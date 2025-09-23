22.09.2025, 06:46 33601
Журналисты посетили агрокомплекс в уезде Шицюань (Анькан, Шэньси): рисовые поля и полный цикл производства шелка
Группа журналистов в рамках программы CIPCC-2025 посетила агрокомплекс уезда Шицюань (городской округ Анькан, провинция Шэньси), известного рисоводством и развитой шелководческой отраслью. Программа включала осмотр природных ландшафтов и террас под рис, дегустацию местного чая, а также экскурсию на шелковую фабрику с демонстрацией технологической цепочки - от кокона до готового изделия. Шицюань официально позиционируется как один из центров современного шелководства Анькана, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Что посмотрели и попробовали
Журналисты осмотрели рисовые делянки, где в уезде механизируют высадку и уход за посевами; в этом сезоне в волости Чжунчи сообщалось о тысячах му посадок, что отражает ставку региона на стабильные зерновые культуры. На площадке агрокомплекса гостям предложили местный чай.
Шелк: от кокона до ткани - по шагам
На шелковой фабрике в Шицюане показали полный процесс:
- Сортировка коконов по качеству.
- Размачивание в горячей воде для размягчения серицина.
- Сматывание (reeling) непрерывной нити с нескольких коконов на автоматизированных установках.
- Скручивание, промывка/окраска при необходимости.
- Ткачество и отделка изделий.
Такие предприятия в уезде действуют не первый год, отрасль официально прописана среди "характерных" индустрий Шицюаня.
Модернизация шелководства и показатели
Шицюань исторически ассоциируется с шелководством, в окрестностях найден "позолоченный бронзовый шелкопряд", символ древних связей региона с Шелковым путем. Сегодня местные хозяйства внедряют "шесть оцифровок/модернизаций" (умная инкубация молодняка, облегченное кормление, автоматизированное окукливание, электронные закупки коконов, модернизация оборудования и цифровые сервисы), что улучшило качество сырья - сырье выходит до уровня 6А, а закупочные цены в пике доходили до 36,6 юаня за 0,5 кг.
По данным органов уезда, площадь тутовников - порядка 72 тыс. му, число домохозяйств-шелководов - около 10 тыс., только за два летних цикла в 2023 году получено свыше 1000 тонн коконов. В 2022 году совокупная стоимость продукции отрасли оценивалась в 1,8 млрд юаней.
21.09.2025, 18:05 61486
Главная пешеходная улица и новый музей шоколада города Сианя
В Сиане на пешеходном комплексе Datang Everbright City (大唐不夜城) у подножия Большой пагоды Диких Гусей вечером собираются тысячи жителей и туристов. Атмосфера улицы напоминает оживленный праздник: проходят музыкальные и танцевальные представления, работают световые и музыкальные фонтаны, посетители фотографируются в традиционных костюмах и прогуливаются среди подсвеченных зданий в стиле эпохи династии Тан, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Одним из новых культурных объектов на этой улице стал Choc Choco Chocolate Museum. Экспозиция площадью более 10 000 квадратных метров демонстрирует сотни произведений из шоколада, включая макеты Чанъаньского города, терракотовых воинов и знаменитые архитектурные памятники Сианя. Для создания коллекции использовано почти 100 тонн шоколада. В музее представлены тематические зоны, посвященные истории и производству шоколада, а также интерактивные площадки и мастер-классы.
Datang Everbright City сочетает в себе историческую архитектурную атмосферу, современное городское пространство и новые культурные проекты, укрепляя статус Сианя как одного из ключевых туристических центров Китая.
18.09.2025, 21:44 151621
Журналисты программы CIPCC посетили музей Терракотовой армии: музей Сианя демонстрирует новые возможности и прогресс
В рамках программы China International Press Communication Center журналистов пригласили в Сиань, где они посетили знаменитый музей Терракотовой армии, часть комплекса Мавзолея императора Цинь Шихуанди. Во время экскурсии им представили не только коллекцию, но и новые меры по развитию музея и обслуживанию иностранных туристов, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Терракотовая армия - одно из крупнейших археологических открытий XX века. Обнаруженный в 1974 году комплекс охватывает несколько ям, в которых находятся тысячи воинов, лошадей и колесниц. Сегодня музей входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из главных культурных символов Китая.
