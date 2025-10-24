8-е Китайское международное импортное ЭКСПО: высокий уровень открытости объединяет усилия для развития

Фото: 6 ноября 2024 года, Шанхай. Покупатели выбирают плюшевые игрушки в зоне потребительских товаров на 7-м Китайском международном импортном ЭКСПО. Фото/Тан Кэ

Рассказать друзьям

С 5 по 10 ноября в Шанхае пройдет 8-е Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE). К настоящему времени участие подтвердили более 320 компаний из свыше 110 стран и регионов мира, а общая законтрактованная выставочная площадь превысила 360 тыс. кв. м, сообщает газета "Жэньминь жибао".





Десятки государств и международных организаций представят свои экспозиции на национальной комплексной выставке. Почётными гостями выступятШвеция и ОАЭ, а Кыргызстан примет участие впервые. 170 зарубежных компаний и 27 организаций будут участвовать уже восьмой раз подряд, став настоящими "ветеранами" этого мероприятия.





CIIE - первая в мире выставка национального уровня, посвященная импорту. Она проводится ежегодно без перерывов с 2018 года, став символом взаимного движения Китая и мира навстречу друг другу. По данным статистики, за семь прошедших выставок было представлено около 3 тыс. новых продуктов, технологий и услуг, предварительный объем сделок превысил 500 млрд долларов США, а общее число зарубежных участников достигло 23 тыс.





На фоне роста унилатерализма и протекционизма CIIE позволяет всем сторонам воочию убедиться в искренности Китая в расширении открытости высокого уровня, продолжая вселять уверенность в глобальное торгово-экономическое сотрудничество.





С 5 по 10 ноября 2024 года в Шанхае проходило 7-е Китайское международного импортное ЭКСПО. Во всех павильонах наблюдался большой поток посетителей. Фото / Вэн Циюй





Восьмикратный участник CIIE, немецкая компания Kärcher, в этом году представит 6 новинок мирового уровня, демонстрируя последние достижения в сфере интеллектуальной уборки. Среди них - универсальный уборочный робот, использующий лазерные сканеры, 3D-датчики и ультразвуковые технологии для комплексного мониторинга окружающей среды. Умный уборщик точно распознает людей и препятствия, автоматически объезжая их, обеспечивая эффективное и безопасное выполнение работ.





Концерн Kärcher - свидетель, участник и бенефициар открытости Китая на высоком уровне. Китайский рынок - одна из ключевых составляющих нашей глобальной стратегии", - подчеркнул Райнер Керн (RainerKern), вице-президент Kärcher и финансовый директор компании в Китае.





По его словам, в последние годы Kärcher благодаря участию в CIIE и других международных выставках значительно укрепила влияние бренда. Многие продукты, впервые представленные широкой публике на выставке, превратились из экспонатов в товары, получив положительные отзывы рынка, что наглядно свидетельствует об огромном потенциале китайского рынка.





Чтобы облегчить выход зарубежных малых и средних предприятий (МСП) на китайский рынок, в этом году на CIIE впервые будет создана специальная платформа для трансграничной электронной коммерции площадью около 530 кв. м. Через специализированные презентации, профессиональные встречи и прямые трансляции платформа объединит выставочную деятельность, торговлю, логистику и доставку, преодолевая "последний километр" на пути выхода зарубежных товаров на китайский рынок и формируя эффективный "зеленый коридор" с целью повышения результативности участия МСП.





6 ноября 2024 года, Шанхай. Посетители 7-го Китайского международного импортного ЭКСПО знакомятся с шиной для лунохода компании Michelin. Фото / Тан Кэ





Следуя тенденциям развития перспективных отраслей, на нынешней CIIE в секции автомобилей и интеллектуальных транспортных решений продолжит работу специализированная зона "Мобильность будущего". Она сосредоточится на передовых технологиях, включая технологии в сфере низковысотной экономики, и станет международной платформой для демонстрации инновационных достижений и отраслевой синергии. Это будет способствовать внедрению мировых разработок в области интеллектуальной мобильности в Китае и совместному использованию возможностей.





Китай обладает уникальными преимуществами в управлении низковысотным воздушным движением и развитии инфраструктуры, а CIIE может стать важной площадкой для международного технологического обмена и гармонизации стандартов", - отметил представитель Королевского авиационного общества Великобритании в Китае Шэнь Вэньцзя.





В этом году CIIE также впервые откроет специальную зону для продукции наименее развитых стран (НРС) и расширит существующий африканский павильон, помогая предприятиям из НРС, имеющих дипломатические отношения с Китаем, и 53 африканских стран в полной мере воспользоваться режимом нулевых тарифов.





5 ноября 2024 года, Шанхай. Реальный образец электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL) M1, представленный на стенде китайской компании Vertaxi на 7-м Китайском международном импортном ЭКСПО. Фото /Ван Чу





Кроме того, впервые состоится подфорум "Глобального Юга", направленный на укрепление экономической устойчивости развивающихся стран. В "Докладе о глобальной открытости 2025" появится специальная глава "Открытость стимулирует индустриализацию Глобального Юга", содействуя инклюзивному росту.





Эта серия мер открытости демонстрирует приверженность Китая конкретным действиям по открытию дверей возможностей для развивающихся стран, помогая большему числу государств интегрироваться в инклюзивный и всеобъемлющий процесс экономической глобализации.





Благодаря платформе CIIE руандийский перец чили, эфиопский кофе и непальский кашемир стали популярными товарами в домах китайских потребителей", - заявила заместитель исполнительного директора Международного торгового центра ООН Дороти Тембо.





По ее мнению, CIIE открывает двери для МСП мира все шире, позволяя им воспользоваться возможностями китайского рынка, а плоды открытости приносят пользу все большему числу стран и регионов.



Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Цуй Ци