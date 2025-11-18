17.11.2025, 14:47 9691
Wuxi Studios - универсальная киноплощадка Китая с эффектными павильонами
Киностудия Wuxi Studios в городе Уси, провинция Цзянсу, давно зарекомендовала себя как один из ключевых центров китайской киноиндустрии. На территории комплекса расположены масштабные декорации, исторические улицы и современные павильоны, что позволяет создавать проекты практически любого жанра. Здесь снимались десятки популярных фильмов и сериалов - от классических исторических драм до крупных телевизионных постановок, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Отдельное внимание занимает профессиональная студия звукозаписи, встроенная прямо в производственный кластер. Она используется как для дубляжа и пост-продакшн-работ, так и для записи авторской музыки, что делает комплекс полностью самостоятельной площадкой для создания контента "под ключ".
Одним из самых запоминающихся объектов для гостей стал павильон с динозаврами - эффектная экспозиция, созданная в духе тематического киноаттракциона. Движущиеся модели, декорации и световые эффекты превращают пространство в полноценную сцену доисторического мира.
Сегодня Wuxi Studios продолжает развиваться как универсальная киноплощадка и популярное место для посещения, где современное производство соседствует с яркими впечатлениями для зрителей.
12.11.2025, 11:11
Журналисты CIPCC посетили цифровую выставку "Дворец Потала: общие стремления"
Журналисты, участвующие в программе China International Press Communication Centre (CIPCC), посетили новую цифровую выставку - первая выставка "Дворец Потала: общие стремления", сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Выставка организована совместно компаниями Beijing Traveller Magazine Co., Ltd. и Migu New Space Culture Technology (Xiamen) Co., Ltd.. Она представляет собой масштабный проект по цифровому представлению дворца Потала, его архитектурного и духовного наследия, а также природных и культурных ландшафтов Тибета.
Выставка демонстрирует высокоточные 1:1 сканы реальных пространств - дворца, фресок, скульптур и реликвий. Посетители получают возможность "прогуляться" по таким зонам, как Зал Четырех Небесных Королей, Красный дворцовый коридор и даже недоступные обычно места, например Комплекс Золотой Крыши.
С использованием технологий позиционирования и распознавания жестов каждый посетитель может взаимодействовать с экспозицией: один взмах руки или прикосновение раскрывает скрытые слои культурного и архитектурного кода.
В дополнение к архитектуре дворца выставка переносит зрителя на тибетские луга, в ледяные пещеры, на горные плато и другие природные пространства - создается эффект одиссеи, преодолевающей время и пространство.
В основе визуального ряда - символика: цвета интерьеров дворца (желтый как символ высшего достоинства, сопровождаемый тремя полосами синего, красного, зеленого - силу, сострадание и мудрость), знаковые буддийские мотивы и восемь благоприятных символов. Всё это связано с культурно-духовным наследием региона.
11.11.2025, 18:45
Решительно поднять паруса и отправиться в новое плавание: в Пекине завершился 4-й пленум ЦК КПК 20-го созыва
Фото: Синьхуа
С 20 по 23 октября 2025 года в Пекине успешно состоялся 4-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая двадцатого созыва. Важным результатом пленума стало рассмотрение и принятие документа "Предложения ЦК КПК по разработке 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития", который определяет общие направления и стратегический план экономического и социального развития Китая на ближайшие пять лет. Этот пленум стал важным заседанием на ключевом этапе стремления Китая на пути к достижению цели всесторонней социалистической модернизации. Он вдохновил всех китайцев использовать благоприятный момент и неустанно открывать новые горизонты всестороннего продвижения строительства могущественного государства и великого возрождения китайской нации посредством китайской модернизации.
I. Комплексный рост количества, качества и эффективности - новый облик китайской модернизации
В период 14-й пятилетки Китай столкнулся со сложной и напряженной внешней обстановкой, а также с трудными внутренними задачами развития. Перед лицом вызовов пандемии века и турбулентной международной ситуации, под руководством Центрального комитета, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, партия объединила и повела за собой весь народ страны, уверенно преодолевая трудности и сосредоточив силы на собственном деле, добившись выдающихся результатов.
