09.09.2025
Китайские и казахстанские художники создали "картину дружбы" у подножия горы Байшифэн
Фото: информационная компания Урумчи

У подножия горы Байшифэн в Чапчал-Сибоском автономном уезде Или-Казахского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР собралась особая группа гостей: известные художники из провинции Цзянсу, ИКАО СУАР и из Казахстана посетили верблюжью ферму уезда Чапчал. Здесь, взяв степь за подмостки и гору за кулисы, они начали художественный диалог через границы, сообщает информационная компания "Урумчи".
В этот день официально стартовало культурное мероприятие "Прекрасное в единстве. Гармоничный Или" с участием известных художников Китая и Казахстана. Организатором мероприятия выступила пресс-канцелярия народного правительства ИКАО СУАР, а первой площадкой стала верблюжья ферма уезда Чапчал.
Художники смотрели вдаль на покрытую хвойными деревьями гору Байшифэн, вблизи наблюдали пасущихся коров и овец и дым от юрт. В их работах сочетались насыщенность масляных красок и изящество туши.
Хотя наши культуры различны, перед лицом одних и тех же гор и рек мы испытываем одинаковое волнение в душе", - казахстанский художник Мирлан Кулдыбаев особенно отметил тепло в деталях. "Здесь для нас даже подготовили художественные принадлежности. Эта забота так тронула меня, что хочется написать еще несколько картин", - поделилась казахстанская художница Виктория Цой, смешивая краски.
Во время мероприятия художники двух стран не только создавали этюды, но и рецензировали работы друг друга, делились техниками.
Казахстанские коллеги используют смелые и яркие цвета, это очень похоже на осень в Или. Наши китайские пейзажи с оставленным пустым пространством - более сдержанные, словно гора Байшифэн в утреннем свете. Когда они сталкиваются, рождается новый вкус", - сказал народный художник Китая первой категории из провинции Цзянсу Янь Мин.
Мероприятие продлится пять дней. В дальнейшем художники двух стран посетят этнографический туристический район Казанчи, улицу Люсинцзе, ущелье Гоцзыгоу и другие места, чтобы запечатлеть развитие экономики и общества Или. После завершения этюдов состоится выставка произведений и арт-салон.
Заместитель председателя Ассоциации художников ИКАО, председатель Комитета по живописи тушью ассоциации Ци Яфэн заявил, что эти картины являются не только художественными результатами, но и "визуальным дневником китайско-казахстанской дружбы".
новости по теме
08.09.2025
В Пекине прошел брифинг по итогам саммита ШОС

Сегодня в столице Китая состоялся официальный брифинг, посвященный итогам недавно завершенного саммита Шанхайской организации сотрудничества. Его провел дипломат Фань Сяньжун, отвечающий за международную координацию. В ходе мероприятия были обозначены стратегические результаты и дальнейшие задачи сотрудничества, в частности в аграрной сфере, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Фань Сяньжун особо отметил роль Казахстана как экспортера зерна и его потенциал в укреплении продовольственной безопасности, подчеркнув готовность Китая к расширению торгового взаимодействия в этой области в рамках ШОС.
Выступая перед журналистами, дипломат обозначил ключевые итоги: саммит в Тяньцзине завершился без конфликтов, с продуктивностью и политическим взаимодействием на высоком уровне. Приняты важные документы - декларация, стратегия развития ШОС на ближайшие десять лет, а также соглашения по безопасности, экономике и гуманитарной сфере. Китай продолжает продвигать идею "ШОС Plus", стремясь расширить участие в организации через новые форматы сотрудничества.
Брифинг подтвердил, что под председательством Китая ШОС призвана вступить в новую фазу качественного развития, характеризующегося сплоченностью, эффективностью и динамичным взаимодействием.
04.09.2025
Новый перекресток, Си Цзиньпин выдвинул важную инициативу
Фото: Синьхуа

1 сентября на заседании "ШОС+" председатель КНР Си Цзиньпин торжественно выдвинул инициативу глобального управления. В настоящий момент глобальное управление подошло к новому перекрестку: какой мир мы должны строить? Как строить этот мир? Перед лицом эпохального вопроса глобального управления председатель КНР Си Цзиньпин представил китайское решение. Выдвижение инициативы глобального управления имеет свою особую эпохальную основу. В этом году исполняется 80 лет победы во Второй мировой войне и основания Организации Объединенных Наций. 80 лет назад наши предки сражались, не щадя крови, и одержали великую победу в войне против фашизма. Пережив бедствия двух мировых войн, международное сообщество с болью извлекло урок, в результате чего возникла ООН, и глобальное управление открыло новую страницу. Однако с ростом глобальных вызовов и глубокими изменениями в соотношении международных сил система глобального управления оказалась на историческом переломном этапе, сообщает информационная компания "Урумчи".
