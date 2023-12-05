Непогода в Астане: школьников перевели на дистанционку, приостановлено движение пригородных маршрутовНепогода в Астане: школьников перевели на дистанционку, приостановлено движение пригородных маршрутов
01.12.2023, 09:10 157661
Что ожидается в Казахстане в декабре
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Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в декабре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Праздники
В декабре казахстанцев ждет дополнительный выходной день 18 декабря по случаю празднования Дня Независимости. В связи с тем что 16 декабря выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник, 18 декабря. Таким образом, на День Независимости казахстанцы отдохнут три дня подряд - 16, 17, 18 декабря.
Всего в декабре при пятидневной рабочей неделе 20 рабочих и 11 выходных дней.
Зимняя резина
В Казахстане с 1 декабря по 1 марта водители авто обязаны ездить на зимней резине. Не сменившим летнюю резину на зимнюю грозит штраф в 5 МРП, если в течение года водитель повторно совершит аналогичное правонарушение, то штраф увеличивается до 10 МРП.
Погода в Казахстане в декабре
В этом году зима в Казахстане вступит в свои права постепенно. В ближайшие дни декабря и в течение месяца на большей территории республики ожидается неустойчивый характер погоды: в северной половине РК прогнозируется снег, временами сильный снег с метелью, в южных регионах - осадки - дождь с переходом в снег. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-28 метров в секунду, в начале месяца на северо-западе и севере РК - порывы 30 метров в секунду и более, сообщили синоптики Казгидромета.
Во второй половине первой декады декабря температура воздуха значительно понизится на всей территории страны:
- на западе страны ночью до -10-20°C, днем до -3-13°C;
- на севере, северо-западе, востоке и в центре ночью до -20-30°C, днем до -10-20°C;
- на юге и юго-востоке республики ночью до -10-20°С, днем -2-10°С.
Во второй и в третьей декадах декабря с влиянием циклонов ожидается несколько интенсивных волн тепла:
- в северной половине РК температура воздуха повысится ночью до -5-10°С, днем до 0,-5°С;
- в южной половине РК ночью до -3+3°С, днем до +5+13°С.
Однако в отдельные дни при северо-западных вторжениях антициклонов прогнозируется понижение температурного фона:
- в северной половине РК ночью до -20-30°С, днем до -8-15°С;
- в южной половине РК ночью до -10-17°С, днем до -3-10°С.
В целом по прогнозу в декабре средняя за месяц температура воздуха на территории страны ожидается выше нормы на 1-2°.
Количество осадков в декабре прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы - на севере республики.
Казахстан готовится к возобновлению экспорта животноводческой продукции в Китай
В декабре в Казахстан приедут специалисты главного таможенного управления КНР. Они проведут оценку рисков и снятия ограничений для возобновления поставок казахстанской говядины, свинины и мяса птицы. По итогам оценки ветеринарной службы Казахстана китайская сторона готова рассмотреть возможность снятия существующих ограничений и перейти к возобновлению экспорта животноводческой продукции в Китай.
Новая платная дорога
Приказом министра транспорта Казахстана введено использование автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Уральск - граница Российской Федерации (на Саратов) на платной основе. Начальный пункт платной дороги (участка) - км 4 + 000, конечный пункт платной дороги (участка) - км 102 + 900. Протяженность участка платной дороги составляет 98,9 км.
При этом предусмотрен проезд по альтернативной дороге: участок Уральск - Чапаево автомобильной дороги республиканского значения Атырау - Уральск, автомобильная дорога республиканского значения Чапаево - Жалпактал - Казталовка - граница Российской Федерации.
Вакцинация от кори
Министерством здравоохранения в целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости корью среди населения страны с 6 ноября текущего года начата дополнительная массовая иммунизация против кори. В первую очередь иммунизации подлежат дети в возрасте от 6 месяцев до 11 месяцев.