Экономика Китая вышла на новую ступень. Общий объем ВВП последовательно превысил 110, 120 и 130 трлн юаней, и по прогнозам в 2025 году достигнет 140 трлн юаней.
Темпы промышленного обновления ускорились. Новые отрасли, новые формы бизнеса и новые модели стали двигателем экономического роста. Продукция так называемого "нового трио" - электромобилей, фотоэлектрической продукции и литий-ионных батарей демонстрирует устойчивый рост, а традиционные и инновационные отрасли развиваются параллельно, улучшая структуру промышленности.
Научно-технические инновации придали мощный импульс развитию. Индекс инновационного развития Китая поднялся на 10-е место в мире, сформировано 26 глобальных центров технологических инноваций. Китай добился крупных прорывов в высокоточных приборах, аэрокосмической сфере, энергетике и других ключевых областях, всё увереннее превращаясь в мировой центр инноваций.
Экологическая цивилизация формирует прекрасную картину гармонии. Китай стал крупнейшей развивающейся страной, сумевшей совместить быстрый экономический рост с эффективной защитой окружающей среды. Лесистость территории превысила 25%, на долю Китая приходится четверть мирового прироста зеленых насаждений - наибольший вклад в глобальное озеленение.
II. Последовательное продолжение пятилетнего планирования - новая глава китайской модернизации
Как отметил генеральный секретарь Си Цзиньпин: "Разработка и последовательная реализация пятилетних планов"является важным опытом КПК в управлении государством, а также значительным политическим преимуществом социализма с китайской спецификой. Оглядываясь на путь развития нового Китая - от первого пятилетнего плана до нынешнего пятнадцатого, за более чем семь десятилетий страна совершила беспрецедентный рывок: из крайне бедного и отсталого государства превратилась в страну с уровнем ВВП на душу населения свыше 13 тысяч долларов США, на долю которой приходится почти 30% мирового объема обрабатывающей промышленности, а совокупная мощь входит в число ведущих в мире. Это - беспрецедентное чудо в истории человечества, воплощение институциональных преимуществ китайской системы пятилетних планов.
Пятилетние программы Китая ориентированы на реализацию китайской модернизации. Четкая стратегическая перспектива, последовательные цели и неуклонная реализация обеспечивают устойчивость курса даже в сложной и изменчивой международной обстановке. Благодаря стратегической преемственности и стабильности политики Китай избежал взаимного блокирования и колебаний, характерных для западных многопартийных систем, добившись органичного сочетания текущих и долгосрочных интересов.
Особенностью китайских пятилетних программ является сочетание стратегического проектирования на высшем уровне наряду с концепцией развития, в которой народ занимает центральное место. Под единым руководством ЦК КПК к разработке планов привлекаются все уровни власти, исследовательские институты, эксперты, общественность. В ходе многократных раундов консультаций формируется наибольший консенсус, отражающий общее стремление всего народа к развитию.
III. Формирование новых преимуществ и продвижение китайской модернизации на новом этапе
Период 15-й пятилетки (2026-2030 годы) станет решающим для достижения высококачественного развития и базового осуществления социалистической модернизации. Экономика Китая обладает прочной основой, множеством преимуществ, высокой стрессоустойчивостью и огромным потенциалом. Преимущества социалистического строя с китайской спецификой, сверхмасштабный внутренний рынок, полностью укомплектованная производственная система и богатые кадровые ресурсы - все это создает прочную основу для дальнейшего роста.
Пленум указал, что в новом пятилетии необходимо придерживаться "шести принципов": отстаивать всестороннее руководство со стороны КПК, неизменно ставить народ превыше всего, твердо придерживаться высококачественного развития, продолжать всестороннее углубление реформ, неуклонно придерживаться тесного взаимодействия между эффективным рынком и деятельным правительством, продолжать комплексно планировать дело развития и обеспечения безопасности. При этом поставлены семь основных целей социально-экономического развития: достижение заметных результатов в высококачественном развитии, значительное повышение уровня научно-технической самостоятельности и самодостаточности, совершение новых прорывов в дальнейшем всестороннем углублении реформ, заметное повышение уровня цивилизованности общества, непрерывное улучшение качества жизни народа, достижение новых значительных сдвигов в строительстве "Прекрасного Китая", повышение надежности заслона национальной безопасности.
