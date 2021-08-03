Более 20 млн интернет-пользователей в Китае подписали открытое письмо к ВОЗ с требованием расследовать ситуацию в Форт-Детрике

В Интернете в последние дни появляется все больше сообщений о том, что распространение коронавируса могло начаться из-за утечки опасных вирусов из американской лаборатории в Форт-Детрике, которую США закрыли после вспышки пневмонии неподалеку от нее. Именно с этим были связаны и первые случаи заболевания коронавирусом в Европе, говорится в сообщении Международного радио Китая .

Согласно данным, опубликованным китайской газетой "Хуаньцю шибао" (Global Times), по состоянию на 07.00 31 июля 20,08 млн пользователей Интернета в КНР подписали открытое письмо ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с требованием расследовать ситуацию с американской биологической лабораторией на базе Форт-Детрик, чтобы "предотвратить эпидемии в будущем".

США должны действовать прозрачно и ответственно, чтобы как можно скорее пригласить экспертов ВОЗ для проведения расследования в лаборатории Форт-Детрика. Только так можно раскрыть миру правду", – заявил 30 июля на очередной ведомственной пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Как сообщается, ранее, в июле, сотрудники двух лабораторий в Италии и Нидерландах вновь протестировали образцы крови, полученные до вспышки коронавируса, в результате были обнаружены антитела, которые имеются обычно у человека, переболевшего ковидом. Это вполне может свидетельствовать о том, что коронавирус мог распространяться в Италии раньше первого официально зафиксированного в стране случая.

В эксклюзивном репортаже, размещенном 13 июля на сайте World-news США, упоминается, что эксперты ВОЗ не нашли источник COVID-19 в Ухане. Однако, как показывают факты, с большей вероятностью источником коронавируса могут быть военные базы США. В репортаже также отмечается, что коронавирус, вероятно, распространился из Форт-Детрика в Европу в ходе осуществления "Программы вооруженных служб крови" (ASBP). В рамках этой программы проводится забор крови на военных базах в США, включая биологическую лабораторию Форт-Детрика и доставку крови на авиабазы в Великобритании и Италии каждые две недели. "В целях экономии средств для утилизации и переработки медицинских и биологических отходов лаборатория Форт-Детрика решила сотрудничать с компанией, которая неоднократно совершала незаконные операции и применяла нестандартные стили управления. Предполагаемый вирус имел все шансы широко распространиться среди военнослужащих в Форт-Детрике и за его пределами, а затем достичь Европы через программу ASBP", – говорится в репортаже. Что касается первого случая COVID-19 в Италии, то он был зафиксирован как раз в регионе Венето, где расположена военная база США. Об этом недавно сообщили на сайте одного из итальянских журналов.

Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 30 июля на очередной пресс-конференции, на протяжении определенного периода времени некоторые американские политики использовали вопрос происхождения вируса COVID-19 с целью политических манипуляций, инициировали целенаправленное расследование против Китая о происхождении и распространении коронавируса, при этом умышленно игнорировали ранние случая заболевания у себя в стране и серьезные сомнения в отношении биологических лабораторий в США.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что клевета на другие страны не может избавиться от проблем у себя в стране. Если Соединенные Штаты действительно "прозрачны и ответственны", то, пожалуйста, начните со следующих четырех вещей:

Во-первых, США должны опубликовать данные о самых первых случаях заболевания. В июле 2019 года в Вирджинии были случаи необъяснимого респираторного заболевания, в Висконсине вспыхнула масштабная "болезнь электронных сигарет", а в двух домах престарелых недалеко от Форт-Детрика были случаи необъяснимой пневмонии. В сентябре 2019 года штат Мэриленд сообщил, что число пациентов с "болезнью электронных сигарет" увеличилось в два раза. Директор Центра США по контролю и профилактике заболеваний в прошлом году публично признал, что после смерти некоторых американцев от болезни, которую ошибочно приняли за грипп, проверка на COVID-19 дала положительный результат. Соединенным Штатам следует провести анализ на нуклеиновые кислоты и антитела в образцах сыворотки крови этих больных. Сколько среди них было зараженных COVID-19?

