исключением нефти и газа), в частности, 1,1 млн новых автомобилей мировых брендов. В настоящее время длительность доставки грузов по морю с восточного побережья Китая и из региона АТР до словенского порта "Лука Копер" составляет 43-46 дней.
Казахстан и Алжир обсудили сотрудничество в сфере цифровизации
Топ-30 GR-специалистов определены в Казахстане: представлен рейтинг за 2025 год
- Абишев Улан, Шинный завод в г. Сарань.
- Адилов Руслан, Проектный офис развития курорта Бурабай.
- Арыспаев Еркiн, Bereke Bank.
- Асель Ибраева, Шелл Казахстан.
- Ахметова Акерке, NCOC N.V.
- Аширбекова Гаухар, АССА.
- Даугалиева Вероника, Саморегулируемая организация общественного питания Республики Казахстан.
- Даутбек Мади, Aretera Public Affairs.
- Дюсенбинов Арман, Синтегра.
- Еламанов Кайрат, Союз промышленных инвесторов Казахстана.
- Жанар Бекбасова, Turan Business Development.
- Жантасов Темирлан, Евразийский центр поддержки предпринимателей.
- Жукебаев Алмат, CASATO.
- Жуманбаева Айнур, Kazak Protein.
- Исабекова Динара, Air Liquide в Казахстане.
- Искаков Азиз, Aretera Public Affairs.
- Исмаилов Ербол, Qarmet.
- Кадырханова Гаухар, Посольство Канады в Центральной Азии.
- Каюпова Айгерим, AIFC.
- Кенжетаев Нурлан, Центр развития цифровой экономики.
- Мукатов Меирбек, Yandex Qazaqstan.
- Мункебаев Даукен, Костанайские минералы.
- Садвакасова Индира, Carlsberg Kazakhstan.
- Сараева Рамия, Ассоциация казахстанских грузовых железнодорожных перевозчиков.
- Сулейменова Жанел, AmCham Kazakhstan.
- Сундетов Азамат, Primus Capital.
- Тансыкбаева Малика, GR консультант.
- Тлеуп Дана, Freedom Telecom.
- Утеуова Аяжан, Ассоциация по связям бизнеса, общества и государства.
- Чуватаева Махаббат, Казахстанская ассоциация строительной отрасли.
Казахстан укрепляет диалог с Кувейтом в сфере энергетики
Эль-Кувейт, 18 декабря 2025 года - Посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт Ержан Елекеев провел встречу с главным исполнительным директором Кувейтской нефтяной корпорации шейхом Науафом Саудом Ас-Сабахом, в ходе которой были обсуждены перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.
В рамках встречи посол Казахстана передал шейху Науафу Ас-Сабаху письмо-приглашение от министра энергетики Республики Казахстан Ерлана Аккенженова с предложением посетить Казахстан. Предполагаемый визит направлен на проведение переговоров по возможным направлениям сотрудничества и партнерства между Казахстаном и Кувейтом в нефтегазовой и энергетической отраслях.
В ходе переговоров была подтверждена взаимная заинтересованность сторон в расширении двустороннего диалога и проработке новых возможностей взаимодействия, включая обмен опытом и реализацию взаимовыгодных проектов в энергетическом секторе.
Кувейтская нефтяная корпорация является государственной национальной нефтяной компанией Государства Кувейт и одним из ключевых участников мирового энергетического рынка. Корпорация осуществляет деятельность по разведке, добыче, переработке, транспортировке и сбыту углеводородных ресурсов страны. Годовой объем добычи нефти в Кувейте составляет порядка 147 млн тонн, что подчеркивает значимую роль страны в обеспечении глобальной энергетической безопасности.
Казахстан и Таиланд укрепляют политический диалог и расширяют экономическое сотрудничество
Бангкок, 18 декабря 2025 года - Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провел встречу с Постоянным секретарем Министерства иностранных дел Таиланда Эксири Пинтаручи. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, отметив устойчивый рост сотрудничества и высокий уровень доверия между двумя странами.
Посол подчеркнул, что Казахстан и Таиланд выстроили прочный политический диалог, чему способствуют активные обмены визитами и расширение договорно-правовой базы. За последние два года подписаны соглашения о безвизовом режиме, торгово-экономическом сотрудничестве и меморандумы по цифровизации, туризму, сельскому хозяйству и международному развитию.
Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении политических контактов и расширении взаимодействия в 2026 году, отметив необходимость активизации межведомственной координации по ключевым направлениям.
Экономическая тематика заняла центральное место в состоявшейся встрече. Казахстан остается крупнейшим партнером Таиланда в Центральной Азии, обеспечивая около 70% торговли Таиланда с регионом. Обсуждены возможности расширения товарооборота в сфере сельского хозяйства, машиностроения, энергетики и туризма.
Казахстанская сторона отметила высокий потенциал экспорта зерна и мясной продукции в контексте инициативы Таиланда по созданию регионального продовольственного хаба. Отдельно подчеркнута необходимость завершения работы над соглашениями о защите инвестиций, избежании двойного налогообложения и документами по ветеринарному контролю и карантину растений.