10 лет назад председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию глобального управления на основе совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования. Международное сообщество единодушно признало, что это отражает пульс времени и отвечает потребностям эпохи. Сегодня, хотя основное течение времени - мир, развитие, сотрудничество и взаимная выгода - не изменилось, тени мышления "холодной войны", гегемонизма и протекционизма не рассеиваются, новые угрозы и вызовы только множатся, и мир вступил в новый период нестабильности и перемен. Мир как никогда ранее нуждается в укреплении глобального управления.
В этот важный момент, когда прошлое соединяется с будущим, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления, которая имеет ярко выраженную реальную направленность и целенаправленность. Содержание инициативы глобального управления имеет глубокую цивилизационную логику. Инициатива глобального управления, предложенная председателем КНР Си Цзиньпином, включает пять ключевых положений: соблюдение принципа суверенного равенства, соблюдение международного правопорядка, осуществление многосторонности, утверждение принципа человекоцентричности, акцент на практической направленности. "Неуклонно придерживаться того, что все страны - будь то большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные - равноправно участвуют в глобальном управлении, равноправно принимают решения и равноправно пользуются результатами". "Не допускать применения "двойных стандартов", не навязывать другим странам "семейные правила" отдельных государств". "Гарантировать совместное участие народов всех стран в глобальном управлении и совместное пользование результатами глобального управления".
Эта инициатива своевременно отвечает на вопросы "кем управлять", "для кого управлять" и "как управлять", предоставляя методологию для ускорения реформы и совершенствования системы глобального управления.
Если взглянуть в историю, человечество всегда находилось в поиске способов сосуществования государств. В долгой реке китайской цивилизации слова "хэ" (согласие) и "хэ" (гармония) были в ней запечатлены. Будь то конфуцианские идеи "гармония всех стран", "единство в многообразии", "мир" - общее дело всего мира", или "шанхайский дух", основанный на взаимном доверии, взаимной выгоде, равенстве, консультациях, уважении к разнообразным цивилизациям и стремлении к совместному развитию, или же выдвинутая на этот раз инициатива глобального управления - логика цивилизации "совместных усилий и гармоничного сосуществования" всегда была едина.
В реализации инициативы глобального управления Китай предложил конкретные действия. На заседании "ШОС+" председатель КНР Си Цзиньпин особо подчеркнул: "Шанхайская организация сотрудничества должна играть ведущую роль, стать образцом практического воплощения инициативы глобального управления". На этом заседании китайская сторона выдвинула множество практических мер, таких как эффективное использование только что созданные центр по реагированию на угрозы и вызовы безопасности и центр по борьбе с наркотиками. Продолжение реализации плана действий по высококачественному развитию экономического и торгового сотрудничества в рамках семьи ШОС. Приветствие использования всеми сторонами системы спутниковой навигации "Бэйдоу" и участие имеющих возможности стран в строительстве международной лунной исследовательской станции и т. д.
С 30 по 31 августа председатель КНР Си Цзиньпин провел плотные встречи с рядом иностранных лидеров и руководителей международных организаций, прибывших в Китай для участия в саммите. Слова "сотрудничество" и "ответственность" стали ключевыми. "Держась за великое, обретаешь все Поднебесное". От концепции построения сообщества единой судьбы человечества до инициативы "Один пояс, один путь", от инициативы глобального развития, глобальной безопасности, глобальной цивилизации до инициативы глобального управления. Серия важных идей и инициатив, предложенных Китаем, в разных измерениях предоставляет человеческому обществу китайскую мудрость для совместного противостояния вызовам и построения сообщества единой судьбы человечества, полностью демонстрируя масштаб и ответственность великой державы.
Как особо подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин, чем труднее времена, тем больше необходимо придерживаться изначального устремления к мирному сосуществованию, укреплять уверенность в сотрудничестве и взаимной выгоде, твердо идти вперед в логике исторического развития и развиваться в русле течения эпохи.
04.09.2025
Понять суть выдвинутой Си Цзиньпином инициативы в области глобального управления можно через три метафоры
Фото: Синьхуа

1 сентября председатель КНР Си Цзиньпин председательствовал на заседании "ШОС+" и выступил с важной речью, впервые предложив инициативу глобального управления. Это стало еще одним важным общественным благом, предложенным Китаем миру после инициативы глобального развития, инициативы глобальной безопасности и инициативы глобальной цивилизации, сообщает информационная компания "Урумчи".
