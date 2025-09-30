Китай ускоряет интеграцию роботов и ИИ - от сервисов до медицины

Рассказать друзьям

В Ланьчжоу провинции Ганьсу КНР в рамках организованного газетой "Жэньминь жибао" пресс-тура Форума "Один пояс, Один путь - 2025" журналисты посетили логистическую компанию Langzhou New District Lugang Logistics Co., Ltd., сообщает Kazakhstan Today.





Опираясь на "три основных центра" и "Пять основных платформ", сформированных логистическим парком Северного железнодорожного вокзала Чжунчуаня, мы в полной мере реализуем роль региональной службы логистической поддержки и гарантий и развиваем полноцепочный формат отраслевой цепочки поставок "коммерция + логистика". + финансы". Ускорить создание новой модели открытости с внутренними и внешними связями, взаимной экономикой восток-Запад, плавным движением север-юг, ориентированным на запад и разнонаправленным прогрессом в нашей провинции, а также способствовать экономическому и социальному развитию Ганьсу и даже Северо-Западного региона", - сообщили в компании.





По информации представителей предприятия, "компания Lu Gang - это современное интегрированное логистическое предприятие, объединяющее железнодорожный транспорт общего пользования, международные и внутренние грузоперевозки, складирование грузов, импортно-экспортный бизнес, продажу строительных материалов, разработку логистических программ, финансирование цепочки поставок и строительство мультимодальных перевозок. Штаб-квартира компании расположена в логистическом парке Северного железнодорожного вокзала Чжунчуань, Новый район Ланьчжоу. Она в основном отвечает за строительство и эксплуатацию логистического парка Северного железнодорожного вокзала Чжунчуань, железнодорожного порта Ланьчжоу и участка таможенного контроля. Она сформировала шесть основных секторов бизнеса, включая мультимодальные перевозки, эксплуатацию логистического парка, цепочка оптовых поставок, международная торговля, городское распределение и сетевые грузоперевозки. Логистический парк Северного железнодорожного вокзала Чжунчуань в Новом районе Ланьчжоу - это современный логистический парк интермодальных перевозок по железной дороге общего пользования, который был реализован и построен в рамках "13-го пятилетнего плана" Нового района Ланьчжоу. Это международная гарантийная база грузовых поездов для второй серии демонстрационных проектов по мультимодальным перевозкам в новом районе Ланьчжоу. Министерство связи. Это коммерческий сервисно-ориентированный вспомогательный центр логистического узла сухопутного порта Ланьчжоу, входящего в число 23 логистических узлов страны с планировкой "один главный и один вспомогательный". Это новое высокогорье, открытое провинцией Ганьсу на западе.





Развитие парка зависит от строительства железной дороги Маджяпин - Чжунчуань - Чжуцзяяо в новом районе Ланьчжоу, соединяющей линию Баолань на востоке и линию Лансин на западе. Здесь планируется построить 14 железнодорожных погрузочно-разгрузочных линий с годовой пропускной способностью до 12 миллионов тонн, построено 7 железнодорожных погрузочно-разгрузочных линий, которые образуют 4 основные функциональные зоны, сосредоточенные на погрузочно-разгрузочных линиях, в основном на складах и распределительной зоне интегрированного управления, зоне эксплуатации железнодорожной станции, зона эксплуатации железнодорожного порта, логистическая зона торговли цветными металлами. Операционная зона Чжунчуань железнодорожного порта Ланьчжоу является основной функциональной зоной логистического парка Северного железнодорожного вокзала Чжунчуань, занимающего площадь в 300 000 квадратных метров, включая зону погрузки и разгрузки контейнеров и зону таможенного контроля. Среди них зона погрузки и разгрузки контейнеров площадью около 150 000 квадратных метров, две выделенные железнодорожные линии длиной 1050 метров каждая и 5 козловых кранов. Общая планируемая площадь зоны таможенного контроля составляет 125 000 квадратных метров, включая функциональные зоны, такие как зоны таможенного досмотра и карантинной обработки. В основном занимается сборкой контейнерных грузов, погрузкой и разгрузкой, распределением, складированием и торговлей, в том числе международными поездами.