В документе подробно определены направления и ключевые задачи в двенадцати областях: промышленное развитие, научно-технические инновации, внутренний рынок, экономическая система, открытость, возрождение сельских районов, региональное развитие, культура, социальная защита, зеленое развитие, безопасность и оборона. Эти положения отражают дальновидность и политическую мудрость Коммунистической партии Китая, а также ее искреннее стремление служить народу.
IV. Высокий уровень открытости - новые возможности китайской модернизации, доступные миру
Открытость принесет процветание, а замкнутость - упадок" - этот урок истории подтверждается опытом современного Китая. "Предложения" предусматривают стратегический курс на "расширение открытости высокого уровня и создание новой модели взаимовыгодного сотрудничества", подчеркивая: "Открытость способствует реформам и развитию, а возможности Китая должны разделяться со всеми странами мира". Китай неизменно выступает за формирование открытой мировой экономики, поддерживает инклюзивную и взаимовыгодную глобализацию, стремится "увеличить и справедливо делить пирог глобализации", продвигает совместное высококачественное строительство инициативы "Одного Пояса и Одного пути" и создает сообщество единой судьбы человечества.
Казахстан - близкий сосед, верный друг и надежный партнер Китая, связанный горами и реками. Двусторонние отношения вечного всестороннего стратегического партнерства вступили в новое золотое тридцатилетие. В прошлом году объем торговли между двумя странами достиг 43,82 млрд долларов США, увеличившись на 6,8% и установив новый рекорд. За первое полугодие текущего года этот показатель составил уже 21,8 млрд долларов. Недавно в Шанхае открылась 8-я Китайская международная выставка импорта, в которой приняли участие свыше ста казахстанских предприятий, что является рекордным показателем за все годы участия.
На историческом рубеже между успешным завершением 14-й и началом 15-й пятилетки Китай приветствует активное использование Казахстаном преимуществ китайского рынка, промышленной системы и кадровых ресурсов. Китай готов вместе с Казахстаном углублять взаимовыгодное сотрудничество, укреплять китайско-казахстанское сообщество единой судьбы и писать новую главу вечной дружбы между народами двух стран.
Исполняющий обязанности генерального консула Китайской Народной Республики в г. Алматы Люй И. 11 ноября 2025 г.
05.11.2025, 08:40
1000 дней на орбите: китайская космическая станция демонстрирует впечатляющие результаты
Фото: 15 августа 2025 года. Члены экипажа корабля «Шэньчжоу-20» во время выхода в открытый космос. Фото с сайта Программы пилотируемых космических полетов Китая
31 декабря 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин торжественно объявил в новогоднем обращении: "Строительство китайской космической станции полностью завершено".
На сегодняшний день китайская орбитальная станция "Тяньгун" уже более 1000 дней функционирует в стабильном и безопасном режиме. За это время она обеспечила условия для жизни и работы на орбите 7 сменным экипажам тайконавтов и стала площадкой для реализации более 200 проектов в области космических наук и прикладных исследований, наглядно продемонстрировав потенциал китайской науки и техники, основанный на собственных силах и независимых инновациях.
На борту станции часто можно наблюдать такую картину: космонавт "подплывает" к середине модуля, хватается за поручень и делает эффектное подтягивание, затем крутит педали космического велотренажера, а потом бежит на космической беговой дорожке. На станции оборудована специальная зона для тренировок, помогающая космонавтам поддерживать силу и снижать негативное воздействие невесомости.
За более чем 1000 дней условия и оборудование станции постоянно совершенствовались - такие "предметы обихода", как спортивные тренажеры, непрерывным потоком доставляются на "Тяньгун".
Тан И, научный сотрудник наземной группы технического обеспечения китайской космической станции из Пятой академии Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) сообщила, что нынешний "космический дом" оснащен новейшим поколением технологии беспроводной связи коммерческого назначения, гарантирующей стабильную связь внутри и снаружи модулей.