С декабря планируется дополнительная иммунизация против кори детей в возрасте от 2 лет до 5 лет независимо от прививочного статуса, медицинских работников (до 55 лет), а также лиц до 18 лет, пропустивших профилактические прививки.
Национальный перевозчик запускает дополнительные поезда на декабрьские праздники
В День Независимости Казахстана и Новый год АО "Пассажирские перевозки" запускает дополнительные поезда по следующим направлениям:
- № 201/202 Нур-Султан-1 - Шымкент - 3 рейса отправлением из столицы - 15, 29 декабря 2023 года и 1 января 2024 года. Из Шымкента - 16, 30 декабря текущего года и 2 января 2024 года.
- № 203/204 Нур-Султан "Нурлы жол" - Алматы-2 - 5 рейсов отправлением с вокзального комплекса "Нурлы жол" - 15, 28, 29 декабря текущего года и 1, 2 января 2024 года. Из Алматы-2 - 16, 29, 30 декабря текущего года и 2, 3 января 2024 года.
Составы будут состоять из стандартных купейных и плацкартных вагонов.
- Также назначены дополнительные рейсы электропоезда № 7510/7509 из Астаны в Павлодар. Из столицы состав будет отправляться 15, 29, 30 декабря текущего года, в обратном направлении - 18 декабря текущего года и 2 января 2024 года.
новости по теме
27.11.2023, 12:25 18991
Top-5: самые большие озера Казахстана
Фото: Depositphotos
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Министерство водных ресурсов и ирригации РК составило топ-5 крупнейших озер Казахстана. Каждое из них уникально своими размерами, красотой и значимостью для экономики и экосистемы страны.
5-е место. Озеро Зайсан. Площадь 1830 км²
instagram/camping_kz
Озеро Зайсан, расположенное на востоке страны, занимает пятое место в списке. Озеро расположено на высоте 420 м, достигает в длину 105 км, в ширину - 22-48 км, максимальная глубина Зайсана - 15 м. Площадь озера до строительства Бухтарминской ГЭС на реке Ертыс - 1830 кв. км. В Зайсан со стороны Китая впадает Черный Ертыс, а вытекает Ертыс. Поскольку реки, впадающие в озеро, берут свое начало в горных районах, то вода Зайсана наполняется снегом и дождем. В озере обитают более 20 видов рыб, а в окрестностях - различные дикие животные.
4-е место. Аральское море. Площадь 2850 км² (Северный Арал)
Depositphotos
Арал - бессточное соленое озеро. В 1960 году оно было четвертым озером в мире и занимало площадь около 68 тысяч кв. км. С начала 60-х годов XX века начало истощаться из-за активного использования воды рек Сырдарья и Амударья для орошения. В 1989 году Аральское море разделилось на 2 водоема: Северный (малый) и Южный (большой) Арал. На сегодняшний день площадь Северного Арала составляет около 2850 кв. км.
3-е место Озеро Алаколь. Площадь 2890 км²
instagram/pelican_alacol
Алаколь расположен в восточной части Балхаш-Алакольской котловины на высоте 343 метра над уровнем моря. Площадь озера - около 2890 кв. км. Вода Алаколя издавна славится своими целебными свойствами. Она содержит все элементы таблицы Менделеева, кроме йода. Согласно названию, Алаколь меняет цвет несколько раз за день. Когда дует ветер, он становится серым, когда светит солнце - синим, а если идет дождь - розовым. В Алаколь впадают реки Катынсу, Урджар, Жаманоткель, Емелькуйса, Жаманты и Ыргайты. Однако вода из озера не вытекает, поэтому оно не считается сточным.
2-е место. Озеро Балхаш. Площадь 18 583,1 км²
Kazakhstan Today
Второе по величине в Казахстане озеро - Балхаш, расположенное на юго-востоке страны. Озеро площадью 18 583,1 кв. км занимает 14-е место в списке крупнейших озер мира. Особенностью Балхаша является то, что одна его половина соленая, а другая - пресная. Так как основная часть воды, стекающей в озеро, поступает из реки Или, то западная часть Балхаша - пресная, желтоватого цвета и мутная. А вода в восточной части -соленая, имеющая голубой или светло-синий оттенок. Также в Балхаше расположены более 40 островов.