Нововведения и развитие
За последние годы музей заметно обновился. Для иностранных посетителей стало проще планировать поездку: действует система онлайн-бронирования и покупки билетов, введены дополнительные языковые сервисы, улучшены маршруты посещения и навигация. Все это сделано для того, чтобы сделать знакомство с древними артефактами более удобным и доступным.
Также музей активно внедряет современные технологии: реставрация ведется с использованием 3D-сканирования и других методов, появились цифровые и интерактивные экспозиции. Ученые продолжают находить новые детали, раскрывающие особенности армии и быта древнего Китая.
Эти изменения позволяют музею не только сохранять древние реликвии, но и делиться ими с миром на современном уровне. Для участников программы CIPCC поездка в Сиань стала возможностью увидеть, как культурное наследие сочетается с новыми технологиями и туристическим сервисом.
17.09.2025, 11:57 163081
Казахстанская художница Светлана Цой открывает новые горизонты вдохновения в Синьцзяне
Фото: Ван Сяоцзюнь
Член Союза художников Казахстана Светлана Цой приняла участие в китайско-казахстанском культурном проекте "Прекрасное в единстве. Гармоничный Или". По приглашению организаторов она отправилась в Или-Казахский автономный округ, где вместе с коллегами из двух стран смогла окунуться в атмосферу творчества и открыть для себя удивительные пейзажи Гоцзыгоу, ставшие источником новых идей для ее будущих работ, сообщает информационная компания "Урумчи".
Светлана Цой - член Союза художников Казахстана с 2013 года.
Образование:
- 2007-2012 - Казахская национальная академия искусств, факультет живописи и скульптуры, специальность "Станковая живопись" (бакалавр).
Творческая биография:
- Международная арт выставка в Пекине - 2024 год.
- Международная выставка Art fair в Гуанчжоу - 2024 год.
- Участие в Международном симпозиуме город Нигде, Турция - 2022 год.
- Вручение звания "Лидер Азии" Южная Корея, город Сеул - 2021 год.
- Алматинский пленэр, посвященный 30-летию независимости Казахстана (организаторы Союз художников РК и Акимат города Алматы) - 2021 год.
- Выставка художников-корейцев Казахстана "Единство" - 2020 год.
- Картина "Сон" 110 на 110, холст, масло прошла конкурс и была размещена на аккаунте инстаграм одной из галерей Нью-Йорка. Тема "Локдаун" - 2019 год.
- Участница республиканского симпозиума в городе Павлодар.
На этот раз по приглашению приехала в Синьцзян для участия в китайско-казахстанском культурном мероприятии "Прекрасное в единстве. Гармоничный Или", для участия в котором известные художники двух стран приезжают в Или-Казахский автономный округ, для нее это стало совершенно новым и удивительным опытом.
Я уже бывала в Китае, но в этот раз впервые приехала в Синьцзян. В Гоцзыгоу я увидела изумительные пейзажи, которые тронули меня", - говорит казахстанская художница Светлана Цой, приехавшая 9 сентября в Гоцзыгоу в глубине Тянь-Шаня и вблизи почувствовавшая "Великолепный Синьцзян, красота в Или".
В тот день осенний дождь не остановил китайских и казахстанских художников, направлявшихся в Гоцзыгоу для создания этюдов. Около 13.00 дождь прекратился, тучи рассеялись, и краски Гоцзыгоу засияли свежестью. Пастухи верхом на лошадях проезжали через эту окутанную туманом сказочную местность, словно ожившие картины, написанные тушью.
