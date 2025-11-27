26.11.2025, 23:41 13241
Журналисты программы CIPCC-2025 посетили серфинг-центр в Хайнане
В рамках программы CIPCC‑2025 международная группа журналистов совершила визит на недавно открывшийся серфинг-курорт Riyue Bay Surf Resort, расположенный на побережье залива Sun and Moon Bay в уезде Wanning в Хайнане, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Riyue Bay давно считается "серфинг-раем" Китая: благодаря уникальным природным условиям - стабильным волнам и мягкому климату, это место стало символом зарождающейся серф-культуры в Китае.
С открытием нового курорта ситуация получила новый импульс: Riyue Bay Surf Resort - первый в Китае курорт, посвященный серфингу. Он предлагает современный, комплексный подход к отдыху, спорту и образу жизни.
Комбинация спорта, отдыха, музыки и серф-культуры воспринимается как живой, динамичный и современный формат, который может привлечь как любителей активного отдыха, так и предпочитающих более спокойный досуг.
Для туристов курорт может стать важной точкой интереса как место отдыха и как символ стремления Китая к формированию современной coastal lifestyle-культуры.
25.11.2025, 15:01
Китай успешно реализует программу сохранения больших панд
Фото: Цицзай — единственная в мире коричневая большая панда, содержащаяся в неволе. Фото предоставлено официальным аккаунтом города Сиань
В последние годы Китай осуществляет всестороннюю защиту больших панд - от разведения и подготовки к жизни в дикой природе до международного сотрудничества по их защите. Достижения страны в области сохранения больших панд привлекают внимание всего мира.
В ноябре туристка госпожа Ли из провинции Цзянсу (Восточный Китай) посетила Научный парк "Четыре сокровища Циньлина" в уезде Чжоучжи провинции Шэньси (Северо-Западный Китай). "Смотрите! Цицзай поднял голову. На солнце его окрас действительно напоминает шоколад!" - воскликнула она, наводя объектив камеры на коричнево-белую большую панду, уютно устроившуюся на деревянной раме. 16-летняя панда Цицзай, единственная в мире содержащаяся в неволе коричневая большая панда, сегодня стала настоящей звездой парка.
История Цицзая началась в ноябре 2009 года, когда сельские жители уезда Фопин провинции Шэньси обнаружили ослабленного детеныша панды. Малыша доставили в Центр спасения, содержания и исследования редких диких животных провинции Шэньси (ныне Научно-исследовательский центр больших панд Циньлина).
Исследования показали, что коричневый окрас шерсти стал результатом генетической мутации, благодаря чему Цицзай легко узнаваем среди всех содержащихся в неволе больших панд мира. В настоящее время его вес сохраняется на уровне около 120 кг.
Популярность Цицзая привлекла внимание общественности к работе по сохранению больших панд в Научном парке "Четыре сокровища Циньлина". Являясь открытой площадкой Научно-исследовательского центра больших панд Циньлина, парк служит витриной достижений в области охраны редких диких животных этого горного хребта.
Чжан Даньхуэй, заместитель начальника отдела по содержанию больших панд центра, рассказывает: "За последние годы мы освоили технологии мониторинга репродуктивных гормонов и искусственного оплодотворения. Показатель успешного размножения больших панд вырос с 20% до 67%, и мы создали самоподдерживающуюся популяцию в условиях неволи".
Для охраны здоровья панд в парке сформирована система ухода, охватывающая весь жизненный цикл животных: введена система закрепления зон ответственности за персоналом, строго соблюдаются санитарно-гигиенические требования, а также проводятся комплексные медицинские обследования панд с периодичностью от квартала до полугода.
В одно из утр выходного дня, сразу после открытия павильона больших панд Пекинского зоопарка, посетители, которые долго ждали этого момента, поспешили занять удобные места и с большим интересом начали наблюдать за животными.
Пекинский зоопарк начал содержать больших панд в 1955 году, и именно здесь впервые в Китае произошло естественное размножение этих животных в условиях искусственного содержания. "Павильон больших панд всегда пользуется огромной популярностью - в прошлом году его посетило около 4,8 млн человек", - сообщил сотрудник патрульной службы Пекинского зоопарка. Сейчас в павильоне содержится 10 больших панд.
