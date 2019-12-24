Google представляет топ-запросы 2019 года в Казахстане

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня мы рады поделиться итоговым рейтингом самых популярных запросов казахстанских пользователей Google за 2019 год. Традиционно в конце года мы анализируем миллионы поисковых запросов, чтобы выяснить, что чаще всего искали казахстанцы в этом году, передает Kazakhstan Today.

Самым популярным поисковым запросом Google уходящего года в Казахстане стал "Игра престолов 8 сезон" - финальный сезон культового сериала вызвал настоящий ажиотаж среди поклонников в Казахстане и мире. Также в первой десятке запросов казахско-русский переводчик, континентальная хоккейная лига, финальная часть "Мстителей", сериалы "Ветреный" и "ИП Пирогова". Помимо этого, казахстанских пользователей Google интересовала информация о знаменитостях и политиках.

Персоной года" стала Юлия Началова, популярная телеведущая, певица и актриса, внезапно скончавшаяся в начале года. На втором месте - Касым-Жомарт Токаев, ставший вторым президентом Республики Казахстан после решения Нурсултана Назарбаева сложить полномочия главы страны в марте уходящего года. Первый президент Казахстана также вошел в топ-запросов в категории "Персона года". Кроме того, казахстанцы искали информацию о Владимире Зеленском, Жанар Хамитовой, Децле, Амиржане Косанове, Алле Вербер и Билли Айлиш.

В тройку лидеров среди фильмов в 2019 году вошли "Мстители. Финал", "Король Лев" и "Джокер". Казахстанцы искали информацию о третьей части мультфильма "Как приручить дракона 3", фильмов на основе комиксов "Аквамен" и "Капитан Марвел", а также продолжениях популярных фильмов - "Оно 2" и "Малефисента: Владычица тьмы". Кроме того, в десятку вошли последний фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" и картина "Зеленая книга", получившая Оскара в номинации "Лучший фильм" уходящего года.

В категории "Сериал года" лидером стал последний сезон сериала "Игра престолов". Казахстанцы по-прежнему отдают предпочтение турецким и южнокорейским сериалам, поэтому в Топ-10 вошли сериалы "Ветреный", "Жестокий Стамбул", "Любовь напоказ" и дорамы "Отель дель Луна" и "Изящная семья". Также в 2019 году среди казахстанцев были популярны сериалы "Чернобыль", "ИП Пирогова", "Острые козырьки" и "Ивановы Ивановы".

Задавая вопрос "Что такое?", казахстанские пользователи Google чаще всего хотели узнать, что такое подагра. Также в тройке лидеров запросы "VPN" и "Эпитет". Кроме того, казахстанцы хотели узнать, что такое снюс, хобби, олицетворение, анимизм, постер, сонный паралич и искусственный интеллект.

В категории "Покупка года" в 2019 году вновь стал победителем железнодорожный билет. Кроме того, казахстанцев интересовало, как приобрести авиабилеты, билеты в кино, авиакомпании FlyArystan и на матч "Манчестер Юнайтед - Астана". Казахстанцы вновь искали информацию о покупке дома в Алматы и квартиры в Караганде, а также кондиционера, электросамоката и авто в Армении.

Полностью список самых популярных запросов 2019 года в Казахстане выглядит так:

Самые популярные запросы:

1. Игра престолов 8 сезон

2. Переводчик казахско русский

3. Мстители Финал

4. Юлия Началова

5. КХЛ

6. Токаев

7. Заворотнюк

8. Зеленский

9. ИП Пирогова

10. Ветреный

Фильм года:

1. Мстители. Финал

2. Король Лев

3. Джокер

4. Аквамен

5. Оно 2

6. Капитан Марвел

7. Как приручить дракона 3

8. Малефисента: Владычица тьмы

9. Зеленая книга

10. Однажды в Голливуде

Что такое?:

1. Подагра

2. VPN

3. Эпитет

4. Снюс

5. Хобби

6. Олицетворение

7. Анимизм

8. Постер

9. Сонный паралич

10. Искусственный интеллект





Персона года:

1. Юлия Началова

2. Касым-Жомарт Токаев

3. Анастасия Заворотнюк

4. Владимир Зеленский

5. Жанар Хамитова

6. Децл

7. Нурсултан Назарбаев

8. Амиржан Косанов

9. Алла Вербер

10. Билли Айлиш

Сериал года:

1. Игра престолов 8 сезон

2. ИП Пирогова

3. Ветреный

4. Чернобыль

5. Жестокий Стамбул

6. Отель дель Луна

7. Любовь напоказ

8. Острые козырьки 5 сезон

9. Ивановы Ивановы 4 сезон

10. Изящная семья

Покупка года:

1. ЖД билеты

2. Авиабилеты

3. Билеты в кино

4. FlyArystan билеты

5. Кондиционер

6. Квартира в Караганде

7. Авто в Армении

8. Электросамокат

9. Дом в Алматы

10. Билеты на матч Астана Манчестер Юнайтед

Таким был 2019 год глазами казахстанских пользователей поисковой системы Google.

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