Светлана Цой отметила, что изумительные пейзажи - ключ к творчеству. Организаторы не только с теплом пригласили и тщательно организовали поездку, но и показали им великолепные виды, что вызвало вдохновение. Величественные и крутые вершины Гоцзыгоу, грандиозная долина Или, простая кочевая жизнь, современный мост Гоцзыгоу, превративший природную преграду в удобный путь... "Все это стало источником моего вдохновения, я уже не могу дождаться, чтобы взяться за кисть и вложить красоту и трогательные впечатления в свои картины", - поделилась Светлана.
В отличие от множества прежних опытов творчества на этот раз Светлана Цой получила возможность работать бок о бок с китайскими художниками и собственными глазами увидеть технику создания китайской пейзажной живописи. В этой поездке китайская тушевая живопись и ее излюбленные техники масляной живописи столкнулись друг с другом.
Такое общение не только дало мне новое понимание искусства живописи, но и углубило мою любовь к китайской культуре", - заключила Светлана Цой.
12.09.2025, 15:11 173156
В Пекине торжественно открылась Китайская международная ярмарка торговли услугами
Фото: кадр из видео
В Пекине торжественно открылась Китайская международная ярмарка торговли услугами (CIFTIS-2025) - одно из крупнейших мировых мероприятий в сфере услуг, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Церемония прошла в парке Шоуган, который в этом году стал единственной площадкой выставки. Форум продлится с 10 по 14 сентября: первые три дня предназначены для профессионалов и представителей бизнеса, а последние два будут открыты для широкой публики.
CIFTIS представляет собой глобальную платформу для демонстрации новейших достижений в области услуг и обмена опытом между странами. Выставка охватывает ключевые направления: телекоммуникации и IT, финансы, культуру и туризм, образование, спорт, здравоохранение, экологию, инженерные и бизнес-услуги. Особое внимание в этом году уделено цифровым и интеллектуальным технологиям, которые меняют облик мировой сферы услуг.
Организаторами мероприятия выступили Министерство коммерции КНР и правительство Пекина. По традиции CIFTIS привлекает внимание государственных структур, бизнеса и международных организаций, укрепляя роль Китая как важного центра мировой торговли услугами.
09.09.2025, 07:17 182451
Китайские и казахстанские художники создали "картину дружбы" у подножия горы Байшифэн
Фото: информационная компания Урумчи
У подножия горы Байшифэн в Чапчал-Сибоском автономном уезде Или-Казахского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР собралась особая группа гостей: известные художники из провинции Цзянсу, ИКАО СУАР и из Казахстана посетили верблюжью ферму уезда Чапчал. Здесь, взяв степь за подмостки и гору за кулисы, они начали художественный диалог через границы, сообщает информационная компания "Урумчи".
В этот день официально стартовало культурное мероприятие "Прекрасное в единстве. Гармоничный Или" с участием известных художников Китая и Казахстана. Организатором мероприятия выступила пресс-канцелярия народного правительства ИКАО СУАР, а первой площадкой стала верблюжья ферма уезда Чапчал.
Художники смотрели вдаль на покрытую хвойными деревьями гору Байшифэн, вблизи наблюдали пасущихся коров и овец и дым от юрт. В их работах сочетались насыщенность масляных красок и изящество туши.
Хотя наши культуры различны, перед лицом одних и тех же гор и рек мы испытываем одинаковое волнение в душе", - казахстанский художник Мирлан Кулдыбаев особенно отметил тепло в деталях. "Здесь для нас даже подготовили художественные принадлежности. Эта забота так тронула меня, что хочется написать еще несколько картин", - поделилась казахстанская художница Виктория Цой, смешивая краски.
Во время мероприятия художники двух стран не только создавали этюды, но и рецензировали работы друг друга, делились техниками.
Казахстанские коллеги используют смелые и яркие цвета, это очень похоже на осень в Или. Наши китайские пейзажи с оставленным пустым пространством - более сдержанные, словно гора Байшифэн в утреннем свете. Когда они сталкиваются, рождается новый вкус", - сказал народный художник Китая первой категории из провинции Цзянсу Янь Мин.