Благодаря слаженной работе отделов по содержанию животных, материально-технического обеспечения и ветеринарной службы Пекинского зоопарка каждая панда получает тщательный уход. "Рацион больших панд очень разнообразен. Ежедневно мы предоставляем каждой панде 50-70 кг свежего бамбука, а также определенное количество побегов бамбука, "вотоу" (специальные кормовые лепешки для панд), моркови и яблок", - говорит Дин Нань, начальник отдела по содержанию животных Пекинского зоопарка.
Техник отдела материально-технического обеспечения содержания животных Пекинского зоопарка Цао Яъни рассказывает, что на основе изучения поведения больших панд сотрудники разработали и реализуют целый ряд программ по обогащению среды обитания. Это подразумевает научную оптимизацию условий жизни и способов взаимодействия с пандами, имитацию их естественного поведения в дикой природе, что позволяет удовлетворить физиологические и психологические потребности животных, способствуя в конечном итоге их физическому и психическому здоровью.
Доброе утро, Фубао!" - так смотритель Сюй Сян каждое утро привычно приветствует большую панду по имени Фубао, живущую на базе больших панд "Шэньшупин" Китайского центра по защите и исследованию больших панд в национальном природном заповеднике "Волун" в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).
Родившаяся в 2020 году, Фубао стала первой китайской большой пандой, появившейся на свет в Республике Корее. В апреле 2024 года она вернулась в Китай, а в июне ее официально представили публике.
Чтобы снизить стрессовую реакцию Фубао в новой обстановке, сотрудники Китайского центра по защите и исследованию больших панд применили стратегию постепенной адаптации, поместив животное на месячный карантин. "Мы ежедневно отслеживаем такие показатели ее здоровья, как изменение веса и состояние шерсти, предлагаем разнообразный корм - побеги бамбука, яблоки и другое - чтобы определить, что Фубао любит больше всего", - рассказывает Сюй Сян.
После завершения карантина для Фубао начался период адаптации к запахам и звукам в питомнике, а также она стала привыкать к групповой жизни с другими пандами в вольерах племенной зоны.
С учетом недавно построенной базы в городе Мяньян (провинция Сычуань) Китайский центр по защите и исследованию больших панд, расположенный в Сычуане, теперь насчитывает пять крупных баз. Эти базы, имея свою специализацию, действуют сообща, осуществляя всестороннюю защиту больших панд - от разведения и подготовки к жизни в дикой природе до международного сотрудничества по их защите.
На территории провинции Сычуань в составе Национального парка больших панд обитает 1227 диких больших панд, что составляет 91,6% от общей популяции парка. За последние годы в сычуаньской части парка было восстановлено 331,4 тыс. му (22,10 тыс. га) среды обитания, а также продолжается создание семи ключевых экологических коридоров.
Данные мониторинга за 2024 год показали, что количество зарегистрированных появлений диких больших панд на сычуаньской территории возросло до 185, что свидетельствует о стабильном восстановлении популяции.
24.11.2025, 17:54
Журналистам CIPCC-2025 представили исторический квартал Qilou в Хайкоу
Участники программы CIPCC-2025 познакомились с историческим кварталом Qilou - одним из старейших районов Хайкоу, сохранившим уникальную архитектуру конца XIX - начала XX века. Перед прогулкой гостям рассказали об особенностях квартала, его роли в развитии портового города и характерных чертах зданий цилоу, которые объединили элементы южнокитайского и колониального стиля.
Во время обхода участники смогли увидеть, как историческая архитектура переходит в живую городскую среду. Улицы квартала остаются наполненными движением: вдоль аркад работают небольшие лавки, выносные витрины выглядят так, словно продолжают традиции ремесел и торговли, а запахи уличной кухни перемешиваются с шумом шагов и голосов.
Местный колорит ощущается в простых деталях - открытых магазинчиках, сезонных фруктах на прилавках, небольших уличных представлениях, которые появляются неожиданно и будто становятся частью общего ритма района. Такие сцены подчеркивают атмосферу Qilou: здесь прошлое и настоящее сосуществуют естественно, без попыток скрыть или реконструировать жизнь улицы.
Посещение квартала позволило журналистам увидеть, как в Хайкоу сохраняют историческую среду, делая ее частью городской повседневности и доступной для гостей со всего мира.
