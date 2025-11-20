В Китае создан "зеленый реестр" для 142,6 млрд деревьев

Фото: Го Цинхуа (третий справа) с командой во время полевых наблюдений. Фото предоставлено Го Цинхуа

Рассказать друзьям

Сколько деревьев в Китае? Раньше на этот вопрос никто не мог дать точного ответа. Теперь он появился благодаря первой "карте плотности деревьев" Китая, опубликованной в этом году. По состоянию на 2020 год в стране насчитывается около 142,6 млрд деревьев, что соответствует примерно 100 деревьям на каждого из более чем 1,4 млрд жителей. Эти данные мы с моей командой собирали на протяжении 10 лет.





Зачем нужно точно подсчитывать деревья в Китае? Это было продиктовано насущной практической необходимостью. Китай - страна с крупнейшей в мире площадью искусственных лесонасаждений, однако в прошлом учет лесных ресурсов в основном ограничивался макроуровнем - такими показателями, как запасы древесины и тому подобное.





В новую эпоху, когда зеленое развитие стало общим консенсусом и были поставлены цели достижения пика выбросов углерода и углеродной нейтральности, наше понимание лесов уже не может ограничиваться лишь "приблизительными" контурами. Нам необходим более точный "зеленый реестр", который позволит рассчитывать углеродные запасы на уровне отдельных деревьев, оценивать способность поддерживать биоразнообразие и решать множество других задач.





Озеленение должно следовать принципу "где подходят леса - сажаем леса, где кустарники - кустарники, где травы - травы". Только точные данные дают возможность принимать научно обоснованные решения и понимать, где следует сажать деревья, какие именно виды и в каком количестве.





Подсчет деревьев был вызван нежеланием "мириться с существующим положением". Однажды журнал Nature опубликовал статью, в которой оценивалось общее количество деревьев на планете в 3,04 трлн, однако данные по Китаю в этом исследовании оказались недостаточно полными. К тому моменту мы с моей командой уже более трех лет работали в лесах и накопили немало материалов. Я считал, что китайские леса не должны оставаться "белым пятном" в международных исследованиях: если они смогли это сделать, то сможем и мы.





Китай так велик - как подсчитать каждое дерево на территории более чем 9,6 млн кв. км? Решение заключается в правильном выборе методики и эффективном использовании технологий.





20 лет назад я видел, как зарубежные ученые сами забирались на деревья, чтобы измерить их высоту, и порой даже ночевали на них. Помимо восхищения, я размышлял о том, что для научных исследований в области геодезии важны не только добросовестность и усердие, но и владение новейшими инструментами. Опираясь на новые технологии, можно продвигаться гораздо легче и освоить направления, которые раньше были недоступны.





После множества попыток я обнаружил, что лидар (лазерное сканирование) - ключ к решению задачи: лазерные импульсы, отражаясь от объектов, позволяют точно определить высоту, форму и местоположение деревьев, причем сканирование одного участка леса занимает всего около десяти минут.





На практике мы усовершенствовали систему наблюдения "небо-земля" с двумя "глазами", которая позволяет"пересчитывать" деревья, почти как компьютерная томография исследует человеческое тело. Один "глаз" находится в воздухе - это беспилотник с датчиками, способный испускать более миллиона лазерных импульсов в секунду; другой "глаз" - на земле: мы с оборудованием сканируем лес прямо на ходу. Обзор сверху, прямой взгляд, вид снизу - охвачены все углы; лазерные данные, изображения, видео дополняют друг друга в различных измерениях, и леса, которые раньше было "не разглядеть и невозможно точно подсчитать", становятся все более четкими.





Сегодня разработанные нами аппаратные и программные решения для лазерного сканирования применяются в более чем 130 странах и регионах мира.





За 10 лет мы обследовали более 76 тыс. пробных площадок и собрали более 400 терабайт данных. Что это означает? Если размер одной цифровой фотографии составляет 5 мегабайт, это эквивалентно объему более 80 млн снимков.





Реализация столь масштабного проекта - это непрерывный процесс принятия вызовов и их преодоления. Например, поверхность леса неровная - как измерить высоту деревьев, находящихся на разных уровнях? Мы разработали алгоритм полета с учетом рельефа, который позволяет дронам автоматически регулировать высоту в соответствии с уклоном.





После завершения "томографии" возникает вопрос: как анализировать огромные массивы лесных "снимков"? Мы разработали интеллектуальный алгоритм сегментации отдельных деревьев, который позволяет системе автоматически "выделять" деревья из сложного лесного полога и формировать карту плотности насаждений. Шаг за шагом мы разрабатывали беспрецедентные решения. В научных исследованиях идеальных условий с полной готовностью не бывает - результаты всегда достигаются в процессе действий, когда мы сами создаем необходимые условия.





Больше всего мне запомнилось, как мы нашли самое высокое дерево Азии в Сицзанском автономном районе (Юго-Западный Китай). Тогда, переправившись через бурную реку Игун-Цангпо, мы оказались у подножия гигантского кипариса высотой 102,3 м. Больше, чем радость и изумление, я испытывал глубокое потрясение и благоговение, возникшие сами собой. Это не просто дерево - это живая история, это глубокий урок, который преподносит нам сама природа. В лесах есть своя сила. В будущем я продолжу работать на переднем крае полевых геодезических изысканий, постоянно совершенствуя цифровой "реестр" природных экосистем Китая, стремясь внести еще больший вклад в защиту этого зеленого достояния.