Чтобы космонавты спали крепче и спокойнее, мы заменили двери в спальной зоне, - говорит Тан И. - Новые двери производятся из современных материалов, имеют усовершенствованную конструкцию и модернизированный замковый механизм, что обеспечивает лучшую звуко- и светоизоляцию".
На китайской космической станции можно встретить особых электронных "гостей". Например, большую языковую модель искусственного интеллекта "Укун", робота для проверки трубопроводов, робота "Сяохан" и других помощников с ИИ, которые предоставляют космонавтам интеллектуальную и профессиональную поддержку в работе на орбите.
По словам Тан И, в следующие 1000 дней команда планирует продолжать внедрять более передовые научные технологии, повышая уровень интеллектуализации и автономности станции для лучшей поддержки работы и жизни космонавтов в космосе.
Корабли строятся для станций, а станции - для практического применения. На китайской орбитальной станции ежедневно проводятся научные эксперименты.
К примеру, с помощью ручной видеокамеры тайконавты фиксируют процесс прорастания резуховидки Таля - модельного растения, используемого для изучения механизмов регуляции структуры и функций растительных клеток в условиях микрогравитации. Они аккуратно надевают экспериментальные перчатки и осторожно извлекают чип с мозговым органоидом, чтобы исследовать влияние космической среды на здоровье человеческого мозга.
Го Сяосяо, заместитель директора офиса прикладных исследований Центра прикладных космических технологий и инженерии Китайской академии наук, отмечает, что проекты в области космических наук и их практического применения можно условно разделить на три категории: исследования в сфере космической биологии и биотехнологий, космического материаловедения, фундаментальной физики микрогравитации, гидродинамики микрогравитации, науки о горении и новых космических технологий; инновационные исследования в передовых областях; прикладные эксперименты (полезные нагрузки).
В целом все экспериментальные проекты продвигаются очень успешно, а в некоторых областях фундаментальной науки даже превзошли ожидания исследователей, принеся множество неожиданных открытий", - подчеркивает Го Сяосяо.
В космосе находится одна китайская орбитальная станция, а на Земле существуют еще две "китайские космические станции".
Первая - ее точный "электрический аналог" (электрический макет), созданный CASC. Он позволяет всесторонне отрабатывать на Земле технологии проектирования, строительства и эксплуатации орбитальной станции, обеспечивая надежную поддержку работе комплекса на орбите.
Вторая - "цифровая космическая станция", способная предоставлять поддержку в области имитационного моделирования, включая прогнозирование перед миссией, цифровое сопровождение ("цифровой спутник") в ее процессе и оценку состояния по завершении.
Вместе они образуют единую операционную систему, объединяющую орбитальную, наземную и цифровую станции, что служит мощной основой для долгосрочной и стабильной работы китайской орбитальной станции.
Тан И сообщила, что ее команда работает 365 дней в году в режиме "24/7", выполняя такие задачи, как мониторинг данных, анализ тенденций изменения технических показателей, поддержка ключевых миссий и устранение неисправностей.
В преддверии следующих 1000 дней ключевым направлением исследований команды является раскрытие потенциала китайской орбитальной станции в качестве "орбитального хаба-матки".
Тан И отметила, что китайская орбитальная станция обладает уникальными преимуществами, такими как богатство ресурсов, постоянное присутствие экипажа и высокий уровень интеллектуализации, и что за счет внедрения стандартизированных сервисных моделей и интерфейсов, а также оказания орбитального сервиса космическим аппаратам различного назначения, она сулит еще более широкие возможности для развития.
21 сентября 2023 года. Учащиеся одной из средних школ города Чжанцзяган провинции Цзянсу (Восточный Китай) смотрят прямую трансляцию четвертой лекции, которую ведут члены экипажа корабля "Шэньчжоу-16" с борта орбитальной станции. Фото/Жэнь Гуанчжэнь
Школьники осматривают макет китайской орбитальной станции в Аньхойском институте аэрокосмического оборудования (город Чучжоу, провинция Аньхой, Восточный Китай). Фото/Люй Хуа
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Лю Шияо
03.11.2025, 21:07
Технологические и культурные трансформации: Журналисты CIPCC-2025 посетили три ключевых объекта в Шанхае
В рамках программы CIPCC-2025 журналисты посетили три ключевых объекта в Шанхае, которые демонстрируют впечатляющие достижения города в сфере технологий, инфраструктуры и инновационного развития, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
1. Шанхайский выставочный центр практик "города для народа"
На набережной Янпу в Шанхае расположен уникальный Шанхайский выставочный центр практик "города для народа", площадь которого составляет 4500 квадратных метров.