1-е место. Каспийское море. Площадь 390 000 км²
instagram/anastasiya27smirnova
Каспий - самое большое озеро не только в Казахстане, но и в мире. Самый большой внутренний водоем на планете, не имеющий выхода к океану. Вода в озере соленая. Площадь Каспия - около 390 000 кв. км, а максимальная глубина - 1025 метров. 40-44% всей озерной воды в мире приходится на Каспийское море. На его побережье расположены пять стран: Казахстан, Азербайджан, Иран, Россия и Туркменистан. В Каспийское море впадает более 130 рек, самая крупная из которых - Волга.
13.11.2023, 07:39 39596
Афганистан снизил производство наркотиков после вывода войск США на 95%
Фото: Depositphotos
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В Афганистане продажа наркотиков снизилась на 95% после того, как США вывели свои войска из региона. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
С конца 2022 года по настоящее время производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%. Причем это касается как сокращения посевных площадей мака (с 233 до 11 тысяч га), так и самого производства опиума (с 6,2 тысячи до 333 тонны) (…) Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны", - заявил Медведев в своем telegram-канале.
Он отметил, что в Афганистане уменьшились посевы мака. По словам Медведева, "Талибан" (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) меньше чем за год очистил страну от запрещенных веществ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что талибские власти Афганистана делают большую работу в борьбе с наркотрафиком. Он отметил, что построение рабочего диалога безальтернативно и полностью соответствует интересам региона, передает телеканал "360", сообщает ИА URA.RU.
Ситуация в Афганистане обострилась в 2021 году после того, как США вывели оттуда свои войска. В результате движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) развернуло активное наступление и 15 августа захватило Кабул.
10.11.2023, 08:22 59871
Итоги встречи Путина и Токаева
Фото: Акорда
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9 ноября президент Владимир Путин прилетел в Астану с официальным визитом и принял участие в XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Также лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах, а затем приняли участие в брифинге для представителей СМИ, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин, прибывший в Астану с официальным визитом, в режиме видео-конференц-связи приняли участие в пленарном заседании ХIХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что все 20 лет существования Форум межрегионального сотрудничества показывает свою востребованность и эффективность, внося большой вклад в укрепление взаимовыгодного стратегического партнерства двух стран. По его словам, взаимодействие Казахстана и России в торгово-экономической и инвестиционной сфере, промышленной кооперации год от года демонстрирует устойчивый рост:
- двусторонний товарооборот сегодня достиг 27 миллиардов долларов, что является рекордным показателем;
- объем прямых инвестиций из России превысил 20 миллиардов долларов;
- из 42 тысяч предприятий с иностранным участием, действующих в Казахстане, почти половину, то есть 19 тысяч, составляют российские компании.
Важным направлением сотрудничества в выступлении указано развитие современной аграрной науки и активное внедрение инноваций в АПК. Президент сообщил, что Казахстан начал реформу в сфере науки в рамках триединой системы "образование - наука - производство" с усилением роли исследовательских университетов. Он предложил поработать над созданием совместных центров агроинноваций, которые занимались бы коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.
Мы взаимодействуем практически во всех отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, инфраструктуре. Отдельно хочу отметить растущий уровень сотрудничества в области энергетики. Знаменательным событием стал недавний запуск транзита российского газа в Узбекистан по территории Казахстана. Данный проект играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии. Начато строительство казахстанско-российского завода по производству бутадиена мощностью до 340 тысяч тонн в год с компанией "Татнефть". Завершены переговоры по строительству предприятия, которое будет производить полиэтилен. С 2019 года успешно работает Программа совместных действий в области производственной кооперации. На данный момент по этой программе уже реализовано 30 проектов на сумму 3,2 миллиарда долларов. Еще около 60 проектов общей стоимостью свыше 27 миллиардов долларов находятся на стадии реализации или проработки. Все это убедительно подчеркивает, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками", - заявил глава нашего государства.