19.11.2025, 14:27
В Китае создан "зеленый реестр" для 142,6 млрд деревьев
Фото: Го Цинхуа (третий справа) с командой во время полевых наблюдений. Фото предоставлено Го Цинхуа
Сколько деревьев в Китае? Раньше на этот вопрос никто не мог дать точного ответа. Теперь он появился благодаря первой "карте плотности деревьев" Китая, опубликованной в этом году. По состоянию на 2020 год в стране насчитывается около 142,6 млрд деревьев, что соответствует примерно 100 деревьям на каждого из более чем 1,4 млрд жителей. Эти данные мы с моей командой собирали на протяжении 10 лет.
Зачем нужно точно подсчитывать деревья в Китае? Это было продиктовано насущной практической необходимостью. Китай - страна с крупнейшей в мире площадью искусственных лесонасаждений, однако в прошлом учет лесных ресурсов в основном ограничивался макроуровнем - такими показателями, как запасы древесины и тому подобное.
В новую эпоху, когда зеленое развитие стало общим консенсусом и были поставлены цели достижения пика выбросов углерода и углеродной нейтральности, наше понимание лесов уже не может ограничиваться лишь "приблизительными" контурами. Нам необходим более точный "зеленый реестр", который позволит рассчитывать углеродные запасы на уровне отдельных деревьев, оценивать способность поддерживать биоразнообразие и решать множество других задач.
Озеленение должно следовать принципу "где подходят леса - сажаем леса, где кустарники - кустарники, где травы - травы". Только точные данные дают возможность принимать научно обоснованные решения и понимать, где следует сажать деревья, какие именно виды и в каком количестве.
Подсчет деревьев был вызван нежеланием "мириться с существующим положением". Однажды журнал Nature опубликовал статью, в которой оценивалось общее количество деревьев на планете в 3,04 трлн, однако данные по Китаю в этом исследовании оказались недостаточно полными. К тому моменту мы с моей командой уже более трех лет работали в лесах и накопили немало материалов. Я считал, что китайские леса не должны оставаться "белым пятном" в международных исследованиях: если они смогли это сделать, то сможем и мы.
Китай так велик - как подсчитать каждое дерево на территории более чем 9,6 млн кв. км? Решение заключается в правильном выборе методики и эффективном использовании технологий.
20 лет назад я видел, как зарубежные ученые сами забирались на деревья, чтобы измерить их высоту, и порой даже ночевали на них. Помимо восхищения, я размышлял о том, что для научных исследований в области геодезии важны не только добросовестность и усердие, но и владение новейшими инструментами. Опираясь на новые технологии, можно продвигаться гораздо легче и освоить направления, которые раньше были недоступны.
После множества попыток я обнаружил, что лидар (лазерное сканирование) - ключ к решению задачи: лазерные импульсы, отражаясь от объектов, позволяют точно определить высоту, форму и местоположение деревьев, причем сканирование одного участка леса занимает всего около десяти минут.
На практике мы усовершенствовали систему наблюдения "небо-земля" с двумя "глазами", которая позволяет"пересчитывать" деревья, почти как компьютерная томография исследует человеческое тело. Один "глаз" находится в воздухе - это беспилотник с датчиками, способный испускать более миллиона лазерных импульсов в секунду; другой "глаз" - на земле: мы с оборудованием сканируем лес прямо на ходу. Обзор сверху, прямой взгляд, вид снизу - охвачены все углы; лазерные данные, изображения, видео дополняют друг друга в различных измерениях, и леса, которые раньше было "не разглядеть и невозможно точно подсчитать", становятся все более четкими.
Сегодня разработанные нами аппаратные и программные решения для лазерного сканирования применяются в более чем 130 странах и регионах мира.
За 10 лет мы обследовали более 76 тыс. пробных площадок и собрали более 400 терабайт данных. Что это означает? Если размер одной цифровой фотографии составляет 5 мегабайт, это эквивалентно объему более 80 млн снимков.
Реализация столь масштабного проекта - это непрерывный процесс принятия вызовов и их преодоления. Например, поверхность леса неровная - как измерить высоту деревьев, находящихся на разных уровнях? Мы разработали алгоритм полета с учетом рельефа, который позволяет дронам автоматически регулировать высоту в соответствии с уклоном.
После завершения "томографии" возникает вопрос: как анализировать огромные массивы лесных "снимков"? Мы разработали интеллектуальный алгоритм сегментации отдельных деревьев, который позволяет системе автоматически "выделять" деревья из сложного лесного полога и формировать карту плотности насаждений. Шаг за шагом мы разрабатывали беспрецедентные решения. В научных исследованиях идеальных условий с полной готовностью не бывает - результаты всегда достигаются в процессе действий, когда мы сами создаем необходимые условия.