В числе приоритетов обсуждалось сотрудничество в сфере недропользования и редкоземельных металлов. Казахстан предложил Таиланду рассмотреть совместные проекты в ответ на растущий спрос тайской промышленности на высокотехнологичное сырье.
Существенное внимание было уделено расширению цифрового взаимодействия - цифровой торговле, финтеху, облачным технологиям, кибербезопасности и интеллектуальной логистике. Представлена инициатива по созданию Центра цифровых решений под эгидой ЭСКАТО ООН с размещением в Алматы.
Отдельным блоком обсуждалось развитие транспортной связанности. Между Казахстаном и Таиландом выполняются 23 прямых рейса в неделю авиакомпаниями Air Astana, SCAT Airlines и Thai AirAsia X. Новый маршрут Шымкент - Бангкок, открытый в декабре, укрепил логистические и туристические связи. Стороны также отметили потенциал Срединного коридора и будущие возможности мультимодальных перевозок в рамках проекта железной дороги Китай - Лаос - Таиланд.
Посол также отметил рост турпотока из Казахстана и выразил благодарность за поддержку открытия Консульства Казахстана в Пхукете, официальная церемония которого состоится в январе 2026 года.
Стороны подтвердили схожесть позиций по ключевым вопросам международной повестки и выразили готовность укреплять взаимодействие на многосторонних площадках.
По итогам встречи посол Маргулан Баймухан подчеркнул, что Казахстан рассматривает Таиланд как ключевого партнера в Юго-Восточной Азии и намерен последовательно расширять политическое и экономическое сотрудничество.
В Кувейте представлен экономический, инвестиционный и туристический потенциал Казахстана
Эль-Кувейт, 17 декабря 2025 года - Посольство Республики Казахстан в Государстве Кувейт провело брифинг для представителей средств массовой информации Кувейта под названием "Kazakhstan - a country of opportunities".
В ходе мероприятия посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт Ержан Елекеев проинформировал журналистов о ключевых положениях послания президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 8 сентября 2025 года, в котором обозначены стратегические приоритеты устойчивого экономического роста, цифровой трансформации, внедрения искусственного интеллекта, а также дальнейшего совершенствования инвестиционного климата.
Посол подчеркнул, что Казахстан, являясь крупнейшей экономикой Центральной Азии, предлагает инвесторам устойчивую, открытую и предсказуемую деловую среду. Он отметил, что по итогам 2024 года валовой внутренний продукт страны составил порядка 291 млрд долларов США, а совокупный объем привлеченных с момента обретения независимости прямых иностранных инвестиций превысил 474 млрд долларов США, что эквивалентно почти половине всех ПИИ в регионе.
Отдельное внимание в ходе брифинга было уделено туристическому потенциалу Казахстана. Посол подчеркнул уникальное сочетание богатого культурно-исторического наследия страны, разнообразия природных ландшафтов, а также поступательное развитие современной туристической инфраструктуры. Дипломат отметил, что в 2024 году Казахстан посетили около 4 тысяч туристов из Государства Кувейт, что в пять раз превышает показатели 2022 года и наглядно отражает устойчивый рост интереса к Казахстану как к современному, комфортному и привлекательному туристическому направлению.
В рамках брифинга журналистам также были представлены видеоматериалы, демонстрирующие туристические и культурные достопримечательности всех регионов Казахстана, которые вызвали живой интерес и положительный отклик со стороны участников мероприятия.
В завершение мероприятия посол подтвердил заинтересованность Республики Казахстан в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества с Государством Кувейт в сферах экономики, инвестиций и туризма.
МИД РК
Казахстан и ПРООН обсудили укрепление сотрудничества и планы на 2026 год
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
22.12.2025, 09:22Совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2025 году может увеличиться на 2% 22.12.2025, 09:3861916Токаев предложил внедрить технологии искусственного интеллекта в сферы деятельности ЕАЭС 22.12.2025, 12:2152616С 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно 22.12.2025, 12:1147551В Казахстане представлен рейтинг ведущих GR-специалистов 22.12.2025, 11:0447181В Кувейте представлен экономический, инвестиционный и туристический потенциал Казахстана 16.12.2025, 11:22432981День независимости отмечают в Казахстане 17.12.2025, 14:49405031Тимур Турлов назвал информационные вбросы клеветой 18.12.2025, 15:53365611Инвестиционный рекорд: ЕАБР вложил в экономику Казахстана $1,5 млрд в 2025 году 18.12.2025, 16:39362776Инвестиции в будущее: мегапроекты ЕАБР меняют экономический ландшафт Центральной Азии 18.12.2025, 17:14360046В Казахстане создадут инфраструктуру для ИИ-прорыва: запуск платформы AI SuperCloud 05.12.2025, 14:50831841В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки828671Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16758466Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19755421Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25752046В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?