На пленарном заседании ХIХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России также выступили президент Российской Федерации Владимир Путин, заместитель премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин, заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.
После участия в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества лидеры Казахстана и России провели переговоры в узком формате.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Владимира Путина является знаковым событием в летописи двусторонних отношений.
Вы прибыли в Казахстан в канун 10-летия Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Он, я напомню, был подписан 11 ноября 2013 года в Екатеринбурге. Это всеобъемлющий документ, который является важной правовой основой сотрудничества Казахстана и России и определяет горизонты укрепления наших многоплановых связей. Я поздравляю Вас с этой датой. Очень хорошо, что Ваш визит совпал именно с этой датой. В целом, как я уже сегодня сказал, Ваш визит имеет очень большое политическое, можно сказать, историческое значение", - отметил президент.
В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что сегодняшняя встреча в столице Казахстана предоставляет хорошую возможность обменяться мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее.
Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно и успешно развиваются. Цифры об этом, конечно, ярко говорят. Мы только что приняли участие в пленарном заседании уже ХIХ Межрегионального форума. Это очень хороший формат. Люди напрямую между собой сотрудничают, работают, общаются, и это всегда приносит такой видимый, значимый результат. Уверен, что то же самое будет и на этот раз. Тем более, что выбрана очень важная тема. Продовольствие - это основа жизнедеятельности любого общества, любого государства. У нас очень хороший потенциал. У нас есть хорошие возможности обеспечить свои интересы и помочь очень многим нашим партнерам на глобальных рынках. Вопрос в том, чтобы, используя все преимущества нашего сотрудничества, нарастить эти возможности в будущем. Послезавтра исполняется 10 лет со дня заключения базового Договора между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Он стал прочной основой для развития наших многоплановых дружеских отношений", - подчеркнул Владимир Путин.
Российский лидер высоко оценил конструктивное взаимодействие двух государств на международной арене, тесную координацию в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ООН и ШОС, в которой с июля этого года Казахстан принял председательство. Он также подтвердил готовность к оказанию взаимной поддержки в рамках предстоящего в 2024 году председательства России в БРИКС и СНГ, а Казахстана - в ОДКБ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран.
Как отметил глава нашего государства, нынешний визит президента России в Казахстан имеет особое значение в плане дальнейшего определения перспектив развития межгосударственных отношений. По его словам, сегодня двустороннее сотрудничество успешно развивается по всем направлениям в духе стратегического партнерства и союзничества.
В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный и суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства", - сказал лидер Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря совместным усилиям граница между Казахстаном и Россией активно работает на благо экономик обеих стран, а конкретную пользу ощущают на себе около 25 млн человек, проживающих в приграничных регионах.
В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за традиционно теплый прием и отметил продуктивность переговоров в узком формате.
Россия и Казахстан - не просто союзники, а наиболее близкие союзники. Такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет, и я хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту традицию укрепления наших отношений, которые, безусловно, идут на пользу нашим народам", - сказал президент России.
В ходе переговоров стороны обстоятельно обсудили ключевые аспекты двусторонней экономической повестки, определили магистральные направления сотрудничества на перспективу и достигли ряда договоренностей, направленных на углубление взаимодействия по широкому спектру направлений, включая здравоохранение, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, спорт и др.
По завершении двусторонних переговоров глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Российской Федерации Владимир Путин выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.
Россия - это стратегический партнер и союзник Казахстана. Опираясь на незыблемые ценности общей истории, прочной дружбы, взаимного уважения и доверия, мы выстроили межгосударственные отношения, которые являются ярким примером воплощения в жизнь взаимных интересов во многих областях. Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить приверженность Казахстана стратегическому курсу на дальнейшее углубление многогранного сотрудничества с Россией", - сказал глава государства.