Этот центр, открывшийся в ноябре 2024 года, представляет собой важную площадку для демонстрации концепции города, созданного для своих жителей. Экспозиции здесь раскрывают трансформацию набережной Янпу из "индустриальной ржавой зоны" в современный городской пространство с множеством жилых и общественных объектов.
Посетители могут исследовать 25 тематических зон, включая выставочный зал градостроительного планирования и зону для прямых трансляций. Интерактивные устройства, которые позволяют собирать предложения от горожан, делают концепцию "город для народа" доступной для каждого.
В аванзале зрители могут насладиться 3D-фильмом "Человек·Вода·Город", который символизирует связь человека и природы в городской среде.
2. Мэйтуань: Инновации в розничной торговле и цифровой трансформации
Компания Мэйтуань, известная своими достижениями в сфере технологий и розничной торговли, представила журналистам свой выставочный центр, расположенный на территории бывшего Шанхайского сталелитейного завода.
Этот комплекс площадью около 1000 квадратных метров олицетворяет слияние традиционных торговых практик с передовыми цифровыми технологиями. В центре представлены не только продукты больших данных, но и физические экспонаты, демонстрирующие достижения компании в области потребительских услуг.
Мэйтуань активно влияет на трансформацию китайского рынка с помощью инновационных решений в области доставки еды, онлайн-услуг и электронных платежей. С момента своего основания в 2010 году компания успешно внедряет технологические новшества, а в 2018 году была размещена на Гонконгской фондовой бирже, став лидером в своей отрасли.
3. Тэнсюнь: Лидер цифровых технологий и искусственного интеллекта
Тэнсюнь, основанная в 1998 году, является одной из крупнейших интернет-компаний Китая, известной своими продуктами, такими как QQ и WeChat. Визит журналистов привел их к штаб-квартире Тэнсюнь, расположенной на набережной Сюйхуэай в Шанхае.
Здание, спроектированное архитекторами Люй Юаньсяном, отражает концепцию "Огней тысяч домов" и является образцом современной архитектуры. Комплекс сочетает рабочие, коммерческие, культурные и рекреационные пространства и будет фокусироваться на развитии индустрий искусственного интеллекта и больших данных.
Тэнсюнь продолжает развивать цифровую экосистему, которая объединяет пользователей и способствует цифровой трансформации различных отраслей.
Эти три места в Шанхае демонстрируют, как город активно развивается в области технологий, инновационной экономики и городской инфраструктуры, внося весомый вклад в создание умных и устойчивых городов будущего.
03.11.2025, 13:29
Открытый, инновационный Китай укрепит позиции АТЭС на переднем крае мировой экономики
28 октября 2025 года, на фото запечатлена публичная инсталляция 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС в городе Кенджу Республики Корея. /Фото: Синьхуа/
Стремление Китая к большей открытости и глобальному сотрудничеству было наглядно продемонстрировано на неформальной встрече руководителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея.
Благодаря своей непоколебимой приверженности открытости на высоком уровне и мощному инновационному потенциалу, вторая по величине экономика в мире имеет все возможности для обеспечения процветающего будущего в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сохранения своей роли в качестве центра глобального экономического роста.
Открываясь шире
Регион, получивший название "Азиатско-Тихоокеанское чудо", превратился в центр глобального экономического роста и международного сотрудничества, опору стабильности и развития в сегодняшнем мире.
Китай давно понял, что его экономический успех тесно связан с общей стабильностью и ростом в регионе. Он последовательно придерживается стратегии открытости и внедряет инновации, чтобы укрепить свою собственную экономику и одновременно оказать существенное влияние на экономику других регионов.