Больше всего мне запомнилось, как мы нашли самое высокое дерево Азии в Сицзанском автономном районе (Юго-Западный Китай). Тогда, переправившись через бурную реку Игун-Цангпо, мы оказались у подножия гигантского кипариса высотой 102,3 м. Больше, чем радость и изумление, я испытывал глубокое потрясение и благоговение, возникшие сами собой. Это не просто дерево - это живая история, это глубокий урок, который преподносит нам сама природа. В лесах есть своя сила. В будущем я продолжу работать на переднем крае полевых геодезических изысканий, постоянно совершенствуя цифровой "реестр" природных экосистем Китая, стремясь внести еще больший вклад в защиту этого зеленого достояния.
19.11.2025, 14:08
Технологии блистают на 15-х Всекитайских спортивных играх
Фото: Гуманоидный робот "Куафу" принимает участие в эстафете факела 15-х Всекитайских спортивных игр
В эти дни в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) проходят 15-е Всекитайские спортивные игры. Благодаря использованию множества передовых технологий управление соревнованиями стало более "умным", подход к тренировкам - более научным, а зрительский опыт - более захватывающим.
К примеру, эстафета олимпийского огня проводилась с участием человекоподобных роботов, беспилотных автомобилей, низколетящих аппаратов и других высокотехнологичных устройств; на спортивных объектах "облачная платформа интеллектуального управления" обеспечивает точную координацию соревнований; между площадками курсируют беспилотные автомобили, предоставляя спортсменам и зрителям возможность ощутить преимущества автономного вождения.
Нынешние Всекитайские спортивные игры организуются при содействии провинции Гуандун, специальных административных районов Сянган и Аомэнь. Высокий научно-исследовательский потенциал, развитая промышленная база и сильный инновационный импульс - это яркая визитная карточка региона Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь. Высокотехнологичная атмосфера как на соревнованиях, так и за их пределами позволила людям воочию увидеть безграничные возможности и перспективы синтеза спорта и технологий.
От интеллектуального анализа данных для научных тренировок до прорывов в спортивной экипировке, приводящих к качественному скачку в результатах, и передовых технологий, обеспечивающих здоровье спортсменов, - технологии становятся важнейшим источником конкурентоспособности, движущей силой и катализатором преобразований в развитии спорта.
Во время 15-х Всекитайских спортивных игр было представлено более 130 высокотехнологичных продуктов, оснащенных искусственным интеллектом, большими данными, облачными вычислениями и другими передовыми технологиями, что делает мероприятие более очаровательным и ярким.
Технологические инновации также способствуют переходу спортивных объектов к экологически чистому и низкоуглеродному развитию. Более 90% объектов в зоне соревнований Гуандуна - это модернизированные старые сооружения, при реконструкции которых использовались энергосберегающие материалы и экологичные технологии, интеллектуальные системы освещения и другие решения для снижения углеродного следа.
Цифровые технологии позволяют оборудованию стать умнее, а сервису - качественнее. Например, мини-приложение "Всекитайские спортивные игры в Гуанчжоу" помогает зрителям точно находить свои места, эффективно решая проблему с поиском мест на крупных объектах. "Всекитайская спортивная деревня в облаке" предлагает просмотр матчей под выбранным углом, отслеживание конкретных игроков, анализ движений и трансляцию в потоковом режиме, делая просмотр по-настоящему захватывающим.
Сегодня зрители ожидают более качественного, детализированного и интерактивного сервиса, и передовые технологии значительно улучшают их опыт, открывая новые возможности для коммерциализации спорта.
Если технологии - это "ускоритель" развития спорта, то спорт - это "генератор спроса" и "витрина", на которой демонстрируются технологические инновации. Когда новая технология дебютирует на спортивном мероприятии, привлекающем всеобщее внимание, она быстро завоевывает признание и подтверждает свою ценность. Это, в свою очередь, способствует снижению затрат на ее массовое внедрение.
Спортивные соревнования также создают богатые условия для коммерциализации научно-технических достижений, стимулируя новые исследования и разработки. Маршрут мужской индивидуальной шоссейной велогонки проходил через Гуандун, Сянган и Аомэнь - спортсмены шесть раз пересекали границы трех территорий, проходя их без остановок, проверки документов и досмотра. За этим стоит система трансграничного "не ощущаемого прохождения" контрольно-пропускного пункта, объединяющая такие технологии, как спутниковая навигация"Бэйдоу", радиочастотная идентификация, алгоритмы ИИ и другие.