Инициатива включает такие ключевые положения, как соблюдение принципа суверенного равенства, уважение международного правопорядка, приверженность многосторонности, ориентация на человека и акцент на практических действиях. В ключевой момент, когда глобальное управление подошло к новому перекрестку, пониманию китайского подхода могут способствовать три метафоры, к которым обращался Си Цзиньпин.
Первая - метафора "Большого корабля"
Страны находятся не в более чем 190 маленьких лодках, а на одном большом корабле с общей судьбой", - отмечал Си Цзиньпин в 2024 году на встречах с руководителями ведущих международных экономических организаций и других площадках, рассуждая о взаимосвязи международного сообщества и отдельных государств.
По мере усиления дефицита глобального управления человечество как никогда ясно осознает, что значит "быть в одной лодке". В инициативе глобального управления принцип "суверенного равенства" поставлен на первое место. Он подчеркнул, что все страны - большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные - должны на равных участвовать, принимать решения и пользоваться результатами в глобальном управлении.
Проведенный на берегах Хайхэ саммит ШОС стал наглядным примером: лидеры стран с разным уровнем развития и различными социальными системами собрались вместе для обсуждения путей развития. На заседании "ШОС+" Си Цзиньпин отметил, что ШОС должна играть ведущую роль и стать примером в реализации инициативы глобального управления.
Можно предвидеть, что на большом корабле общей судьбы равное участие, равное принятие решений и равное пользование результатами будут способствовать укреплению консенсуса в области глобального управления.
Вторая - метафора "Большой реки"
Могучая река мчится к морю и всегда встречает встречные течения, но никакое течение не способно остановить ее движение на восток. Сила толчет ее вперед, сопротивление делает ее сильнее", - образно сказал Си Цзиньпин на видеоконференции Всемирного экономического форума в 2022 году.
В настоящее время встречный ветер односторонности и силового давления продолжает подрывать эффективность глобального управления. В инициативе глобального управления Си Цзиньпин предложил "соблюдать международный правопорядок" и "практиковать многосторонность". Это направлено на обеспечение равного и единообразного применения международного права и правил, отказ от "двойных стандартов" и навязывания "домашних правил" отдельных стран другим.
С исторической точки зрения, глобальное управление возникло в процессе становления и совершенствования международной системы. От подписания Вестфальского мира до попыток Лиги Наций и, наконец, до создания Организации Объединенных Наций, идея глобального управления постепенно укоренилась в сердцах людей.
В своей инициативе Си Цзиньпин особо подчеркнул необходимость твердо защищать статус и авторитет ООН, а также по-настоящемуиспользовать ее незаменимую роль в глобальном управлении. Как постоянный член Совета Безопасности ООН и первая страна, подписавшая Устав ООН, Китай всегда своими действиями отстаивал цели и принципы Устава и поддерживал центральную роль ООН в международных делах.
Третья - метафора "Торта"
Си Цзиньпин многократно использовал метафору "торта" для обозначения результатов международного сотрудничества.
Нужно стараться увеличивать "торт" взаимовыгодного сотрудничества, чтобы плоды развития в большей мере и более справедливо доставались народам всех стран", - сказал он на 23-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в 2023 году.
В инициативе глобального управления Си Цзиньпин акцентировал внимание на "ориентации на человека" и "ориентации на действия". Первое ясно указывает на "обеспечение участия народов всех стран в глобальном управлении и совместное пользование его плодами", второе подразумевает "практическое сотрудничество во избежание отставания и фрагментации управления".
Совершенствование глобального управления должно быть направлено на то, чтобы народы реально получали выгоду. Метафора "торта" отражает стремление к тому, чтобы плоды сотрудничества доставались народам всех стран в большей мере и более справедливо.
С точки зрения ШОС, Си Цзиньпин предложил проявить "ответственность ШОС" в продвижении глобального открытого сотрудничества и объявил о создании трех крупных платформ сотрудничества Китай-ШОС: в сфере энергетики, зеленой индустрии и цифровой экономики, а также трех центров сотрудничества: по научным инновациям, высшему образованию и профессионально-техническому образованию. Сферы сотрудничества в рамках ШОС продолжают расширяться.
80 лет назад с появлением ООН глобальное управление открыло новую страницу. Сегодня, когда мир вновь стоит на историческом перепутье, Китай дает ясный и недвусмысленный ответ на вызовы глобального управления.
04.09.2025
Путь "гармонии": Си Цзиньпин и его роль в развитии ШОС
Фото: информационная компания Урумчи

Саммит Шанхайской организации сотрудничества 2025 года прошел в Тяньцзине. Председатель КНР Си Цзиньпин вместе с более чем 20 зарубежными лидерами и 10 руководителями международных организаций собрал на берегах реки Хайхэ для участия в крупнейшем саммите со времени основания ШОС, сообщает информационная компания "Урумчи".