Мы должны планомерно расширять открытость на институциональном уровне, защищать многостороннюю торговую систему, развивать международную циркуляцию, содействовать реформам и развитию посредством расширения открытости, тем самым разделяя возможности со всеми странами мира и стремясь к совместному развитию", - говорится в Предложениях ЦК КПК по разработке 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития, недавно принятых на четвертом пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва.
За последние пять лет Китай сохранил первое место в мире по объему торговли товарами и второе место в мире по величине торговли услугами. Китай привлек зарубежные инвестиции на общую сумму свыше 700 млрд долл. США, в то время как его инвестиции за рубежом увеличивались ежегодно в среднем на более чем 5%. Китай также сократил негативный список для иностранных инвестиций и распространил действие своей односторонней безвизовой политики на большее число стран.
Согласно официальным данным, за первые три квартала 2025 года объем импорта и экспорта Китая с другими странами АТЭС увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг 19,41 трлн юаней (около 2,74 трлн долл. США), что составляет 57,8% от общего объема импорта и экспорта Китая.
В настоящее время экономическая политика Китая, в частности его политика открытости на высоком уровне, играет решающую роль в стимулировании регионального роста и процветания. Такие инициативы, как Пояс и путь, укрепили связи между Китаем и другими экономиками мира через торговлю, логистику и цифровую инфраструктуру.
Благодаря таким механизмам сотрудничества, как Пояс и путь, Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (RCEP) и созданию версии 3.0 зоны свободной торговли (ЗСТ) между Китаем и АСЕАН, торговые барьеры в регионе будут еще больше снижены, а сотрудничество будет расширяться в таких новых отраслях, как "зеленые" технологии, цифровые технологии и искусственный интеллект (ИИ), отметила ведущий экономист HSBC в регионе Большого Китая Лю Цзин.
Подъем Китая до уровня глобальной экономической державы был впечатляющим, и открытость Китая внешнему миру будет продолжаться.
Инновации для всех
Китай придает важное значение инновациям в развитии своей экономики, и достигнутые им рывки в таких высокотехнологичных отраслях, как искусственный интеллект, робототехника и возобновляемые источники энергии, вывели его на передний план глобальных технологических достижений.
Между тем Китай не только развивает свою собственную экономику, но и помогает ускорить экономический рост во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как подчеркивалось на завершившейся недавно встрече АТЭС, Китай стремится "совместными усилиями искоренить бедность и способствовать общему процветанию всех жителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе", а также "углублять сотрудничество в области технологий с открытым исходным кодом при одновременном создании открытой и конкурентоспособной экосистемы для инноваций".
Лю Цзин отметила, что все большее число предприятий с участием иностранных капиталов создают центры исследований и разработок в Китае, выбирая эту страну в качестве своего центра производства и инноваций. В то же время все больше китайских компаний расширяют свою деятельность по всему миру, открывая заводы в регионах, близких к конечным потребителям, в том числе в других экономиках Азиатско-Тихоокеанского региона.
HSBC считает, что развитие Китая в сферах ИИ и робототехники принесет сопутствующие эффекты через его торговую и инвестиционную сеть, поскольку технологический прогресс и рыночные преимущества Китая будут постоянно обеспечивать новую энергию роста и факторы стабильности для регионального сотрудничества, а члены АТЭС в свою очередь смогут ускорить свою собственную "зеленую" трансформацию и цифровую модернизацию за счет коллаборации в областях производственных цепочек, капиталовложений и инноваций, тем самым способствуя прогрессу Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.
Взаимное обучение и взаимодействие позволяют АТР сохранить свою выдающуюся позицию в качестве глобального центра научных и технологических инноваций, где сконцентрированы самые оживленные в мире людские, финансовые, логистические и информационные сети, а также некоторые из наиболее важных производственных цепочек", - указал директор Asian Growth Research Institute Дай Эрбяо.
Он убежден, что будучи принимающей стороной следующей неформальной встречи руководителей экономик АТЭС, Китай будет способствовать развитию регионального сотрудничества, стимулируя нарождающиеся отрасли в сфере охраны окружающей среды в качестве новых точек экономического роста, способствуя технологическому прогрессу в областях наук о жизни и здравоохранения, поддерживая здоровое развитие ИИ и других высокотехнологичных секторов, а также укрепляя взаимопонимание между членами АТЭС.
