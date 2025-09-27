Эксперт: Высокий уровень внешней открытости позволяет миру увидеть подлинный Синьцзян

Фото: информационная компания Урумчи

19 сентября Пресс-канцелярия Государственного совета КНР опубликовала Белую книгу "Успешная практика партийной стратегии управления Синьцзяном в новую эпоху", где упоминается, что Синьцзян сознательно интегрирует региональную стратегию открытости в общую схему открытия страны на запад, используя строительство "одного порта, двух зон, пяти крупных центров и экономического пояса портов" в качестве опоры, чтобы сформировать "золотой коридор Евразии" и форпост открытия на запад, сообщает информационная компания "Урумчи".





С быстрым развитием внешней торговли и приграничного туризма в Синьцзяне в последние годы расширение высокого уровня внешней открытости позволило всему миру еще больше увидеть настоящий Синьцзян", - заявил 21 сентября в телефонном интервью корреспонденту China News Service директор Института социологических исследований Синьцзянской академии общественных наук, исследователь Ян Фуцян.





Более 2000 лет назад на Шелковом пути "посланники встречались на дорогах, торговые караваны не прекращали движение", и тогдашний регион Синьцзян был важными воротами китайской цивилизации для выхода в мир. Ян Фуцян считает, что сегодня, опираясь на свои уникальные преимущества как ключевого района Экономического пояса Шелкового пути, Синьцзян открывает свои двери все шире и шире, демонстрируя международному сообществу подлинный облик своей экономики и общества.





Всеобъемлющая, многоуровневая модель сотрудничества в сфере трансграничной торговли обогатила содержание внешнеэкономических связей Синьцзяна", - сказал Ян Фуцян.





По его словам, Синьцзян активно расширяет импортно-экспортные операции по различным видам товаров, охватывая такие области, как сельскохозяйственная продукция, текстиль, машиностроительное оборудование, а также активно продвигает трансграничный обмен различными видами услуг, включая финансовые услуги, образование и медицину, информационно-технологические услуги, культурный туризм и т. д.





Синьцзян уже ведет торговые отношения с более чем 220 странами и регионами мира, а общий объем импорта и экспорта в 2024 году составил 434,1 млрд юаней. Ян Фуцян отметил, что "Сделано в Синьцзяне" продается по всему миру и пользуется популярностью у потребителей разных стран и регионов, особенно высокотехнологичная продукция, представленная электромобилями, литиевыми батареями и солнечными батареями, демонстрирует новый облик синьцзянской обрабатывающей промышленности.





В Синьцзяне действует 19 внешнеоткрытых портов, открыто 119 двусторонних международных маршрутов автомобильных перевозок и 10 многосторонних маршрутов международных автомобильных грузоперевозок, а количество проходящих через него поездов "Китай-Европа" уже пять лет подряд превышает 10 тысяч. Ян Фуцян, ссылаясь на данные Белой книги, отметил, что развитие внешней торговли и приграничного туризма в Синьцзяне неразрывно связано со строительством крупных каналов внешней открытости.





Сообщается, что в 2024 году Синьцзян привлек 5,1 миллионов иностранных туристов. Ян Фуцян отметил, что путешественники из Центральной Азии любят посещать старые города Кашгара, Хотана и других мест, чтобы почувствовать разнообразную этническую культуру и богатую национальную кухню, а европейские туристы предпочитают катание на лыжах, автогонки и другие виды спорта. Также очень много "бэкпекеров", отправляющихся в пешие походы по пустыням и степям.





Сейчас многие иностранные туристы приезжают в Синьцзян действительно с настроем "проверить", хотят увидеть, действительно ли здесь все так, как описывают некоторые западные СМИ", - сказал Ян Фуцян.





Благодаря величественным горам и рекам, шумным базарам, гостеприимным людям разных национальностей и современным услугам, Синьцзян будет иметь все больше и больше "постоянных клиентов", которые будут готовы рекомендовать его своим родным и друзьям.