С 2013 года Си Цзиньпин уже 12 раз принимал участие в саммитах ШОС, многократно разъясняя путь Китая к "гармонии" и способствуя развитию организации.
Благодаря единству - укрепление солидарности и взаимного доверия
Смысл "гармонии" в ШОС неразрывно связан с солидарностью и взаимным доверием.
За более чем 20 лет ШОС выросла из 6 стран-основателей в "большую семью" из 26 государств, охватывающую три континента - Азию, Европу и Африку, и стала образцом новых международных отношений. Солидарность и доверие - это важный "код", благодаря которому ШОС непрерывно развивается и крепнет. Это также ключевое слово, на котором Си Цзиньпин неоднократно делал акцент в своих выступлениях.
Анализируя 12 речей Си Цзиньпина на саммитах ШОС, можно отметить, что слово "взаимное доверие" проходит красной нитью. В 2013 году, впервые участвуя в саммите ШОС, он призвал к постоянному укреплению доверия между странами-членами. На прошлогоднем саммите ШОС в Астане Си Цзиньпин предложил построить общий дом солидарности и доверия.
От акцента на "решительную поддержку каждой страной поиска пути развития и модели управления, соответствующих её национальным условиям", до призыва "совместно противостоять любым предлогам для вмешательства во внутренние дела других стран", а также до предложения усилить стратегическую коммуникацию и сотрудничество - целый ряд важных инициатив Си Цзиньпина обозначил направление для дальнейшей консолидации консенсуса и укрепления доверия между странами-членами.
Некоторые наблюдатели считают, что в условиях ускоряющихся перемен, невиданных за столетие, углубление солидарности и доверия является основой китайского пути "гармонии" и будет способствовать повышению устойчивости и прочности ШОС.
Благодаря единству - общее развитие и процветание
Суть "гармонии" заключается в "сотрудничестве", которое стало кровеносной системой ШОС.
Как отметил Си Цзиньпин, практическое сотрудничество является материальной основой и движущей силой развития ШОС. Вокруг продвижения сотрудничества стран-участниц - будь то утверждение цели совместного развития и процветания, или же идея "настоящее развитие - это развитие для всех" - Си Цзиньпин всегда подчеркивает взаимную выгоду и общее процветание.
Открытие транспортных и логистических коридоров, создание точек роста в цифровой экономике, зеленой энергетике, современном сельском хозяйстве, укрепление сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" с национальными стратегиями развития и региональными инициативами. В последние годы множество "китайских решений", направленных на продвижение экономической интеграции, взаимосвязанного развития и совместного использования результатов, ускоренно воплощаются в жизнь, принося реальные выгоды народам стран-участниц.
В условиях роста односторонности и протекционизма, когда восстановление мировой экономики подвергается ударам, приверженность взаимной выгоде и совместному развитию имеет важное значение не только для ШОС, но и для всего мира. Как отметил Си Цзиньпин на саммите ШОС в 2020 году, история уже доказала и будет продолжать доказывать: "взаимовыгодное сотрудничество неизбежно заменит игру с нулевой суммой".
Благодаря единству - совместный ответ на вызовы
Гармония" также проявляется в ответственности и единстве перед лицом вызовов.
В настоящее время глобальное управление находится на переломном этапе: либо движение вперед против течения, либо откат назад. Как важная международная организация, объединяющая около половины населения мира и четверть мировой экономики, ШОС привлекает особое внимание в вопросе, как ответить на "вызовы времени".
Продвигать мировую "гармонию" через "гармонию" ШОС - это тема, к которой Си Цзиньпин постоянно обращается. Еще в 2013 году на саммите ШОС, говоря о множестве международных и региональных вызовов, он прямо заявил: "Мы должны усиливать сотрудничество и объединяться для укрепления самих себя".
Позднее на саммитах ШОС Си Цзиньпин многократно вносил "китайские предложения" по совместному противостоянию рискам и вызовам: необходимо придерживаться подлинного мультилатерализма, решительно защищать международную систему с ООН в качестве ядра и международный порядок, основанный на международном праве, совместно продвигать равноправную и упорядоченную многополярность мира и инклюзивную экономическую глобализацию.
В прошлом году саммит ШОС принял Астанинскую декларацию и ряд других документов, прозвучал мощный призыв новой эпохи: единство, а не раскол; сотрудничество, а не конфронтация; справедливость, а не гегемонизм. Аналитики считают, что совместный голос и совместные действия стран ШОС помогут направить международный порядок в более справедливое и рациональное русло.
