Китай успешно реализует программу сохранения больших панд

Фото: Цицзай — единственная в мире коричневая большая панда, содержащаяся в неволе. Фото предоставлено официальным аккаунтом города Сиань

В последние годы Китай осуществляет всестороннюю защиту больших панд - от разведения и подготовки к жизни в дикой природе до международного сотрудничества по их защите. Достижения страны в области сохранения больших панд привлекают внимание всего мира.





В ноябре туристка госпожа Ли из провинции Цзянсу (Восточный Китай) посетила Научный парк "Четыре сокровища Циньлина" в уезде Чжоучжи провинции Шэньси (Северо-Западный Китай). "Смотрите! Цицзай поднял голову. На солнце его окрас действительно напоминает шоколад!" - воскликнула она, наводя объектив камеры на коричнево-белую большую панду, уютно устроившуюся на деревянной раме. 16-летняя панда Цицзай, единственная в мире содержащаяся в неволе коричневая большая панда, сегодня стала настоящей звездой парка.





История Цицзая началась в ноябре 2009 года, когда сельские жители уезда Фопин провинции Шэньси обнаружили ослабленного детеныша панды. Малыша доставили в Центр спасения, содержания и исследования редких диких животных провинции Шэньси (ныне Научно-исследовательский центр больших панд Циньлина).





Исследования показали, что коричневый окрас шерсти стал результатом генетической мутации, благодаря чему Цицзай легко узнаваем среди всех содержащихся в неволе больших панд мира. В настоящее время его вес сохраняется на уровне около 120 кг.





Популярность Цицзая привлекла внимание общественности к работе по сохранению больших панд в Научном парке "Четыре сокровища Циньлина". Являясь открытой площадкой Научно-исследовательского центра больших панд Циньлина, парк служит витриной достижений в области охраны редких диких животных этого горного хребта.





Чжан Даньхуэй, заместитель начальника отдела по содержанию больших панд центра, рассказывает: "За последние годы мы освоили технологии мониторинга репродуктивных гормонов и искусственного оплодотворения. Показатель успешного размножения больших панд вырос с 20% до 67%, и мы создали самоподдерживающуюся популяцию в условиях неволи".





Для охраны здоровья панд в парке сформирована система ухода, охватывающая весь жизненный цикл животных: введена система закрепления зон ответственности за персоналом, строго соблюдаются санитарно-гигиенические требования, а также проводятся комплексные медицинские обследования панд с периодичностью от квартала до полугода.





В одно из утр выходного дня, сразу после открытия павильона больших панд Пекинского зоопарка, посетители, которые долго ждали этого момента, поспешили занять удобные места и с большим интересом начали наблюдать за животными.





Пекинский зоопарк начал содержать больших панд в 1955 году, и именно здесь впервые в Китае произошло естественное размножение этих животных в условиях искусственного содержания. "Павильон больших панд всегда пользуется огромной популярностью - в прошлом году его посетило около 4,8 млн человек", - сообщил сотрудник патрульной службы Пекинского зоопарка. Сейчас в павильоне содержится 10 больших панд.





Благодаря слаженной работе отделов по содержанию животных, материально-технического обеспечения и ветеринарной службы Пекинского зоопарка каждая панда получает тщательный уход. "Рацион больших панд очень разнообразен. Ежедневно мы предоставляем каждой панде 50-70 кг свежего бамбука, а также определенное количество побегов бамбука, "вотоу" (специальные кормовые лепешки для панд), моркови и яблок", - говорит Дин Нань, начальник отдела по содержанию животных Пекинского зоопарка.





Техник отдела материально-технического обеспечения содержания животных Пекинского зоопарка Цао Яъни рассказывает, что на основе изучения поведения больших панд сотрудники разработали и реализуют целый ряд программ по обогащению среды обитания. Это подразумевает научную оптимизацию условий жизни и способов взаимодействия с пандами, имитацию их естественного поведения в дикой природе, что позволяет удовлетворить физиологические и психологические потребности животных, способствуя в конечном итоге их физическому и психическому здоровью.





Доброе утро, Фубао!" - так смотритель Сюй Сян каждое утро привычно приветствует большую панду по имени Фубао, живущую на базе больших панд "Шэньшупин" Китайского центра по защите и исследованию больших панд в национальном природном заповеднике "Волун" в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).





Родившаяся в 2020 году, Фубао стала первой китайской большой пандой, появившейся на свет в Республике Корее. В апреле 2024 года она вернулась в Китай, а в июне ее официально представили публике.





Чтобы снизить стрессовую реакцию Фубао в новой обстановке, сотрудники Китайского центра по защите и исследованию больших панд применили стратегию постепенной адаптации, поместив животное на месячный карантин. "Мы ежедневно отслеживаем такие показатели ее здоровья, как изменение веса и состояние шерсти, предлагаем разнообразный корм - побеги бамбука, яблоки и другое - чтобы определить, что Фубао любит больше всего", - рассказывает Сюй Сян.





В Пекинском зоопарке резвится большая панда. Фото/Фань Цзяшань





После завершения карантина для Фубао начался период адаптации к запахам и звукам в питомнике, а также она стала привыкать к групповой жизни с другими пандами в вольерах племенной зоны.





С учетом недавно построенной базы в городе Мяньян (провинция Сычуань) Китайский центр по защите и исследованию больших панд, расположенный в Сычуане, теперь насчитывает пять крупных баз. Эти базы, имея свою специализацию, действуют сообща, осуществляя всестороннюю защиту больших панд - от разведения и подготовки к жизни в дикой природе до международного сотрудничества по их защите.





На территории провинции Сычуань в составе Национального парка больших панд обитает 1227 диких больших панд, что составляет 91,6% от общей популяции парка. За последние годы в сычуаньской части парка было восстановлено 331,4 тыс. му (22,10 тыс. га) среды обитания, а также продолжается создание семи ключевых экологических коридоров.





Данные мониторинга за 2024 год показали, что количество зарегистрированных появлений диких больших панд на сычуаньской территории возросло до 185, что свидетельствует о стабильном восстановлении популяции.