В ходе переговоров были предметно рассмотрены перспективы взаимовыгодной производственной кооперации. По словам лидера Казахстана, на сегодня пул совместных проектов расширен до 143 с общим объемом инвестиций свыше 33 миллиардов долларов. Правительствам поручено выстроить системную работу для их качественной реализации.
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали:
- Совместное заявление президента Республики Казахстан и президента Российской Федерации к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке;
- План совместных действий Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2026 годы.
Также в рамках официального визита президента России в Казахстан были подписаны следующие документы:
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск" в Республике Казахстан;
- План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на 2024-2026 годы;
- Совместный план мероприятий по взаимодействию Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Федеральной таможенной службы Российской Федерации с участием представительств таможенных служб Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2025 годы;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Комитетом труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации;
- Соглашение об информационном партнерстве между "Телерадиокомплексом президента Республики Казахстан" управления делами президента Республики Казахстан и Федеральным государственным унитарным предприятием "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)".
Главное из совместного заявления президента Республики Казахстан и президента Российской Федерации к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в XXI веке:
- договор сохраняет свою актуальность в быстро меняющихся геополитических условиях;
- страны наращивают технологическую, энергетическую и продовольственную безопасность;
- планомерно укрепляется сотрудничество в сфере образования, социальной сфере и в вопросе охраны труда;
- взаимодействие в сфере обороны отражает стабильность союзнических отношений и определяет на десятилетия вперед их стратегический характер;
- Казахстан намерен наращивать потенциал ОДКБ в качестве председателя Организации в 2024 году.
01.11.2023, 08:41 157021
Что ожидается в Казахстане в ноябре
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,Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в ноябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
В Астане состоятся крупные общественно-политические мероприятия с участием глав зарубежных государств
1 ноября 2023 года по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит в республику президента Франции Эмманюэля Макрона.
2 ноября Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
3 ноября в столице Казахстана состоится юбилейный, X саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии примут участие лидеры государств - членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита будут участвовать главы государств - наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана.
В связи с предстоящими мероприятиями полиция переведена на усиленный вариант несения службы, по периметру столицы выставили блокпосты.
Прогноз погоды на ноябрь 2023 года
Начало заключительного месяца осени порадует еще теплыми деньками. При этом с чередованием циклонов и антициклонов на большей части страны будет сохранятся неустойчивый характер погоды с осадками в виде дождя и снега, гололедом, туманом, порывистым ветром. Лишь на западе и юге республики - в начале ноября, а с середины первой декады на большей территории РК прогнозируется прекращение осадков.
Температурный фон будет меняться в следующих пределах:
- в западных регионах страны пока еще довольно тепло, основной фон температуры воздуха ночью +2, +10°С, днем +12, +18°С;
- на северо-западе РК (Актюбинская область) ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0, +8°С до -5, +5°С, днем от +7, +12°С, на юге области +15°С, до +5, +10°С;
- в северной половине, в центре, на востоке Казахстана - ночью от -5+2°С, до +3+8°С, днем от +3+12°С до -2+3°С;
- в южных регионах - ночью от -5, +5°С до +3, +8°С, днем воздух прогреется от +8, +13°С до +12, +17°С, в отдельные дни до +20°С.
В конце первой декады в начале второй декады ноября с ослаблением антициклона потеплеет.
Во второй и третьей декадах ноября погода также ожидается изменчивой, частая смена теплых и морозных дней, осадки (дождь, снег), порывистый ветер прогнозируются в течение периода. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по территории РК не исключены гололедные явления и туманы.
В северной половине, на востоке и в центре республики по-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца, столбики термометров в самые холодные дни понизятся:
- в северной половине РК - в ночные часы до -15, -22°С, днем до -5, -13°С;
- в южной половине и на юго-западе страны - ночью до -3, -12°С, днем до -1, +5°С.