31.10.2025, 22:27
Журналисты познакомились с искусством Пекинской оперы
В рамках программы CIPCC-2025 для журналистов была представлена выдержка из жанра Пекинская опера - показаны фрагменты нескольких произведений, выполненных артистами в традиционных костюмах и гриме, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Для справки: Пекинская опера - это один из наиболее значимых видов китайского традиционного театра, возникший в Пекине примерно в конце XVIII - XIX века. Она объединяет вокальные партии, диалоги-речь, пантомиму, танец, боевые и акробатические элементы. Композиционно она делится на "гражданские" (wenxi) - бытовые, романтические сюжеты, и "военные" (wuxi) - с боевыми сценами и акробатикой. Особое внимание уделяется выразительной символике: грим (раскраска лиц) обозначает характер персонажа (например, красный - героизм, белый - хитрость, зеленый - вспыльчивость). Костюмы ярки, стилизованы, движения артистов тоже: каждый жест, шаг, взмах - часть символической системы.
Кроме собственно сценического представления, для гостей было организовано интерактивное погружение: посетителям дали не только насладиться искусством, но и примерить грим, присущий этому жанру, а также испытать на себе костюмы артистов. Таким образом, мероприятие стало не просто наблюдением, но и участием - возможность почувствовать себя частью театральной эстетики Пекинской оперы.
27.10.2025, 22:03
Хуанлин - древняя деревня уезда Уюань, ставшая символом сельского возрождения Китая
Деревня Хуанлин расположена в уезде Уюань провинции Цзянси. Её история насчитывает более пятисот лет, а архитектура выполнена в традиционном хуэйском стиле - с белыми стенами, тёмными крышами и деревянной резьбой. Место известно благодаря старинному обычаю "сушки урожая", когда жители осенью раскладывают перцы, кукурузу и другие культуры на крышах и у окон, превращая деревню в яркое полотно из красных и золотых оттенков, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
За последние годы Хуанлин стал примером успешного развития сельского туризма. В рамках программы по возрождению деревень здесь провели реставрацию старинных домов, благоустроили улицы и инфраструктуру. Местные жители открывают семейные гостиницы и мастерские, участвуют в культурных проектах и сохраняют традиционные ремёсла.
В 2023 году Хуанлин был включён в список лучших туристических деревень мира по версии Всемирной туристической организации. Сочетание исторического наследия, природной красоты и современного подхода к развитию сделало его одной из самых популярных сельских достопримечательностей восточного Китая.
24.10.2025, 17:46
Китайский уезд с 70 тысячами жителей готовится принять 800 тысяч туристов ради зимних видов спорта
Фото: информационная компания Урумчи
Этот уезд с населением 70 тысяч человек вскоре примет 800 тысяч гостей - все ради одного вида спорта. Уезд Бурчун в округе Алтай Синьцзяна расположен на северо-западной окраине Китая, и является приграничным уездом с постоянным населением всего около 70 тысяч человек, сообщает информационная компания "Урумчи".
С приближением зимы все больше туристов направляются в Бурчун, чтобы отправиться в длительное ледово-снежное путешествие в волшебном зимнем мире. Прошлой зимой уезд посетили более 680 тысяч туристов,
общие туристические расходы составили 1,1 миллиарда юаней. Только за один день 1 февраля количество посетителей достигло 9585 человек, что стало историческим максимумом. По прогнозам местного управления культуры и туризма, в этом году сюда приедут более 800 тысяч человек, чтобы насладиться снежным праздником.
Расположенный на "золотом лыжном поясе" вдоль 47-й северной параллели, Бурчун обладает климатом и "пухлым снегом", аналогичными тем, что в Альпах. Холодная и долгая зима стала уникальным брендом уезда Бурчун.
После Пекинской зимней Олимпиады и продвижения идеи "300 миллионов человек в зимних видах спорта" Бурчун воспользовался возможностью, активно развивая индустрию зимнего туризма и спорта. Теперь здесь "весной и летом красиво, осенью и зимой нарядно - в низкий сезон спадов нет, а высокий становится еще оживленнее", что стало новой нормой для туризма Бурчуна - позволив превратить "лед и снег" в "золотые и серебряные горы".