Во-вторых, Соединенным Штатам следует пригласить экспертов ВОЗ для проведения расследования в лаборатории Форт-Детрика и более чем в 200 биологических лабораториях за пределами США. Лаборатория Форт-Детрик является военной биологической базой США, а Медицинский институт инфекционных заболеваний США (USAMRIID) – важное медучреждение. Мировое сообщество, и американский народ в частности, давно уже обеспокоены незаконной, непрозрачной и небезопасной деятельностью лаборатории "Форт-Детрик", которая на протяжении многих лет занимается исследованиями штаммов коронавируса и их трансформацией. В 2019 году в лаборатории произошла серьезная авария, связанная с безопасностью, после чего она была закрыта. Впоследствии в США появились случаи заболевания болезнью, по симптомам очень похожим на коронавирус. Однако об этом США никогда не рассказывали ни своему народу, ни мировому сообществу.

В-третьих, Соединенные Штаты должны пригласить экспертов ВОЗ для проведения исследования в Университете Северной Каролины. США постоянно сообщают ложную информацию про Уханьский институт вирусологии, проводя параллель между ее работой по изучению коронавирусов и вспышкой эпидемии COVID-19. Но на самом деле сами Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире спонсором и исполнителем подобной работы. В частности, группа Ральфа Барика из Университета Северной Каролины, которая является одной из авторитетных в мире по проведению подобных исследований, уже давно была оснащена чрезвычайно развитыми возможностями синтеза и трансформации коронавирусов. Достаточно лишь провести расследование деятельности группы Ральфа Барика и его лаборатории, чтобы полностью прояснить ситуацию о том, приводит ли изучение коронавирусов к вспышке эпидемии коронавируса.

В-четвертых, США должны опубликовать данные о заболеваемости американских солдат, принявших участие в Играх военнослужащих в Ухане. В октябре 2019 года Соединенные Штаты отправили в Ухань более 300 человек на участие в Играх военнослужащих. Проявились ли у кого-либо из них симптомы, похожие на COVID-19? Какой болезнью заразились те американские военные спортсмены, о которых сообщили в СМИ? Эти случаи заболевания необходимо как можно скорее предать гласности.

Мир ждет ответов от США на вопросы, связанные с COVID-19": Газета " Жэньминь Жибао " разместила публикацию под заголовком "":

1. В чем причина закрытия военной лаборатории США в Форт-Детрике?

В июле 2019 года по приказу Центра США по контролю и профилактике заболеваний в срочном порядке закрыли биологическую лабораторию в Форт-Детрике, приостановив "исследовательскую работу по высокопатогенным возбудителям заболевания". Примерно в одно и то же время, в часе езды от этой лаборатории, в одном из районов, где проживают пенсионеры, вспыхнуло респираторное заболевание неизвестного происхождения. Во многих американских штатах были зарегистрированы тысячи случаев "пневмонии от электронных сигарет", по симптомам это заболевание было похоже на коронавирусную пневмонию. Какая связь между лабораторией в Форт-Детрике и заболеванием неизвестного происхождения, а также "пневмонией, вызванной электронными сигаретами"?

2. Чем занимаются США в более 200 биологических лабораториях, расположенных по всему миру?

В настоящее время США разместили более 200 военно-биологических лабораторий в 25 странах и районах мира, в том числе Украине и Афганистане. По расследованию американской газеты USA Today, с 2003 года сотни несчастных случаев произошли в этих лабораториях из-за "случайных контактов человека со смертельно опасными микроорганизмами", что стало причиной заражения смертельным вирусом и распространения эпидемии. Эпидемиологи Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета открыто заявили: "Если 10 американских биологических лабораторий проведут соответствующие эксперименты на протяжении 10 лет, у около 20% работников лабораторий есть вероятность заразиться вирусом и передать его другим людям". Что именно сделали эти 200 с лишним зарубежных биологических лабораторий США? Почему они не соглашаются на международное расследование?

3. Противоэпидемические учения проходили в одно и то же время, что и распространение эпидемии, совпадение ли это?

