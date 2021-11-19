Что нужно знать о ревакцинации в Казахстане

Фото: УВП города Нур-Султан
На первом этапе повторную вакцину от КВИ получат казахстанцы из группы риска. К ней относятся: медработники, педагоги, сотрудники силовых структур, персонал и контингент медико-социальных учреждений, лица старше 60 лет и с ослабленным иммунитетом.
Все остальные получат бустерную дозу вакцины на втором этапе, который начнется в январе 2022 года.
Согласно принятым в Казахстане рекомендациям, ревакцинация проводится через 9 месяцев после введения курса векторных вакцин (Спутник V) и через 6 месяцев после введения инактивированных (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) и м-РНК-вакцин (Pfizer).
Но получить дополнительную вакцину можно и раньше: если при самостоятельном обследовании (не ранее чем через 28 дней после первого курса) получен отрицательный результат на антитела против КВИ.
Также постановлением определено, что при ревакцинации нужно менять тип вакцины. То есть, тем, кто вакцинировался "Спутник V" спустя 9 месяцев рекомендовано получить инактивированную вакцину. И наоборот, привившиеся Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in через 6 месяцев могут получить векторную вакцину. После м-РНК-вакцины (Pfizer) ревакцинация проводится также через 6 месяцев инактивированной или векторной вакциной.
Право выбора
Стоит отметить, что перекрестная вакцина - это рекомендация медиков, но не обязательное условие. Это закреплено и в указанном выше постановлении, пункт 4 которого гласит: "Допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ". А также подтверждено словами министра здравоохранения Алексея Цоя, который на одном из брифингов заявил: "Ревакцинация возможна идентичными вакцинами, которые получали до этого".
В то же время медики подчеркивают: выбор разных вакцин способствует формированию более крепкого и продолжительно иммунитета.
В отличие от первого курса, для ревакцинации будет использоваться только одна доза вакцины. Что касается "Спутник V", будет использован первый ее компонент. Согласно сделанному ранее заявлению Алексея Цоя, возможно и появление вакцины "Спутник Лайт", производство которой также освоено в Казахстане.
Вакцина Pfizer пока остается доступной в РК только подросткам, беременным и кормящим женщинам. В перспективе по желанию ее смогут получить и другие казахстанцы, но только на платной основе. Сейчас данный вопрос прорабатывается законодательно. Стоимость этой вакцины пока неизвестна, но, по словам Алексея Цоя, цена будет колебаться в пределах от 2 до 5 тыс. тенге.
Что еще следует знать
При получении бустерной дозы возможны те же последствия, что и при первом курсе вакцинации: повышение температуры тела, боль в месте инъекции.
Зеленый" статус в Ashyq после курса вакцинации сейчас устанавливается сроком на один год. После проведения ревакцинации он будет продлеваться, на какой срок - сейчас решается.
О санкциях при отказе от ревакцинации речь пока не идет. Но медицинские работники уже начали получать предупреждения, что не будут допущены к работе с пациентами без получения повторной вакцины. Исключения предусмотрены только в случае медотвода, а также для медработников, переболевших коронавирусом менее трех месяцев назад.
Рекомендации разработчиков
Глава Центра имени Гамалеи (разработчик вакцины "Спутник V") Александр Гинцбург рекомендует проходить повторную вакцинацию от COVID-19 каждые 6 месяцев, так как к этому сроку уровень антител снижается. Эффективной для этой цели он называет "Спутник Лайт".
Минздрав РФ также рекомендовал "Спутник Лайт" только для проведения ревакцинации через 6 месяцев после первого курса вакцинации либо спустя такой же срок после перенесенного заболевания.