В Улан-Баторе обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Казахстаном и Монголией

Улан-Батор, 12 января 2026 года - Посол Казахстана в Монголии Алмас Сейтакынов встретился с Министром продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии - Председателем Казахстанско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК) Мягмарсурэнгийн Бадамсурэном.

Во встрече также приняли участие Министр по делам семьи, труда и социальной защиты Монголии Тилеуханы Аубакир, депутат Парламента Монголии - заместитель председателя Казахстанско-монгольской парламентской группы дружбы Хажекберийн Жангабыл, а также депутат Парламента Монголии Сархадын Зулпхар.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, транспорта и логистики, лёгкой промышленности, туризма, образования и культуры, а также возможности увеличения товарооборота между двумя странами. Отдельное внимание было уделено вопросам расширения прямых деловых контактов между профильными ведомствами и представителями бизнеса, развитию кооперации и реализации совместных проектов.

Кроме того, была отмечена важность роли парламентских групп дружбы в развитии двусторонних отношений и укреплении связей между народами.

По итогам встречи достигнута договорённость об организации 10-го юбилейного заседания МПК в Астане в 2026 году.