Путь "гармонии", который разъяснил Си Цзиньпин, внес "китайскую мудрость" в развитие и укрепление ШОС и ее роль, а в будущем будет способствовать вхождению ШОС в новую стадию качественного развития, придавая больше определенности миру в условиях нестабильности и перемен.
01.09.2025
Верность первоначальным целям: ШОС неуклонно следует "шанхайскому духу"
Фото: Akorda

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - первая международная организация, созданная при участии Китая и названная в честь китайского города. С момента своего основания в 2001 году она неуклонно придерживается принципов "шанхайского духа", показывая эффективный путь мирного развития и служа образцом для построения нового типа международных отношений, сообщает газета Жэньминь жибао.
Основанный на взаимном доверии, взаимной выгоде, равноправии, консультациях, уважении к культурному многообразию и стремлении к совместному развитию, "шанхайский дух", составляет "корни" и "душу" ШОС. Китай не только выступил автором этой концепции, но и последовательно претворяет ее в жизнь. Саммит ШОС, прошедший с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине (Северный Китай), стал важным шагом на пути укрепления "шанхайского духа", подтвердил приверженность организации изначальным идеалам и продвинул курс на построение сообщества единой судьбы человечества.
Взаимное доверие и взаимная выгода составляют фундамент сотрудничества в рамках ШОС. Ее предшественник - механизм "Шанхайской пятерки" был создан на базе соглашений об укреплении доверия в военной области и взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы. После учреждения ШОС государства-члены закрепили эти принципы в двух ключевых документах: Хартии Шанхайской организации сотрудничества и Договоре о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, что юридически оформило курс на углубление политического доверия и добрососедских отношений.
На каждой встрече в верхах лидеры государств - членов ШОС расширяют политический диалог и координацию, учитывают законные интересы друг друга, оперативно решают возникающие проблемы и совместно определяют стратегические направления развития организации, подавая пример преодоления глобального дефицита доверия.
Равенство и консультации - основа взаимодействия в ШОС. Унаследовав историческую мудрость пяти принципов мирного сосуществования и воплощая современный идеал сообщества единой судьбы человечества - принципы равенства и консультаций, заложенные в "шанхайском духе", ШОС с самого начала утвердила себя как принципиально новую модель международной организации. Она отвергает гегемонизм и логику силы, преодолевает устаревшие концепции игры с нулевой суммой и столкновения цивилизаций, прокладывая через равенство и диалог новый путь для развития многосторонних институтов.
Все государства-члены с большим уважением относятся к различным точкам зрения, стремятся за одним круглым столом, где нет "острых углов", найти общий знаменатель для совместного развития при учете национальных интересов", - отмечает отличительную черту организации бывший генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.
Уважение к многообразию цивилизаций - путь к гармонии и взаимопониманию. Глубокую суть "шанхайского духа" составляет приверженность равенству цивилизаций, диалогу и терпимости, а также продвижение идей мирного сосуществования и гармоничного взаимодействия различных культур.
Прочной основой развития ШОС служит взаимообогащение цивилизаций, а ее главной движущей силой - единство народов. Страны-участницы следуют принципам открытости, толерантности и взаимного обучения, реализуя Инициативу глобальной цивилизации. Активно развивая сотрудничество в сферах науки, технологий, образования, искусства, здравоохранения и туризма, они способствуют обогащению духовной жизни народов.
Ориентация на общее развитие лежит в основе взаимовыгодного процветания. Дух Шелкового пути с его принципами мира, сотрудничества, открытости, инклюзивности, взаимного обучения и взаимной выгоды полностью созвучен "шанхайскому духу" и придает ШОС новый импульс для развития.
Доля ШОС в мировой экономике неуклонно растет, а ее вклад в глобальный экономический рост становится все более значительным. Совместное строительство "Пояса и пути" гармонично сочетается со стратегиями развития и инициативами сотрудничества стран-участниц, а укрепление взаимосвязанности раскрывает потенциал регионального взаимодействия. Такой качественный и устойчивый рост отражает стремление народов к процветанию и благополучию.
В условиях ускоряющихся исторических изменений и глубокой трансформации международного порядка, когда региональные конфликты возникают один за другим, а дефицит мира, развития, безопасности и управления усугубляется, организация, придерживаясь "шанхайского духа", занимает твердую позицию в русле исторического прогресса, выступает на стороне прогресса человеческой цивилизации, практикует подлинный многсторонний подход, отстаивает равноправную и упорядоченную многополярность мира, а также инклюзивную и благоприятную для всех экономическую глобализацию.