Бурчун граничит с Россией, Казахстаном и Монголией, и располагает более чем 30 знаменитыми туристическими достопримечательностями, включая Канас и Кумканас. Куда ни взгляни повсюду живописные виды, куда ни ступи везде "поэзия и даль мечты" в сердцах туристов. В прошлом году Бурчун принял более 17 миллионов туристов, что принесло 14 миллиарда юаней туристических доходов. В этом году туризм в уезде стал еще более бурным: по состоянию на 15 октября уже принято 26,3 миллиона туристов, общие расходы достигли 24,1 миллиарда юаней рост более чем на 60% и 77% соответственно.
С подъемом зимнего туризма и снежных видов спорта зимой в Бурчуне стало оживленно. Местные власти глубоко раскрывают преимущества снежных ресурсов, превращая зимние виды спорта в массовое праздничное мероприятие.
Международный горнолыжный курорт "Цзикэпулин", расположенный в 82 км от аэропорта Канас, с максимальной высотой 2848 м и перепадом 1466 м стал рекордным горнолыжным курортом Китая. Опираясь на природные ресурсы, Бурчун провел два этапа Мирового тура по фрирайду (FWT), элитные соревнования Синьцзянского клуба скоростного катания, национальный марафон по скоростному катанию "Канас" и другие профессиональные турниры. В уезде открыто шесть "показательных школ зимних видов спорта", где все ученики проходят 100%-й опыт занятий на льду. Чтобы повысить вовлеченность туристов, здесь организуют фестиваль инея, велокросс, катание на оленьих и конных санях, снежный футбол, гонки на снегу, скоростное катание на коньках и другие народные и спортивные мероприятия, позволяющие гостям прочувствовать азарт и энергию зимних видов спорта.
Благодаря стремительному росту туризма процветают транспорт, общественное питание, гостиницы и развлечения. В уезде насчитывается 797 гостиниц и гостевых домов, предлагающих 23083 номера и 45893 спальных места. В этом году в Бурчуне начали работу пять новых отелей: Indigo, Conrad Hilton, Ruihe, Dongxue и Hemu Ecology, добавив 1061 номер и 1848 мест, чтобы еще лучше удовлетворить спрос туристов. При этом появляются новые профессии оператор канатной дороги, мастер по ремонту лыж, видеооператор на склоне и другие.
Чтобы удовлетворить потребности "снежных друзей" со всей страны, Бурчун развивает как "мягкую", так и "жесткую" инфраструктуру, постоянно повышая качество зимнего туризма. Здесь впервые сняты ограничения на "поквартирное бронирование по времени", введены онлайн- и офлайн-каналы покупки билетов, усовершенствована интеллектуальная туристическая платформа, объединившая бронирование, навигацию и другие функции, создан удобный формат "все путешествие в одном смартфоне". Новый туристический центр в живописной зоне Кумканас готовится к открытию, а для покупки билетов внедрены несколько каналов официальный аккаунт, OTA-платформы и кассы на месте. В режиме реального времени публикуются данные о плотности потока туристов, время работы парка увеличено до 14 часов. С помощью динамического мониторинга потоков организовано научное регулирование маршрутов движения, увеличено количество экскурсионных автобусов, чтобы снизить транспортную нагрузку и сохранить плавное передвижение по маршрутам. С учетом разнообразных запросов туристов в Цзядэнъюй, Канасе и Кумканасе организовано 7 постоянных пунктов для бесплатного хранения багажа, введены "малые порции блюд" и комплексные обеды, ускорена реконструкция многоуровневой парковки в Цзядэнъюе, в деревнях Кумканас и Канас созданы кооперативы, реализующие товары по доступным ценам.
Лед и снег - это дар природы Бурчуну, а также источник огромных перспектив развития зимнего туризма и культуры. Местные власти прилагают все усилия, чтобы создать крупнейший в Азии мировой горнолыжный курорт
по объему приема гостей. С нетерпением ждут, что этой зимой Бурчун встретит по-настоящему "горячий снежный" сезон.
