Wuxi Studios - универсальная киноплощадка Китая с эффектными павильонами

Этот уезд с населением 70 тысяч человек вскоре примет 800 тысяч гостей - все ради одного вида спорта. Уезд Бурчун в округе Алтай Синьцзяна расположен на северо-западной окраине Китая, и является приграничным уездом с постоянным населением всего около 70 тысяч человек, сообщает информационная компания "Урумчи".





С приближением зимы все больше туристов направляются в Бурчун, чтобы отправиться в длительное ледово-снежное путешествие в волшебном зимнем мире. Прошлой зимой уезд посетили более 680 тысяч туристов,





общие туристические расходы составили 1,1 миллиарда юаней. Только за один день 1 февраля количество посетителей достигло 9585 человек, что стало историческим максимумом. По прогнозам местного управления культуры и туризма, в этом году сюда приедут более 800 тысяч человек, чтобы насладиться снежным праздником.





Расположенный на "золотом лыжном поясе" вдоль 47-й северной параллели, Бурчун обладает климатом и "пухлым снегом", аналогичными тем, что в Альпах. Холодная и долгая зима стала уникальным брендом уезда Бурчун.





После Пекинской зимней Олимпиады и продвижения идеи "300 миллионов человек в зимних видах спорта" Бурчун воспользовался возможностью, активно развивая индустрию зимнего туризма и спорта. Теперь здесь "весной и летом красиво, осенью и зимой нарядно - в низкий сезон спадов нет, а высокий становится еще оживленнее", что стало новой нормой для туризма Бурчуна - позволив превратить "лед и снег" в "золотые и серебряные горы".





Бурчун граничит с Россией, Казахстаном и Монголией, и располагает более чем 30 знаменитыми туристическими достопримечательностями, включая Канас и Кумканас. Куда ни взгляни повсюду живописные виды, куда ни ступи везде "поэзия и даль мечты" в сердцах туристов. В прошлом году Бурчун принял более 17 миллионов туристов, что принесло 14 миллиарда юаней туристических доходов. В этом году туризм в уезде стал еще более бурным: по состоянию на 15 октября уже принято 26,3 миллиона туристов, общие расходы достигли 24,1 миллиарда юаней рост более чем на 60% и 77% соответственно.





С подъемом зимнего туризма и снежных видов спорта зимой в Бурчуне стало оживленно. Местные власти глубоко раскрывают преимущества снежных ресурсов, превращая зимние виды спорта в массовое праздничное мероприятие.





Международный горнолыжный курорт "Цзикэпулин", расположенный в 82 км от аэропорта Канас, с максимальной высотой 2848 м и перепадом 1466 м стал рекордным горнолыжным курортом Китая. Опираясь на природные ресурсы, Бурчун провел два этапа Мирового тура по фрирайду (FWT), элитные соревнования Синьцзянского клуба скоростного катания, национальный марафон по скоростному катанию "Канас" и другие профессиональные турниры. В уезде открыто шесть "показательных школ зимних видов спорта", где все ученики проходят 100%-й опыт занятий на льду. Чтобы повысить вовлеченность туристов, здесь организуют фестиваль инея, велокросс, катание на оленьих и конных санях, снежный футбол, гонки на снегу, скоростное катание на коньках и другие народные и спортивные мероприятия, позволяющие гостям прочувствовать азарт и энергию зимних видов спорта.





Благодаря стремительному росту туризма процветают транспорт, общественное питание, гостиницы и развлечения. В уезде насчитывается 797 гостиниц и гостевых домов, предлагающих 23083 номера и 45893 спальных места. В этом году в Бурчуне начали работу пять новых отелей: Indigo, Conrad Hilton, Ruihe, Dongxue и Hemu Ecology, добавив 1061 номер и 1848 мест, чтобы еще лучше удовлетворить спрос туристов. При этом появляются новые профессии оператор канатной дороги, мастер по ремонту лыж, видеооператор на склоне и другие.





Чтобы удовлетворить потребности "снежных друзей" со всей страны, Бурчун развивает как "мягкую", так и "жесткую" инфраструктуру, постоянно повышая качество зимнего туризма. Здесь впервые сняты ограничения на "поквартирное бронирование по времени", введены онлайн- и офлайн-каналы покупки билетов, усовершенствована интеллектуальная туристическая платформа, объединившая бронирование, навигацию и другие функции, создан удобный формат "все путешествие в одном смартфоне". Новый туристический центр в живописной зоне Кумканас готовится к открытию, а для покупки билетов внедрены несколько каналов официальный аккаунт, OTA-платформы и кассы на месте. В режиме реального времени публикуются данные о плотности потока туристов, время работы парка увеличено до 14 часов. С помощью динамического мониторинга потоков организовано научное регулирование маршрутов движения, увеличено количество экскурсионных автобусов, чтобы снизить транспортную нагрузку и сохранить плавное передвижение по маршрутам. С учетом разнообразных запросов туристов в Цзядэнъюй, Канасе и Кумканасе организовано 7 постоянных пунктов для бесплатного хранения багажа, введены "малые порции блюд" и комплексные обеды, ускорена реконструкция многоуровневой парковки в Цзядэнъюе, в деревнях Кумканас и Канас созданы кооперативы, реализующие товары по доступным ценам.





Лед и снег - это дар природы Бурчуну, а также источник огромных перспектив развития зимнего туризма и культуры. Местные власти прилагают все усилия, чтобы создать крупнейший в Азии мировой горнолыжный курорт





по объему приема гостей. С нетерпением ждут, что этой зимой Бурчун встретит по-настоящему "горячий снежный" сезон.