ШОС, являясь важной платформой для консолидации стран Глобального Юга, мобилизует значительные силы на совершенствование глобального управления и построение сообщества единой судьбы человечества. Взяв саммит в Тяньцзине в качестве новой отправной точки, ШОС продолжит руководствоваться "шанхайским духом" как путеводным маяком, неуклонно освещая путь к созданию сообщества единой судьбы ШОС и внося весомый вклад в стабильность, развитие и прогресс в этом турбулентном и изменчивом мире.
Источник: рубрика "Гоцзипин" газеты "Жэньминь жибао"
01.09.2025
Объединение сил ШОС для совершенствования глобального управления
Фото: Синьхуа

Выступление председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на встрече "ШОС плюс":
Уважаемые коллеги, текущий год ознаменован 80-летием победы в Мировой антифашистской войне и 80-летием основания ООН, служит важным моментом, чтобы почтить память о прошлом и открывать будущее. 80 лет назад, международное сообщество, извлекая суровые уроки из катастрофы двух мировых войн, учредило ООН, открыв новую главу в летописи глобального управления. Спустя 80 лет, веяние времени - мир, развитие, сотрудничество, взаимный выигрыш остается неизменным, но все еще бушуют менталитет времен холодной войны, политика силы и протекционизм, а также усиливаются новые угрозы и вызовы. Мир вступает в новый период турбулентности, глобальное управление находится на новом перепутье.
История нас учит, что чем труднее времена, тем важнее придерживаться первоначальной цели мирного сосуществования и сохранять уверенность во взаимовыгодном сотрудничестве, следует двигаться вперед в соответствии с логикой исторического прогресса и развиваться в русле тенденций эпохи.
В связи с этим хотел бы выступить с инициативой по глобальному управлению, в рамках которой мы готовы со всеми странами создать более справедливую и рациональную систему глобального управления, рука об руку идти по пути к сообществу единой судьбы человечества.
Важно обеспечить суверенное равенство. Все страны, вне зависимости от их размера, мощи и экономического масштаба, имеют право на равное участие, равное принятие решений и равное получение выгод в процессе глобального управления. Необходимо содействовать демократизации международных отношений в целях повышения представленности и права голоса развивающихся стран.
Важно соблюдать международное право. Необходимо всесторонне и полностью соблюдать цели и принципы Устава ООН и общепризнанные основные нормы международных отношений. Важно обеспечить равное и универсальное применение международного права и международных правил, не допуская двойных стандартов и не навязывая другим так называемые внутренние правила отдельных стран.
Важно претворять в жизнь многосторонность. Следует придерживаться концепции глобального управления в духе совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, укреплять солидарность и взаимодействие, выступать против унилатерализма, а также твердо отстаивать авторитет и статус ООН, задействовать значимую, незаменимую роль ООН в глобальном управлении.
Важно внедрять человекоцентричный подход. Необходимо путем реформирования и совершенствования системы глобального управления обеспечивать совместное участие и совместное использование результатов глобального управления народов всех стран, чтобы эффективно отреагировать на общие вызовы человечества, сокращать разрыв в развитии между Севером и Югом, защищать общие интересы всех стран мира.
Важно оставаться ориентированными на действия. Следует укреплять комплексное, системное планирование и согласованное продвижение, координировать глобальные действия, мобилизовать ресурсы разных сторон в целях достижения больших ощутимых результатов, путем практического сотрудничества преодолевать задержки и фрагментации управления.
Коллеги! В декларации о создании ШОС и хартии организации в самом начале четко зафиксирована важность развития политического и экономического мироустройства в более демократическом, справедливом и рациональном русле. В течение 24 лет организация сохраняет приверженность "Шанхайскому духу" - взаимному доверию, взаимной выгоде, равенству, консультациям, уважению к многообразию культур и стремлению к совместному развитию. Под эгидой ШОС региональные дела решаются консультациями, платформы и институты строят сообща, итоги сотрудничества доступны всем сторонам, выдвигаются и реализуются новые видения глобального управления. ШОС позиционирует себя как конструктивный фактор в становлении и реформирования системы глобального управления.
Ускоряющиеся тектонические перемены мирового масштаба требуют от ШОС играть ведущую роль, прежде всего в реализации инициативы по глобальному управлению.
Необходимо обеспечивать "шосовскую" отдачу делу мира и стабильности во всем мире. Ради общей безопасности, государства-члены заключили договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, эффективное взаимодействие по безопасности стало залогом стабильности региона. Необходимо руководствоваться принципами неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, комплексными мерами противодействовать всем видам угроз и вызовов, задействовать роль учрежденного универсального центра по противодействию угрозам и вызовам безопасности и Антинаркотического центра, формировать сообщество региональной безопасности, выступать стабилизирующим фактором в турбулентном мире.