А в самые теплые дни во второй и в третьей декадах при поступлении более теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря потеплеет:
- в северной половине днем до +3, +10°С;
- в южной половине республики днем до +8, +17°С;
По предварительному прогнозу, в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы - на юге области Жетысу и в юго-восточной половине Алматинской области. Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей территории республики, меньше нормы - в Кызылординской, на большей территории Туркестанской, на северо-западе Жамбылской, в юго-восточной половине Мангистауской, Актюбинской областях, на юго-западе области Улытау.
Соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем вступает в силу 10 ноября 2023 года
Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в Сиане (КНР), вступает в силу с 10 ноября 2023 года.
Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 (девяносто) календарных дней в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней.
В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, то нужно будет заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность", - сообщили в МИД РК.
Школьников из социально уязвимых семей будут бесплатно кормить по цифровым ваучерам
Пилотный проект Министерства просвещения будет действовать с 1 ноября 2023 года по 1 ноября 2024 года. Услугополучатель может скачать приложение "Социальный кошелек" через ссылку, указанную в SMS-сообщении, либо найти его в ранее скачанном приложении eGov Mobile. Цифровые ваучеры формируются автоматически в "Социальном кошельке" на основании полученных данных услугополучателей. Родитель школьника или его представитель активизирует в кошельке цифровой ваучер. После чего кошелек направляет ИИН учащегося в информационную систему объекта информатизации в области образования, установленную в школьной столовой, для дальнейшего ведения учета и фиксации питания.
Для использования ваучера услугополучатель генерирует QR-код в соцкошельке и передает его учащемуся в электронном виде, а в столовой его считывает работник. После использования цифрового ваучера в разделе "История" в кошельке отображается статус его использования. Право на получение ваучеров имеют: дети из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи; дети из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях.
Помимо получения ваучеров, услугополучатель может оценить в кошельке качество предоставляемой услуги в школьной столовой, направить жалобу в уполномоченный орган посредством информационной системы e-Otinish.
По данным Минпросвещения, пилот уже апробирован в 13 школах Астаны. Родителям и законным представителям детей разосланы SMS-сообщения и активирован 331 ваучер.
Казахстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов
Запрет вводится сроком на шесть месяцев. Приказ вводится в действие с 7 ноября 2023 года.
Власти Казахстана продлят запрет на вывоз угля для недопущения дефицита
Запрет продлевается в целях исключения дефицита угля для населения в период прохождения отопительного сезона. Запрет продлевается с 26 ноября на шесть месяцев на: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код ТН ВЭД 2701); лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД 2702).
На казахстанско-российской границе внедрят электронную очередь для автомобилей
С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе планируется запуск пилотного проекта по внедрению системы электронной очереди на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" (Северо-Казахстанская область). Об этом сообщили в Комитете государственных доходов.
Сервис реализован на базе цифровой платформы Qoldau.kz и является бесплатным. Задача системы электронной очереди CarGoRuqsat состоит в предоставлении перевозчикам возможности предварительного бронирования очереди и автоматизации проверки необходимых документов в информационных системах. Это обеспечивает оперативность и прозрачность прохождения границы, способствует недопущению скоплений грузовых автомашин, позволяет органам госдоходов в автоматическом режиме применять систему управления рисками.
В рамках пилотного проекта перевозчикам, планирующим выезд с территории Казахстана через автомобильный пункт пропуска "Бидаик", с 1 ноября 2023 года необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat. Для этого необходимо пройти по ссылке, зарегистрироваться и войти в приложение CarGoRuqsat, выбрать пункт пропуска "Бидаик", указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве. После одобрения заявки необходимо своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы.
Во избежание непредвиденных ситуаций Комитет госдоходов призывает перевозчиков заблаговременно производить бронирование электронной очереди для пересечения казахстанско-российской границы через пункт пропуска "Бидаик".
Бесплатное чипирование домашних животных в Алматы
С 1 ноября в Алматы запустят программу бесплатного чипирования и регистрации домашних животных. Она продлится до 20 декабря 2023 года. В рамках программы по Алматы предусмотрено чипирование и регистрация 15 тысяч домашних животных (собак и кошек).