С момента открытия парка, ориентируясь на развитие логистической отрасли, он построил и ввел в эксплуатацию профессиональные торговые и логистические центры, такие как автомобильный распределительный центр, сталелитейный дистрибьюторский центр. центр, Северо-Западный международный центр торговли древесиной и центр распределения импортного зерна и масла. Являясь операционным подразделением логистического парка Северного железнодорожного вокзала Чжунчуань в Новом районе Ланьчжоу, компания Lugang постоянно расширяет функции порта и улучшает его эксплуатационные возможности. Полностью опираясь на преимущества железнодорожных портов, был построен первый в провинции центр надзора за трансграничной электронной коммерцией (модель трансграничных прямых закупок), который был официально введен в эксплуатацию 29 мая 2018 года, что эффективно способствует быстрому и здоровому развитию экономики нашей провинции, ориентированной на экспорт. Активно готовится к строительству специального пункта контроля за поступающим зерном в новом районе Ланьчжоу для дальнейшего улучшения работы порта. 8 мая 2019 года назначенный пункт контроля за ввозимым зерном на Северной железнодорожной станции Чжунчуань железнодорожного порта Ланьчжоу прошел оценку и одобрение Главного таможенного управления. В настоящее время бизнес по импорту зерна в Казахстан нормализован, что в значительной степени решило проблему международной торговли между Центральной Азией и Китаем и Европой, трудности с получением грузового обратного поезда. Это активный отклик на инициативу "Один пояс, один путь" и развитие коммуникаций дорожного строительства, постоянное развитие источников поставок товаров и комплектующих, стабильное ведение экспортного бизнеса, активное развитие импортного бизнеса.





Грузы международного поезда "Ланьчжоу" собираются, проверяются, распределяются, хранятся и отправляются именно здесь. С момента его появления в логистическом парке Северного железнодорожного вокзала Чжунчуань в Новом районе Ланьчжоу в июле 2015 года они отправлялись в обычном режиме.В полной мере использовать возможности платформы Северо-Западного международного центра торговли древесиной и специально отведенного места для контроля за ввозимым зерном, гибко использовать различные меры государственной поддержки промышленного развития и стимулирования, а также постоянно привлекать поставки и организовывать железнодорожные перевозки на основе всестороннего расширения международных железнодорожных рынков, таких как лесоматериалы. и льняное семя. На сегодняшний день в общей сложности прибыло 1324 поезда, из которых 1102 уже прибыли и 222 были отправлены, включая международные поезда в Центральную Европу и Центральную Азию. Здесь сходятся международные грузовые поезда из Нового района Ланьчжоу в Центральную Азию, Европу и Южную Азию. Благодаря этой платформе Новый район Ланьчжоу осуществляет экономическое и торговое сотрудничество почти с 40 странами, такими как Россия и Германия, и около 20 местных компаний продают свою продукцию в Соединенные Штаты, Европу, Центральную и Западную Азию. Азия и другие страны и регионы. На сегодняшний день общий грузооборот парка составляет 18,8099 млн тонн, а объем железнодорожных перевозок - 9,8733 млн тонн".





Компания Lugang Logistics Co., Ltd. нового района Ланьчжоу (далее именуемая "Компания Луган") была основана в марте 2014 года и реорганизована в Gansu International Logistics Group Co., Ltd. в августе 2022 года с уставным капиталом в 424 миллиона юаней.Основал дочернюю компанию Longxin International Multimodal Transport (Xinjiang) Co., Ltd. в Кашгаре, Синьцзян; основал совместное предприятие с Manzhouli Xinyue Economic and Trade Co., Ltd., дочерней компанией Xinchun Wood Industry Group, в новом районе Ланьчжоу, Луганг Синьюэ, Лтд.; создал совместное предприятие с компанией China Railway General Supply Chain Technology Group Co., Ltd. Компания China Railway General Land Port International Logistics (Ганьсу) Co., Ltd.