Передовая система успешно прошла проверку в условиях соревнований и позволила накопить ценный опыт для дальнейшего повышения эффективности пограничного контроля и интегрированного развития региона Большого залива.
Технологии блистают на соревнованиях, а после их завершения превращаются в реальные отрасли. Цифровые помощники-волонтеры, говорящие на нескольких языках, работают круглосуточно, предоставляя спортсменам, волонтерам и широкой публике интеллектуальные интерактивные услуги в реальном времени, что значительно повышает эффективность обслуживания. 15-е Всекитайские спортивные игры - это не только демонстрационная площадка, но и питательная почва для индустрии, способствующая внедрению в повседневную жизнь новых технологий, продуктов, форматов и впечатлений.
Используя спортивные соревнования как трамплин, регион Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь открывает совершенно новые горизонты и получает широчайшие возможности для развития. Можно с уверенностью сказать, что эти Всекитайские спортивные игры не только демонстрируют новые достижения китайского спорта в новую эпоху, но и показывают прогресс в китайской модернизации на примере региона Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь.
17.11.2025, 14:47
Wuxi Studios - универсальная киноплощадка Китая с эффектными павильонами
Киностудия Wuxi Studios в городе Уси, провинция Цзянсу, давно зарекомендовала себя как один из ключевых центров китайской киноиндустрии. На территории комплекса расположены масштабные декорации, исторические улицы и современные павильоны, что позволяет создавать проекты практически любого жанра. Здесь снимались десятки популярных фильмов и сериалов - от классических исторических драм до крупных телевизионных постановок, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Отдельное внимание занимает профессиональная студия звукозаписи, встроенная прямо в производственный кластер. Она используется как для дубляжа и пост-продакшн-работ, так и для записи авторской музыки, что делает комплекс полностью самостоятельной площадкой для создания контента "под ключ".
Одним из самых запоминающихся объектов для гостей стал павильон с динозаврами - эффектная экспозиция, созданная в духе тематического киноаттракциона. Движущиеся модели, декорации и световые эффекты превращают пространство в полноценную сцену доисторического мира.
Сегодня Wuxi Studios продолжает развиваться как универсальная киноплощадка и популярное место для посещения, где современное производство соседствует с яркими впечатлениями для зрителей.
12.11.2025, 11:11
Журналисты CIPCC посетили цифровую выставку "Дворец Потала: общие стремления"
Журналисты, участвующие в программе China International Press Communication Centre (CIPCC), посетили новую цифровую выставку - первая выставка "Дворец Потала: общие стремления", сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Выставка организована совместно компаниями Beijing Traveller Magazine Co., Ltd. и Migu New Space Culture Technology (Xiamen) Co., Ltd.. Она представляет собой масштабный проект по цифровому представлению дворца Потала, его архитектурного и духовного наследия, а также природных и культурных ландшафтов Тибета.
Выставка демонстрирует высокоточные 1:1 сканы реальных пространств - дворца, фресок, скульптур и реликвий. Посетители получают возможность "прогуляться" по таким зонам, как Зал Четырех Небесных Королей, Красный дворцовый коридор и даже недоступные обычно места, например Комплекс Золотой Крыши.
С использованием технологий позиционирования и распознавания жестов каждый посетитель может взаимодействовать с экспозицией: один взмах руки или прикосновение раскрывает скрытые слои культурного и архитектурного кода.
В дополнение к архитектуре дворца выставка переносит зрителя на тибетские луга, в ледяные пещеры, на горные плато и другие природные пространства - создается эффект одиссеи, преодолевающей время и пространство.
В основе визуального ряда - символика: цвета интерьеров дворца (желтый как символ высшего достоинства, сопровождаемый тремя полосами синего, красного, зеленого - силу, сострадание и мудрость), знаковые буддийские мотивы и восемь благоприятных символов. Всё это связано с культурно-духовным наследием региона.