Необходимо брать "шосовскую" ношу в развитии глобального открытого сотрудничества. Государства-члены, обладающие богатыми энергоресурсами, масштабными рынками и мощным внутренним драйвером развития, вносят все больший вклад в рост мировой экономики. Следует продолжить однозначный выбор в пользу разрушения, а не возведения барьеров, в пользу объединительной, а не разъединительной повестки, и при этом обеспечивать высококачественное сотрудничество в рамках ОПОП, содействовать развитию экономической глобализации в русле общедоступности и инклюзивности.
Китай готов и впредь делиться возможностями гигантского рынка, последовательно реализовать рлан действий по высококачественному развитию торгово-экономического сотрудничества в рамках большой шосовскаой семьи. В Китае будет учреждено три площадки сотрудничества с ШОС в области энергетики, зеленой промышленности и цифровой экономики, а также три Центра сотрудничества в сфере научно-технических инноваций, высшего образования и профессиональных квалификаций. Планируем в ближайшие пять лет дополнительно осуществлять проекты фотоэлекстричества и ветряной энергетики мощностью свыше 10 млн квт/ч. Настроены на совместную работу по созданию Центра сотрудничества по внедрению ИИ, чтобы делиться плодами развития искусственного интеллекта. Приветствуем широкое применение системы Бэйдоу и участие подходящих сторон в строительстве международной лунной станции.
Важно подавать достойный пример в плане развития общечеловеческих ценностей. Набирает обороты культурно-гуманитарное сотрудничество и народная дипломатия в рамках ШОС, что способствует процветанию многообразных цивилизаций. Необходимо и дальше укреплять межцивилизационное взаимообогащение, открывать яркую страницу мирного, гармоничного сосуществования стран с различной историей, культурой, общественным строем и степенью развития.
Будем достойно проводить форум политических партий ШОС, форум по зеленому и устойчивому развитию и форум по традиционной медицине. В течение следующих 5 лет китайская сторона готова оперировать 500 пациентов с врожденными пороками сердца, делать 5 тысяч операций по удалению катаракты, проводить 10 тысяч скринингов рака для стран ШОС.
Четвертое, действовать солидарно от имени ШОС ради отстаивания международной справедливости. Государства-члены организации, придерживаясь принципов справедливости и беспристрастности, принимают конструктивное участие в международных и региональных делах в защиту общих интересов Глобального Юга. Нам важно продолжать однозначно противодействовать гегемонии и политике силы, претворять в жизнь настоящую многосторонность, служить несущей опорой для продвижения формирования многополярного мира и демократизации международных отношений.
Китай поддерживает наращивание сотрудничества ШОС с ООН, АСЕАН, ЕАЭС, СВМДА и другими многосторонними форматами для обеспечения международного торгово-экономического порядка и совершенствования глобального и регионального управления.
Уважаемые коллеги, как гласит китайская мудрость: "Кто держит Великий Образ, к нему придут остальные". Через два дня в Пекине состоится юбилейное торжество по случаю 80-летия Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне. Многие из вас будут присутствовать. Мы готовы со всеми партнерами выполнять международные обязательства и придерживаться величайшего идеала, защищать историческую правду, твердо отстаивать итоги Второй мировой войны, чтобы реформирование системы глобального управления и формирование сообщества единой судьбы человечества принесли реальную пользу всему человечеству. Благодарю за внимание.
01.09.2025
Журналисты программы ШОС посетили мастерскую Лу Бань

Пекин. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках программы для журналистов стран Шанхайской организации сотрудничества участники посетили мастерскую Лу Бань, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Гостям представили выставочную зону, где подробно рассказали об истории учебного заведения, его достижениях и развитии - от первых шагов до современного уровня.
Экскурсия включала знакомство с экспонатами и миниатюрами выдающихся проектов студентов и выпускников. Среди них - модели ветряных мельниц, прототипы солнечных батарей, дроны, роботы и другие инженерные решения, демонстрирующие высокий уровень подготовки и творческий потенциал молодых специалистов. Программа завершилась вручением памятных сувениров. Каждый участник мог выбрать подарок на свой вкус: портрет, нарисованный роботом, кулон с персональной гравировкой или фигурку, созданную с помощью 3D‑принтера", - сообщает корреспондент.
Этот визит символичен: мастерская носит имя великого древнекитайского ремесленника и изобретателя Лу Бань, которого принято считать "покровителем строителей" и изобретателем множества инструментов: от пил до лесов и конструкции "облачной лестницы".