Атырауский НПЗ после ремонта выйдет на полную мощность в начале ноября
Выход Атырауского нефтеперерабатывающего завода на полную проектную мощность запланирован на первую декаду ноября, сообщает пресс-служба завода.
В рамках промежуточных итогов планово-предупредительных работ на дымовых трубах технологических печей произведены все необходимые работы для монтажа оборудования АСМ", - проинформировали пресс-службе.
Сообщается, что на заводе в рамках промежуточных итогов планово-предупредительных работ произведен запуск первой очереди технологических установок. Суточная переработка нефти составляет 9500 тонн, также начато производство товарной продукции: автобензинов - 1200 тонн в сутки, дизельного топлива - 1500 тонн в сутки", - добавили в пресс-службе.
26.10.2023, 11:28 87391
На 6,8% выросли затраты на оборону Казахстана
Фото: gov.kz
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В Казахстане капвложения в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения за январь-сентябрь 2023 года достигли 98,8 млрд тенге - сразу на 21,9% больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В реальном выражении рост составил 15%, сообщает finprom.kz.
Отмечается, что военное бремя (доля расходов на оборону в ВВП) у Израиля в 2022 году составило 4,5%, а у Украины оно взлетело с 3,2% в 2021 году до 33,5% в 2022-м.
За январь-август текущего года затраты государственного бюджета РК на оборону достигли 715,7 млрд тенге, а уровень исполнения составил 57,6% от скорректированного бюджета сектора на 2023-й. По сравнению с январем-августом 2022 года затраты бюджета на оборону выросли на 6,8%.
В целом на 2023 год военный бюджет запланирован на сумму более 1,2 трлн тенге - на 11,6% больше по сравнению с затратами на оборону в 2022-м.
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за 2022 год затраты военного бюджета РК составили лишь 0,5% от ВВП, что значительно меньше, чем у других стран ЦА. В частности, расходы на оборону от ВВП у Кыргызстана составили 1,5%, а у Таджикистана - 1%. По Узбекистану и Туркменистану данные отсутствуют.
Доля трех стран с наибольшими военными расходами составила 56% от всех военных затрат в мире. В частности, военный бюджет США, являющийся самым большим в мире, достигает 3,5% от ВВП. У Китая показатель составил лишь 1,6%, а у России - 4,1%.
24.10.2023, 11:10 94106
Услуги железнодорожного транспорта подорожали на 11% за год
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По итогам сентября текущего года цены на услуги пассажирского железнодорожного транспорта в РК выросли на 10,5% за год, информирует finprom.kz.
Проезд в пригородном поезде подорожал на 10,7%, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения - на 11,3%, в купейном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения - на 9,4%.
В региональном разрезе рост цен сильнее всего ощутили жители Мангистауской (сразу на 30,3%), Жетысуской (на 21,1%) и Северо-Казахстанской (на 20,2%) областей.
Наименьшее удорожание было зафиксировано в Восточно-Казахстанской области: на 2,4%. Еще в двух регионах - Кызылординской и Атырауской областях услуги пассажирского железнодорожного транспорта подешевели: на 1% и 6,2% соответственно.
За январь-сентябрь 2023 года железнодорожным транспортом перевезли 308,1 млн тонн груза и багажа - на 0,7% больше, чем годом ранее,
Грузооборот железнодорожного транспорта по итогам трех кварталов составил 243 млрд ткм - на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшие объемы грузоперевозок пришлись на Карагандинскую, Павлодарскую и Актюбинскую области, наименьшие - на Алматинскую, Западно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
Пассажироперевозки в секторе по итогам девяти месяцев 2023 года составили 15,1 млн пассажиров - на 2,9% больше, чем годом ранее.
Пассажирооборот составил 12,4 млрд пкм - на 0,9% меньше, чем годом ранее.
Больше всего пассажиров перевезли в Астане: 4,2 млн человек, плюс 18,9% за год. Следом идут Актюбинская и Кызылординская области. Наименьший показатель был зафиксирован в Алматинской области: всего 145,5 тысячи пассажиров с начала года.