11.11.2025, 18:45
Решительно поднять паруса и отправиться в новое плавание: в Пекине завершился 4-й пленум ЦК КПК 20-го созыва
Фото: Синьхуа
С 20 по 23 октября 2025 года в Пекине успешно состоялся 4-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая двадцатого созыва. Важным результатом пленума стало рассмотрение и принятие документа "Предложения ЦК КПК по разработке 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития", который определяет общие направления и стратегический план экономического и социального развития Китая на ближайшие пять лет. Этот пленум стал важным заседанием на ключевом этапе стремления Китая на пути к достижению цели всесторонней социалистической модернизации. Он вдохновил всех китайцев использовать благоприятный момент и неустанно открывать новые горизонты всестороннего продвижения строительства могущественного государства и великого возрождения китайской нации посредством китайской модернизации.
I. Комплексный рост количества, качества и эффективности - новый облик китайской модернизации
В период 14-й пятилетки Китай столкнулся со сложной и напряженной внешней обстановкой, а также с трудными внутренними задачами развития. Перед лицом вызовов пандемии века и турбулентной международной ситуации, под руководством Центрального комитета, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, партия объединила и повела за собой весь народ страны, уверенно преодолевая трудности и сосредоточив силы на собственном деле, добившись выдающихся результатов.
Экономика Китая вышла на новую ступень. Общий объем ВВП последовательно превысил 110, 120 и 130 трлн юаней, и по прогнозам в 2025 году достигнет 140 трлн юаней.
Темпы промышленного обновления ускорились. Новые отрасли, новые формы бизнеса и новые модели стали двигателем экономического роста. Продукция так называемого "нового трио" - электромобилей, фотоэлектрической продукции и литий-ионных батарей демонстрирует устойчивый рост, а традиционные и инновационные отрасли развиваются параллельно, улучшая структуру промышленности.
Научно-технические инновации придали мощный импульс развитию. Индекс инновационного развития Китая поднялся на 10-е место в мире, сформировано 26 глобальных центров технологических инноваций. Китай добился крупных прорывов в высокоточных приборах, аэрокосмической сфере, энергетике и других ключевых областях, всё увереннее превращаясь в мировой центр инноваций.
Экологическая цивилизация формирует прекрасную картину гармонии. Китай стал крупнейшей развивающейся страной, сумевшей совместить быстрый экономический рост с эффективной защитой окружающей среды. Лесистость территории превысила 25%, на долю Китая приходится четверть мирового прироста зеленых насаждений - наибольший вклад в глобальное озеленение.
II. Последовательное продолжение пятилетнего планирования - новая глава китайской модернизации
Как отметил генеральный секретарь Си Цзиньпин: "Разработка и последовательная реализация пятилетних планов"является важным опытом КПК в управлении государством, а также значительным политическим преимуществом социализма с китайской спецификой. Оглядываясь на путь развития нового Китая - от первого пятилетнего плана до нынешнего пятнадцатого, за более чем семь десятилетий страна совершила беспрецедентный рывок: из крайне бедного и отсталого государства превратилась в страну с уровнем ВВП на душу населения свыше 13 тысяч долларов США, на долю которой приходится почти 30% мирового объема обрабатывающей промышленности, а совокупная мощь входит в число ведущих в мире. Это - беспрецедентное чудо в истории человечества, воплощение институциональных преимуществ китайской системы пятилетних планов.
Пятилетние программы Китая ориентированы на реализацию китайской модернизации. Четкая стратегическая перспектива, последовательные цели и неуклонная реализация обеспечивают устойчивость курса даже в сложной и изменчивой международной обстановке. Благодаря стратегической преемственности и стабильности политики Китай избежал взаимного блокирования и колебаний, характерных для западных многопартийных систем, добившись органичного сочетания текущих и долгосрочных интересов.
Особенностью китайских пятилетних программ является сочетание стратегического проектирования на высшем уровне наряду с концепцией развития, в которой народ занимает центральное место. Под единым руководством ЦК КПК к разработке планов привлекаются все уровни власти, исследовательские институты, эксперты, общественность. В ходе многократных раундов консультаций формируется наибольший консенсус, отражающий общее стремление всего народа к развитию.
III. Формирование новых преимуществ и продвижение китайской модернизации на новом этапе
Период 15-й пятилетки (2026-2030 годы) станет решающим для достижения высококачественного развития и базового осуществления социалистической модернизации. Экономика Китая обладает прочной основой, множеством преимуществ, высокой стрессоустойчивостью и огромным потенциалом. Преимущества социалистического строя с китайской спецификой, сверхмасштабный внутренний рынок, полностью укомплектованная производственная система и богатые кадровые ресурсы - все это создает прочную основу для дальнейшего роста.