Мероприятие продлится пять дней. В дальнейшем художники двух стран посетят этнографический туристический район Казанчи, улицу Люсинцзе, ущелье Гоцзыгоу и другие места, чтобы запечатлеть развитие экономики и общества Или. После завершения этюдов состоится выставка произведений и арт-салон.
Заместитель председателя Ассоциации художников ИКАО, председатель Комитета по живописи тушью ассоциации Ци Яфэн заявил, что эти картины являются не только художественными результатами, но и "визуальным дневником китайско-казахстанской дружбы".
08.09.2025, 18:11 185146
В Пекине прошел брифинг по итогам саммита ШОС
Сегодня в столице Китая состоялся официальный брифинг, посвященный итогам недавно завершенного саммита Шанхайской организации сотрудничества. Его провел дипломат Фань Сяньжун, отвечающий за международную координацию. В ходе мероприятия были обозначены стратегические результаты и дальнейшие задачи сотрудничества, в частности в аграрной сфере, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Фань Сяньжун особо отметил роль Казахстана как экспортера зерна и его потенциал в укреплении продовольственной безопасности, подчеркнув готовность Китая к расширению торгового взаимодействия в этой области в рамках ШОС.
Выступая перед журналистами, дипломат обозначил ключевые итоги: саммит в Тяньцзине завершился без конфликтов, с продуктивностью и политическим взаимодействием на высоком уровне. Приняты важные документы - декларация, стратегия развития ШОС на ближайшие десять лет, а также соглашения по безопасности, экономике и гуманитарной сфере. Китай продолжает продвигать идею "ШОС Plus", стремясь расширить участие в организации через новые форматы сотрудничества.
Брифинг подтвердил, что под председательством Китая ШОС призвана вступить в новую фазу качественного развития, характеризующегося сплоченностью, эффективностью и динамичным взаимодействием.
04.09.2025, 21:33 197856
Новый перекресток, Си Цзиньпин выдвинул важную инициативу
Фото: Синьхуа
1 сентября на заседании "ШОС+" председатель КНР Си Цзиньпин торжественно выдвинул инициативу глобального управления. В настоящий момент глобальное управление подошло к новому перекрестку: какой мир мы должны строить? Как строить этот мир? Перед лицом эпохального вопроса глобального управления председатель КНР Си Цзиньпин представил китайское решение. Выдвижение инициативы глобального управления имеет свою особую эпохальную основу. В этом году исполняется 80 лет победы во Второй мировой войне и основания Организации Объединенных Наций. 80 лет назад наши предки сражались, не щадя крови, и одержали великую победу в войне против фашизма. Пережив бедствия двух мировых войн, международное сообщество с болью извлекло урок, в результате чего возникла ООН, и глобальное управление открыло новую страницу. Однако с ростом глобальных вызовов и глубокими изменениями в соотношении международных сил система глобального управления оказалась на историческом переломном этапе, сообщает информационная компания "Урумчи".
10 лет назад председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию глобального управления на основе совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования. Международное сообщество единодушно признало, что это отражает пульс времени и отвечает потребностям эпохи. Сегодня, хотя основное течение времени - мир, развитие, сотрудничество и взаимная выгода - не изменилось, тени мышления "холодной войны", гегемонизма и протекционизма не рассеиваются, новые угрозы и вызовы только множатся, и мир вступил в новый период нестабильности и перемен. Мир как никогда ранее нуждается в укреплении глобального управления.
В этот важный момент, когда прошлое соединяется с будущим, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления, которая имеет ярко выраженную реальную направленность и целенаправленность. Содержание инициативы глобального управления имеет глубокую цивилизационную логику. Инициатива глобального управления, предложенная председателем КНР Си Цзиньпином, включает пять ключевых положений: соблюдение принципа суверенного равенства, соблюдение международного правопорядка, осуществление многосторонности, утверждение принципа человекоцентричности, акцент на практической направленности. "Неуклонно придерживаться того, что все страны - будь то большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные - равноправно участвуют в глобальном управлении, равноправно принимают решения и равноправно пользуются результатами". "Не допускать применения "двойных стандартов", не навязывать другим странам "семейные правила" отдельных государств". "Гарантировать совместное участие народов всех стран в глобальном управлении и совместное пользование результатами глобального управления".