С января по август 2019 года Министерство здравоохранения США проводило противоэпидемические учения Crimson Contagion. Условный сценарий предусматривал борьбу с вирусным заболеванием, которое возникло в Китае, в результате этого "110 млн американцев были инфицированы и 580 тыс. умерли". В октябре 2019 года большое количество разных американских структур проводили противоэпидемические учения Event 201, чтобы смоделировать глобальную вспышку новой инфекции зоонозного происхождения, эта болезнь схожа с SARS, но легче распространяется и ее можно контролировать только с помощью вакцины. Учения США совпали с реальностью, действительно ли это совпадение или изначально был такой план?

4. Сколько в США "инфицированных гриппом" людей, на самом деле, болеют новым типом коронавируса?

Научные сотрудники Центра США по контролю и профилактике заболеваний с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года собрали более 7 тыс. проб крови в 9 американских штатах, 106 из них содержали антитела к новому типу коронавируса. В начале 2020 года Национальные институты здравоохранения получили 24 тыс. образцов крови из разных мест по США, как минимум 9 образцов были протестированы на наличие антител к коронавирусу. Это означает, что еще в декабре 2019 года новый тип коронавируса медленно распространялся в США. Бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд открыто признал, что, начиная с сентября 2019 года, среди людей, которые умерли из-за сезонного гриппа, были случаи заболеваний новым типом коронавируса. Встает вопрос: когда на самом деле появился новый тип коронавируса в США? Сколько человек, заразившихся новым типом коронавируса, были причислены к больным гриппом?

5. Почему американская сторона не раскрывает имена работников Уханьского института вирусологии, которые якобы в ноябре 2019 года обратились в больницу за помощью?

23 мая американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на "доклад разведывательных структур" отметила, что в ноябре 2019 года три научных сотрудника Уханьского института вирусологии обратились в больницу, у них были такие же симптомы, как при "заболевании новым типом коронавируса", что в очередной раз подтвердило "утечку вируса из лаборатории". Однако после того, как китайская сторона порекомендовала опубликовать имена этих людей, США неоднократно отказывались отвечать на эту рекомендацию. Почему вплоть до настоящего времени американская сторона не раскрывает имена этих людей?

6. США начали разрабатывать вакцину с 11 января 2020 года, откуда у них штамм вируса?

Бывший президент США Дональд Трамп в свое время некогда открыто заявлял, что Соединенные Штаты Америки 11 января 2020 года начали разрабатывать вакцину против нового типа коронавируса. 16 марта 2020 года, по данным национальных институтов здоровья, экспериментальная вакцина компании Moderna Inc. впервые была протестирована на людях. Согласно оценкам экспертов, эта вакцина была разработана крайне быстро, "такое возможно только при более раннем получении штамма вируса". В феврале этого года на американском вебсайте Gateway Pundit было обнародовано секретное соглашение между Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) и компанией Moderna Inc. По соглашению, в декабре 2019 года стороны разработали "кандидата на вакцину против коронавируса COVID-19 с технологией мРНК", который был официально переведен в филиал Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле. Как США смогли так рано начать разработку вакцины? Как они получили штамм вируса?

7. Почему США запретили вирусологам высказывать свое мнение?

С февраля 2020 года Белый дом США требует от правительственных чиновников и ученых получать разрешение от офиса вице-президента США, прежде чем они могут публично высказать свое мнение. С марта 2020 года Центр США по контролю и профилактике заболеваний под предлогом "неточных данных" прекратил публиковать важные данные, такие как количество протестированных людей и подтвержденных случаев. Ученая-вирусолог из Калифорнии Кристиан Андерсен анализировала источники происхождения коронавируса, в результате ее деятельности ее учетная запись в Twitter была удалена. С момента вспышки эпидемии, американский ученый Энтони Фаучи неоднократно делился научными противоэпидемическими знаниями, опровергал аргументы американских политиков, которые не соответствовали здравому смыслу. Из-за этого он постоянно находится под давлением, а также подвергается угрозе "увольнения". Почему США, которые постоянно продвигают свободу слова, запрещают ученым высказывать свое мнение?

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