Пленум указал, что в новом пятилетии необходимо придерживаться "шести принципов": отстаивать всестороннее руководство со стороны КПК, неизменно ставить народ превыше всего, твердо придерживаться высококачественного развития, продолжать всестороннее углубление реформ, неуклонно придерживаться тесного взаимодействия между эффективным рынком и деятельным правительством, продолжать комплексно планировать дело развития и обеспечения безопасности. При этом поставлены семь основных целей социально-экономического развития: достижение заметных результатов в высококачественном развитии, значительное повышение уровня научно-технической самостоятельности и самодостаточности, совершение новых прорывов в дальнейшем всестороннем углублении реформ, заметное повышение уровня цивилизованности общества, непрерывное улучшение качества жизни народа, достижение новых значительных сдвигов в строительстве "Прекрасного Китая", повышение надежности заслона национальной безопасности.
В документе подробно определены направления и ключевые задачи в двенадцати областях: промышленное развитие, научно-технические инновации, внутренний рынок, экономическая система, открытость, возрождение сельских районов, региональное развитие, культура, социальная защита, зеленое развитие, безопасность и оборона. Эти положения отражают дальновидность и политическую мудрость Коммунистической партии Китая, а также ее искреннее стремление служить народу.
IV. Высокий уровень открытости - новые возможности китайской модернизации, доступные миру
Открытость принесет процветание, а замкнутость - упадок" - этот урок истории подтверждается опытом современного Китая. "Предложения" предусматривают стратегический курс на "расширение открытости высокого уровня и создание новой модели взаимовыгодного сотрудничества", подчеркивая: "Открытость способствует реформам и развитию, а возможности Китая должны разделяться со всеми странами мира". Китай неизменно выступает за формирование открытой мировой экономики, поддерживает инклюзивную и взаимовыгодную глобализацию, стремится "увеличить и справедливо делить пирог глобализации", продвигает совместное высококачественное строительство инициативы "Одного Пояса и Одного пути" и создает сообщество единой судьбы человечества.
Казахстан - близкий сосед, верный друг и надежный партнер Китая, связанный горами и реками. Двусторонние отношения вечного всестороннего стратегического партнерства вступили в новое золотое тридцатилетие. В прошлом году объем торговли между двумя странами достиг 43,82 млрд долларов США, увеличившись на 6,8% и установив новый рекорд. За первое полугодие текущего года этот показатель составил уже 21,8 млрд долларов. Недавно в Шанхае открылась 8-я Китайская международная выставка импорта, в которой приняли участие свыше ста казахстанских предприятий, что является рекордным показателем за все годы участия.
На историческом рубеже между успешным завершением 14-й и началом 15-й пятилетки Китай приветствует активное использование Казахстаном преимуществ китайского рынка, промышленной системы и кадровых ресурсов. Китай готов вместе с Казахстаном углублять взаимовыгодное сотрудничество, укреплять китайско-казахстанское сообщество единой судьбы и писать новую главу вечной дружбы между народами двух стран.
Исполняющий обязанности генерального консула Китайской Народной Республики в г. Алматы Люй И. 11 ноября 2025 г.
05.11.2025, 08:40
1000 дней на орбите: китайская космическая станция демонстрирует впечатляющие результаты
Фото: 15 августа 2025 года. Члены экипажа корабля «Шэньчжоу-20» во время выхода в открытый космос. Фото с сайта Программы пилотируемых космических полетов Китая
31 декабря 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин торжественно объявил в новогоднем обращении: "Строительство китайской космической станции полностью завершено".
На сегодняшний день китайская орбитальная станция "Тяньгун" уже более 1000 дней функционирует в стабильном и безопасном режиме. За это время она обеспечила условия для жизни и работы на орбите 7 сменным экипажам тайконавтов и стала площадкой для реализации более 200 проектов в области космических наук и прикладных исследований, наглядно продемонстрировав потенциал китайской науки и техники, основанный на собственных силах и независимых инновациях.
На борту станции часто можно наблюдать такую картину: космонавт "подплывает" к середине модуля, хватается за поручень и делает эффектное подтягивание, затем крутит педали космического велотренажера, а потом бежит на космической беговой дорожке. На станции оборудована специальная зона для тренировок, помогающая космонавтам поддерживать силу и снижать негативное воздействие невесомости.
За более чем 1000 дней условия и оборудование станции постоянно совершенствовались - такие "предметы обихода", как спортивные тренажеры, непрерывным потоком доставляются на "Тяньгун".
