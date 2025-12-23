В Международном валютном фонде отметили День Казахстана

Рассказать друзьям

В штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) прошло официальное мероприятие "День Казахстана", организованное с целью углубления партнерства страны с международными финансовыми институтами, а также продвижения культурного наследия страны, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.





В мероприятии приняли участие представители МВФ, группы Всемирного банка, а также казахстанские соотечественники, проживающие и работающие в Вашингтоне.





В рамках торжественной части мероприятия был сделан акцент на динамичное социально-экономическое развитие Республики Казахстан и ее возрастающую роль в системе глобального финансово-экономического сотрудничества.





С приветственным словом выступил исполнительный директор МВФ, представляющий группу государств, в состав которой входит Казахстан, Патрик Лошевски. Он высоко оценил вклад Казахстана в деятельность фонда и обозначил ключевые приоритеты дальнейшего взаимодействия.





Посол РК в США Магжан Ильясов в своем выступлении подчеркнул стратегическую значимость сотрудничества с международными финансовыми институтами в контексте обеспечения устойчивого развития страны, а также отметил роль Казахстана как надежного и ответственного участника глобальной экономической архитектуры.





С речью также выступил представитель Всемирного банка - заместитель исполнительного директора Мариуш Круковский, который отметил перспективы расширения совместных инициатив, направленных на поддержку экономического роста и регионального развития.





Завершением мероприятия стала культурная программа, включавшая традиционные казахские угощения, выступление танцевального ансамбля "Гулдер" и исполнение классических кюев на домбре, что позволило гостям ближе познакомиться с богатым культурным наследием Казахстана.