Эта инициатива своевременно отвечает на вопросы "кем управлять", "для кого управлять" и "как управлять", предоставляя методологию для ускорения реформы и совершенствования системы глобального управления.
Если взглянуть в историю, человечество всегда находилось в поиске способов сосуществования государств. В долгой реке китайской цивилизации слова "хэ" (согласие) и "хэ" (гармония) были в ней запечатлены. Будь то конфуцианские идеи "гармония всех стран", "единство в многообразии", "мир" - общее дело всего мира", или "шанхайский дух", основанный на взаимном доверии, взаимной выгоде, равенстве, консультациях, уважении к разнообразным цивилизациям и стремлении к совместному развитию, или же выдвинутая на этот раз инициатива глобального управления - логика цивилизации "совместных усилий и гармоничного сосуществования" всегда была едина.
В реализации инициативы глобального управления Китай предложил конкретные действия. На заседании "ШОС+" председатель КНР Си Цзиньпин особо подчеркнул: "Шанхайская организация сотрудничества должна играть ведущую роль, стать образцом практического воплощения инициативы глобального управления". На этом заседании китайская сторона выдвинула множество практических мер, таких как эффективное использование только что созданные центр по реагированию на угрозы и вызовы безопасности и центр по борьбе с наркотиками. Продолжение реализации плана действий по высококачественному развитию экономического и торгового сотрудничества в рамках семьи ШОС. Приветствие использования всеми сторонами системы спутниковой навигации "Бэйдоу" и участие имеющих возможности стран в строительстве международной лунной исследовательской станции и т. д.
С 30 по 31 августа председатель КНР Си Цзиньпин провел плотные встречи с рядом иностранных лидеров и руководителей международных организаций, прибывших в Китай для участия в саммите. Слова "сотрудничество" и "ответственность" стали ключевыми. "Держась за великое, обретаешь все Поднебесное". От концепции построения сообщества единой судьбы человечества до инициативы "Один пояс, один путь", от инициативы глобального развития, глобальной безопасности, глобальной цивилизации до инициативы глобального управления. Серия важных идей и инициатив, предложенных Китаем, в разных измерениях предоставляет человеческому обществу китайскую мудрость для совместного противостояния вызовам и построения сообщества единой судьбы человечества, полностью демонстрируя масштаб и ответственность великой державы.
Как особо подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин, чем труднее времена, тем больше необходимо придерживаться изначального устремления к мирному сосуществованию, укреплять уверенность в сотрудничестве и взаимной выгоде, твердо идти вперед в логике исторического развития и развиваться в русле течения эпохи.
04.09.2025, 19:41 197331
Понять суть выдвинутой Си Цзиньпином инициативы в области глобального управления можно через три метафоры
Фото: Синьхуа
1 сентября председатель КНР Си Цзиньпин председательствовал на заседании "ШОС+" и выступил с важной речью, впервые предложив инициативу глобального управления. Это стало еще одним важным общественным благом, предложенным Китаем миру после инициативы глобального развития, инициативы глобальной безопасности и инициативы глобальной цивилизации, сообщает информационная компания "Урумчи".
Инициатива включает такие ключевые положения, как соблюдение принципа суверенного равенства, уважение международного правопорядка, приверженность многосторонности, ориентация на человека и акцент на практических действиях. В ключевой момент, когда глобальное управление подошло к новому перекрестку, пониманию китайского подхода могут способствовать три метафоры, к которым обращался Си Цзиньпин.
