1 сентября на заседании "ШОС+" председатель КНР Си Цзиньпин торжественно выдвинул инициативу глобального управления. В настоящий момент глобальное управление подошло к новому перекрестку: какой мир мы должны строить? Как строить этот мир? Перед лицом эпохального вопроса глобального управления председатель КНР Си Цзиньпин представил китайское решение. Выдвижение инициативы глобального управления имеет свою особую эпохальную основу. В этом году исполняется 80 лет победы во Второй мировой войне и основания Организации Объединенных Наций. 80 лет назад наши предки сражались, не щадя крови, и одержали великую победу в войне против фашизма. Пережив бедствия двух мировых войн, международное сообщество с болью извлекло урок, в результате чего возникла ООН, и глобальное управление открыло новую страницу. Однако с ростом глобальных вызовов и глубокими изменениями в соотношении международных сил система глобального управления оказалась на историческом переломном этапе, сообщает информационная компания "Урумчи".





10 лет назад председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию глобального управления на основе совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования. Международное сообщество единодушно признало, что это отражает пульс времени и отвечает потребностям эпохи. Сегодня, хотя основное течение времени - мир, развитие, сотрудничество и взаимная выгода - не изменилось, тени мышления "холодной войны", гегемонизма и протекционизма не рассеиваются, новые угрозы и вызовы только множатся, и мир вступил в новый период нестабильности и перемен. Мир как никогда ранее нуждается в укреплении глобального управления.





В этот важный момент, когда прошлое соединяется с будущим, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления, которая имеет ярко выраженную реальную направленность и целенаправленность. Содержание инициативы глобального управления имеет глубокую цивилизационную логику. Инициатива глобального управления, предложенная председателем КНР Си Цзиньпином, включает пять ключевых положений: соблюдение принципа суверенного равенства, соблюдение международного правопорядка, осуществление многосторонности, утверждение принципа человекоцентричности, акцент на практической направленности. "Неуклонно придерживаться того, что все страны - будь то большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные - равноправно участвуют в глобальном управлении, равноправно принимают решения и равноправно пользуются результатами". "Не допускать применения "двойных стандартов", не навязывать другим странам "семейные правила" отдельных государств". "Гарантировать совместное участие народов всех стран в глобальном управлении и совместное пользование результатами глобального управления".





Эта инициатива своевременно отвечает на вопросы "кем управлять", "для кого управлять" и "как управлять", предоставляя методологию для ускорения реформы и совершенствования системы глобального управления.





Если взглянуть в историю, человечество всегда находилось в поиске способов сосуществования государств. В долгой реке китайской цивилизации слова "хэ" (согласие) и "хэ" (гармония) были в ней запечатлены. Будь то конфуцианские идеи "гармония всех стран", "единство в многообразии", "мир" - общее дело всего мира", или "шанхайский дух", основанный на взаимном доверии, взаимной выгоде, равенстве, консультациях, уважении к разнообразным цивилизациям и стремлении к совместному развитию, или же выдвинутая на этот раз инициатива глобального управления - логика цивилизации "совместных усилий и гармоничного сосуществования" всегда была едина.





В реализации инициативы глобального управления Китай предложил конкретные действия. На заседании "ШОС+" председатель КНР Си Цзиньпин особо подчеркнул: "Шанхайская организация сотрудничества должна играть ведущую роль, стать образцом практического воплощения инициативы глобального управления". На этом заседании китайская сторона выдвинула множество практических мер, таких как эффективное использование только что созданные центр по реагированию на угрозы и вызовы безопасности и центр по борьбе с наркотиками. Продолжение реализации плана действий по высококачественному развитию экономического и торгового сотрудничества в рамках семьи ШОС. Приветствие использования всеми сторонами системы спутниковой навигации "Бэйдоу" и участие имеющих возможности стран в строительстве международной лунной исследовательской станции и т. д.





С 30 по 31 августа председатель КНР Си Цзиньпин провел плотные встречи с рядом иностранных лидеров и руководителей международных организаций, прибывших в Китай для участия в саммите. Слова "сотрудничество" и "ответственность" стали ключевыми. "Держась за великое, обретаешь все Поднебесное". От концепции построения сообщества единой судьбы человечества до инициативы "Один пояс, один путь", от инициативы глобального развития, глобальной безопасности, глобальной цивилизации до инициативы глобального управления. Серия важных идей и инициатив, предложенных Китаем, в разных измерениях предоставляет человеческому обществу китайскую мудрость для совместного противостояния вызовам и построения сообщества единой судьбы человечества, полностью демонстрируя масштаб и ответственность великой державы.





Как особо подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин, чем труднее времена, тем больше необходимо придерживаться изначального устремления к мирному сосуществованию, укреплять уверенность в сотрудничестве и взаимной выгоде, твердо идти вперед в логике исторического развития и развиваться в русле течения эпохи.