12.10.2023, 11:01 122596
Казахстан входит в 30 самых грязных стран
Фото: Depositphotos
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Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, выросли в Казахстане в четыре раза, сообщает finprom.kz.
За январь-август текущего года капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, достигли 164,4 млрд тенге - в 3,9 раза больше, чем годом ранее.
Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 42,2 млрд тенге, сократившись на 60,8%.
В региональном разрезе наибольший объем инвестиций пришелся на Акмолинскую область: 112,7 млрд тенге, против 2,4 млрд тенге за январь-август 2022-го. Годовой рост в стоимостном выражении - сразу в 47,2 раза.
На второй и третьей строчках расположились Атырауская (25,8 млрд тенге, против 1,4 млрд тенге годом ранее) и Туркестанская (9,9 млрд тенге, против 3,2 млрд тенге год назад) области. Наименьший показатель был зафиксирован в Западно-Казахстанской области: 443,8 млн тенге - на 2,8% меньше, чем годом ранее.
Капвложения в секторе наблюдались лишь в 8 из 20 регионов РК. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года таких регионов было 17.
75,1% всех капвложений составили собственные средства предприятий: 123,4 млрд тенге, против 20,5 млрд тенге годом ранее. Годовой рост - в 6 раз.
На не банковские заемные средства пришлось 35,6 млрд тенге (вдвое больше, чем годом ранее), на банковские кредиты - 5,1 млрд тенге (в 7,4 раза больше, чем год назад), на средства местных бюджетов - 195,2 млн тенге (против 2,8 млрд тенге годом ранее).
Тем временем, скажем, 5 октября 2023 года Казгидромет прогнозировал высокое содержание вредных веществ в шести городах РК, на следующий день - уже в десяти городах страны. На дату выхода материала, то есть на 11 октября, прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия в Алматы и Атырау.
В рейтинге самых загрязненных стран Казахстан оказался на 30-м месте из 111. Индекс загрязнения страны - 73. Чем выше индекс, тем загрязненнее считается страна. В разрезе крупных городов мира Алматы оказался на 48-м месте среди 251. Индекс города - 78,5.
Индекс дает оценку общего уровня загрязнения в городах по всему миру. Он учитывает такие факторы, как загрязнение воздуха и воды, вывоз мусора, чистота, шумовое и световое загрязнение, зеленые насаждения и комфортность жизни в зависимости от загрязнения.
Среди стран СНГ Казахстан по серьезности загрязнения уступает только Азербайджану. Самая чистая страна СНГ - Беларусь. Лучше, чем в РК, оказалась также ситуация в России, Армении, Украине* и Молдове.
Антилидерство в рейтинге самых загрязненных досталось таким странам, как Монголия, Мьянма и Ливан. Самыми чистыми можно считать Финляндию, Исландию и Эстонию.
* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.
04.10.2023, 20:46 152016
В Минпросвещения утвердили сроки школьных каникул
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством просвещения РК утверждены даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2023-2024 учебного года в организациях среднего образования.
В организациях среднего образования 2023-2024 учебный год начался 1 сентября и завершится 25 мая.
Осенние каникулы с продолжительностью 7 дней пройдут с 30 октября по 5 ноября включительно.
Зимние каникулы составят 10 дней, начнутся 29 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года включительно.
Весенние каникулы в количестве 11 дней начнутся 21 марта и продлятся до 31 марта включительно.
В министерстве напомнили, что для учеников первых классов в третьей четверти ежегодно предоставляются дополнительные каникулы продолжительностью 7 дней - с 5 по 11 февраля включительно.
Ранее Министерство просвещения подготовило проект поправок в приказ министра просвещения Республики Казахстан от 16 сентября 2022 года "Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам и курсам по выбору уровней начального, основного среднего и общего среднего образования". Сокращение учебной нагрузки связано с возвратом к 34-недельному учебному году.
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