Первая - метафора "Большого корабля"
Страны находятся не в более чем 190 маленьких лодках, а на одном большом корабле с общей судьбой", - отмечал Си Цзиньпин в 2024 году на встречах с руководителями ведущих международных экономических организаций и других площадках, рассуждая о взаимосвязи международного сообщества и отдельных государств.
По мере усиления дефицита глобального управления человечество как никогда ясно осознает, что значит "быть в одной лодке". В инициативе глобального управления принцип "суверенного равенства" поставлен на первое место. Он подчеркнул, что все страны - большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные - должны на равных участвовать, принимать решения и пользоваться результатами в глобальном управлении.
Проведенный на берегах Хайхэ саммит ШОС стал наглядным примером: лидеры стран с разным уровнем развития и различными социальными системами собрались вместе для обсуждения путей развития. На заседании "ШОС+" Си Цзиньпин отметил, что ШОС должна играть ведущую роль и стать примером в реализации инициативы глобального управления.
Можно предвидеть, что на большом корабле общей судьбы равное участие, равное принятие решений и равное пользование результатами будут способствовать укреплению консенсуса в области глобального управления.
Вторая - метафора "Большой реки"
Могучая река мчится к морю и всегда встречает встречные течения, но никакое течение не способно остановить ее движение на восток. Сила толчет ее вперед, сопротивление делает ее сильнее", - образно сказал Си Цзиньпин на видеоконференции Всемирного экономического форума в 2022 году.
В настоящее время встречный ветер односторонности и силового давления продолжает подрывать эффективность глобального управления. В инициативе глобального управления Си Цзиньпин предложил "соблюдать международный правопорядок" и "практиковать многосторонность". Это направлено на обеспечение равного и единообразного применения международного права и правил, отказ от "двойных стандартов" и навязывания "домашних правил" отдельных стран другим.
С исторической точки зрения, глобальное управление возникло в процессе становления и совершенствования международной системы. От подписания Вестфальского мира до попыток Лиги Наций и, наконец, до создания Организации Объединенных Наций, идея глобального управления постепенно укоренилась в сердцах людей.
В своей инициативе Си Цзиньпин особо подчеркнул необходимость твердо защищать статус и авторитет ООН, а также по-настоящемуиспользовать ее незаменимую роль в глобальном управлении. Как постоянный член Совета Безопасности ООН и первая страна, подписавшая Устав ООН, Китай всегда своими действиями отстаивал цели и принципы Устава и поддерживал центральную роль ООН в международных делах.
Третья - метафора "Торта"
Си Цзиньпин многократно использовал метафору "торта" для обозначения результатов международного сотрудничества.
Нужно стараться увеличивать "торт" взаимовыгодного сотрудничества, чтобы плоды развития в большей мере и более справедливо доставались народам всех стран", - сказал он на 23-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в 2023 году.
В инициативе глобального управления Си Цзиньпин акцентировал внимание на "ориентации на человека" и "ориентации на действия". Первое ясно указывает на "обеспечение участия народов всех стран в глобальном управлении и совместное пользование его плодами", второе подразумевает "практическое сотрудничество во избежание отставания и фрагментации управления".
Совершенствование глобального управления должно быть направлено на то, чтобы народы реально получали выгоду. Метафора "торта" отражает стремление к тому, чтобы плоды сотрудничества доставались народам всех стран в большей мере и более справедливо.
С точки зрения ШОС, Си Цзиньпин предложил проявить "ответственность ШОС" в продвижении глобального открытого сотрудничества и объявил о создании трех крупных платформ сотрудничества Китай-ШОС: в сфере энергетики, зеленой индустрии и цифровой экономики, а также трех центров сотрудничества: по научным инновациям, высшему образованию и профессионально-техническому образованию. Сферы сотрудничества в рамках ШОС продолжают расширяться.
80 лет назад с появлением ООН глобальное управление открыло новую страницу. Сегодня, когда мир вновь стоит на историческом перепутье, Китай дает ясный и недвусмысленный ответ на вызовы глобального управления.