Проект "Мастерская Лу Бань" не является единичным случаем: в рамках инициативы Китая по развитию профессионального образования по модели BRI (Пояса и пути) такие мастерские созданы в десятках стран - от Таиланда, где первая была открыта в 2016 году, до Таджикистана, где мастерская площадью в 1 138 м² начала работу в ноябре 2022 и уже приняла более 1 500 студентов. Такая сеть мастерских способствует подготовке технических кадров, помогает развитию образовательной инфраструктуры и укреплению международных связей.
Посещение мастерской Лу Бань стало не только знакомством с современными технологиями и образовательными практиками Китая, но и вдохновляющим примером того, как традиции инженерного мастерства могут сочетаться с инновациями будущего.
Напомним, 30 августа в Казахстане открыли еще две мастерские Лу Бань: в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева в Астане и в Академии логистики и транспорта в Алматы.
01.09.2025
Как китайский "Котенок" помог Красной Армии СССР во Второй мировой войне
Фото: Синьхуа

В жилом доме в районе Даовай города Харбина, примерно в 7 км от Софийского собора, 95-летний Ван Цзитан, одетый в военную форму с десятками медалей на груди, ждал прихода корреспондента.
Войдя в его дом, журналист заметил, что повсюду - в гостиной и спальне развешаны и наклеены фотографии и статьи, связанные с историей Северо-Восточной антияпонской объединенной армии, напоминая небольшой мемориальный музей.
В 1930 году Ван Цзитан родился в бедной семье в Харбине. Потеряв мать в возрасте 8 лет, мальчик осиротел и жил со своим дядей, который работал в магазине по производству тофу.
В юности он своими глазами видел, как японские жандармы, словно разбойники, бесцеремонно забирали еду в магазине, а при малейшем недовольстве избивали его дядю ногами и кулаками.
Японские захватчики не только избивали людей, но и оккупировали нашу землю, я так сильно их ненавижу!" - сказал Ван Цзитан.
В январе 1943 года 13-летний Ван Цзитан устроился на харбинскую железнодорожную фабрику "Санькэшу" в качестве подмастерья, назвавшись "сяомао" ("Котенок"). Худощавый молодой парень проник в "сердце" врага и занялся подпольной работой.
В 1944 году японская Квантунская армия разработала план по преобразованию железнодорожной колеи в Харбине для нападения на СССР. После начала соответствующих работ Ван Цзитан вместе с членами подпольной организации и рабочими уничтожили производственное оборудование, инструменты и сырье с целью задержки транспортных планов японской армии.
Мы сделали все, чтобы разрушить заговор японской армии", - сказал ветеран, добавив, что его подвиг был отмечен и признан со стороны Главного разведывательного управления Генштаба РККА.
Не могу сказать, что мне не было страшно. В момент порчи оборудования мои ладони вспотели", - вспомнил Ван Цзитан.
В июле 1944 года для сбора военных разведданных о японской Квантунской армии Ван Цзитан переоделся в вагонного инспектора в специальном военном поезде, следовавшим в город Чанчунь. В разговоре с японскими захватчиками он узнал важную информацию - солдаты направлялись для оказания военного подкрепления в Юго-Восточную Азию, и японская армия уже не была в состоянии наступать на СССР.
Я хотел как можно скорее вернуться и передать эту информацию, но японский жандарм приставил штык к моей спине и приказал пройти в вагон для допроса", - сказал ветеран.
В тот момент Ван Цзитан стремительно открыл дверь вагона и был готов выпрыгнуть из поезда. Однако штыки японской жандармерии оказались быстрее - его лицо, губы и левое плечо были пробиты.
По сей день у седого ветерана остается глубокий шрам на левой надбровной дуге, а старый шрам на левом плече вырисовывается из-под его военной формы.
По словам "Котенка", эта важная информация была срочно отправлена в СССР, что помогло СССР принять решение о переброске 760 тыс. войск из Сибири на советско-германский фронт.
После Войны Ван Цзитан продолжал служить Родине в сфере общественной безопасности. А те рискованные годы под кодовым именем "Котенок" были глубоко скрыты в его сердце на десятилетия.
В 2015 и 2020 годах Ван Цзитану была дважды вручена юбилейная медаль в честь "победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы", благодаря чему его героическая история стала известна широкой публике.
Они принадлежат не только мне, но и каждому солдату-герою, участвовавшему в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам", - сказал Ван Цзитан, добавив, что для него это не только честь, но и незабываемое богатство, которое связывает историю с будущим. В этом году отмечается 80-я годовщина Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.
80 лет назад Китай и Россия одержали победы в Мировой антифашистской войне, понеся колоссальные национальные жертвы. Я надеюсь, что наши народы сохранят вечную дружбу и мир", - сказал китайский ветеран.