Тан И, научный сотрудник наземной группы технического обеспечения китайской космической станции из Пятой академии Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) сообщила, что нынешний "космический дом" оснащен новейшим поколением технологии беспроводной связи коммерческого назначения, гарантирующей стабильную связь внутри и снаружи модулей.
Чтобы космонавты спали крепче и спокойнее, мы заменили двери в спальной зоне, - говорит Тан И. - Новые двери производятся из современных материалов, имеют усовершенствованную конструкцию и модернизированный замковый механизм, что обеспечивает лучшую звуко- и светоизоляцию".
На китайской космической станции можно встретить особых электронных "гостей". Например, большую языковую модель искусственного интеллекта "Укун", робота для проверки трубопроводов, робота "Сяохан" и других помощников с ИИ, которые предоставляют космонавтам интеллектуальную и профессиональную поддержку в работе на орбите.
По словам Тан И, в следующие 1000 дней команда планирует продолжать внедрять более передовые научные технологии, повышая уровень интеллектуализации и автономности станции для лучшей поддержки работы и жизни космонавтов в космосе.
Корабли строятся для станций, а станции - для практического применения. На китайской орбитальной станции ежедневно проводятся научные эксперименты.
К примеру, с помощью ручной видеокамеры тайконавты фиксируют процесс прорастания резуховидки Таля - модельного растения, используемого для изучения механизмов регуляции структуры и функций растительных клеток в условиях микрогравитации. Они аккуратно надевают экспериментальные перчатки и осторожно извлекают чип с мозговым органоидом, чтобы исследовать влияние космической среды на здоровье человеческого мозга.
Го Сяосяо, заместитель директора офиса прикладных исследований Центра прикладных космических технологий и инженерии Китайской академии наук, отмечает, что проекты в области космических наук и их практического применения можно условно разделить на три категории: исследования в сфере космической биологии и биотехнологий, космического материаловедения, фундаментальной физики микрогравитации, гидродинамики микрогравитации, науки о горении и новых космических технологий; инновационные исследования в передовых областях; прикладные эксперименты (полезные нагрузки).
В целом все экспериментальные проекты продвигаются очень успешно, а в некоторых областях фундаментальной науки даже превзошли ожидания исследователей, принеся множество неожиданных открытий", - подчеркивает Го Сяосяо.
В космосе находится одна китайская орбитальная станция, а на Земле существуют еще две "китайские космические станции".
Первая - ее точный "электрический аналог" (электрический макет), созданный CASC. Он позволяет всесторонне отрабатывать на Земле технологии проектирования, строительства и эксплуатации орбитальной станции, обеспечивая надежную поддержку работе комплекса на орбите.
Вторая - "цифровая космическая станция", способная предоставлять поддержку в области имитационного моделирования, включая прогнозирование перед миссией, цифровое сопровождение ("цифровой спутник") в ее процессе и оценку состояния по завершении.
Вместе они образуют единую операционную систему, объединяющую орбитальную, наземную и цифровую станции, что служит мощной основой для долгосрочной и стабильной работы китайской орбитальной станции.
Тан И сообщила, что ее команда работает 365 дней в году в режиме "24/7", выполняя такие задачи, как мониторинг данных, анализ тенденций изменения технических показателей, поддержка ключевых миссий и устранение неисправностей.
В преддверии следующих 1000 дней ключевым направлением исследований команды является раскрытие потенциала китайской орбитальной станции в качестве "орбитального хаба-матки".
Тан И отметила, что китайская орбитальная станция обладает уникальными преимуществами, такими как богатство ресурсов, постоянное присутствие экипажа и высокий уровень интеллектуализации, и что за счет внедрения стандартизированных сервисных моделей и интерфейсов, а также оказания орбитального сервиса космическим аппаратам различного назначения, она сулит еще более широкие возможности для развития.
21 сентября 2023 года. Учащиеся одной из средних школ города Чжанцзяган провинции Цзянсу (Восточный Китай) смотрят прямую трансляцию четвертой лекции, которую ведут члены экипажа корабля "Шэньчжоу-16" с борта орбитальной станции. Фото/Жэнь Гуанчжэнь
Школьники осматривают макет китайской орбитальной станции в Аньхойском институте аэрокосмического оборудования (город Чучжоу, провинция Аньхой, Восточный Китай). Фото/Люй Хуа
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Лю Шияо
