Комментарии экспертов ЕАБР по макроэкономической ситуации в странах - участницах банка

Инфляция в регионе операций ЕАБР замедлится до 5,8% в 2024 году после 7,8% в 2023 году

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Оценка перспектив развития мировой экономики и ее влияние на регион операций ЕАБР занимает важное место в наших регулярных публикациях. Мировая экономика в настоящее время демонстрирует три макротренда.





Первый - повышенная инфляция, которая, как мы считаем, устойчиво останется на уровнях выше таргетов.





Второй - высокие ключевые ставки центральных банков, которые борются с инфляцией, но и существенно охлаждают экономическую активность.





Третий - замедление экономической активности в развитых экономиках. Здесь главный вопрос - не уйдут ли экономики развитых стран в пусть мягкую, но все же рецессию?





Фото: скрин презентации





Инфляция в развитых странах существенно замедлилась, но остается высокой. Политика центральных банков развитых стран по снижению инфляции дала свой результат: в США и еврозоне инфляция замедлилась почти в два раза по сравнению с началом года. Дальнейшее замедление инфляции будет ограничено рядом факторов: дефицитом рабочей силы в отдельных секторах экономики, сложностью обслуживания бюджетного и частного долга и фрагментацией мировой экономики. А кроме того, центробанкам придется снижать ставки, чтобы не дать своим экономикам упасть. Поэтому мы ожидаем, что инфляция в США и еврозоне останется выше целевого уровня в 2% на всем прогнозном горизонте.





Тренд на повышение процентных ставок в США и еврозоне завершен. По ставкам ФРС и ЕЦБ достигнут потолок. На фоне повышенных рисков рецессии в еврозоне и замедления деловой активности в США появляется все больше оснований для снижения ставок. Стоимость заимствований для населения и бизнеса в этих странах поднялись до максимальных уровней с глобального финансово-экономического кризиса 2008 года. Высоки риски корпоративных дефолтов в сфере коммерческой и жилой недвижимости - компании просто не смогут себе позволить рефинансировать долг на текущих уровнях. Это одна из причин, по которым ФРС и ЕЦБ могут начать снижать ключевые ставки уже в первой половине следующего года. На конец 2024 года ставки опустятся до уровней около 4% и 3,5% соответственно. Но в среднесрочной перспективе процентные ставки останутся повышенными относительно значений предыдущего десятилетия. 2008-2021 годы - эпоха низких или даже нулевых ставок - осталась в прошлом.





Фото: скрин презентации





Тренд на снижение экономической активности в мире не только не завершен, но и имеет предпосылки к усилению. Динамика ВВП в крупнейших экономиках мира была неоднородной в текущем году. В еврозоне квартальные темпы экономической активности оставались вблизи нуля, а в IV квартале 2023 года стали появляться признаки начала рецессии. Экономика США, напротив, показывает уверенный рост на фоне высокого уровня потребления. Наиболее убедительная версия, почему это произошло, - это использование накопленных в пандемию сбережений в сочетании с ростом реальных доходов. В настоящее время возможности этих факторов практически исчерпаны. Вероятно, сокращение потребления приведет в существенному замедлению роста в США уже в ближайшие кварталы.





Высокие процентные ставки станут одной из ключевых причин низких темпов роста экономик США и еврозоны. В базовом сценарии ожидаем годовой прирост ВВП США - на 1,0% в 2024 году, а в еврозоне - на 0,9%. Поскольку банки, компании и правительства развитых стран в большинстве своем отвыкли функционировать в условиях высоких процентных ставок и жестких бюджетных ограничений, экономический рост будет хрупким, на горизонте 2025-2026 годов. мы оцениваем его ежегодное значение ниже 2%. Это расплата за 14 лет денежно-кредитного стимулирования экономики.





Сдержанный рост мировой экономики приведет к снижению спроса на сырьевые товары. Это ограничит возможности для увеличения экспортной выручки большинства экономик региона операций ЕАБР. Вместе с тем это формирует окно возможностей для диверсификации структуры экономик и снижения зависимости от мировой конъюнктуры.





Ожидаем увеличения ВВП региона операций ЕАБР более чем на 3% по итогам 2023 года. Несмотря на сложный внешний фон, в 2023 году регион демонстрирует уверенный восстановительный рост более 3% - самый высокий показатель за последние 10 лет, исключая постпандемийный период.





Основу роста обеспечили внутренние драйверы: потребительский и инвестиционный спрос, а также подстройка производства к изменившимся условиям функционирования. Дополнительную значимую поддержку в ряде стран оказывает бюджетная политика.





Фото: скрин презентации





В 2024 году рост экономики региона прогнозируем на уровне 2%. В регионе будет наблюдаться разнонаправленная динамика: рост деловой активности в Казахстане продолжит ускоряться и составит 5% за 2024 год, а в остальных странах-участницах будет наблюдаться некоторое замедление роста.





Инфляция в регионе операций ЕАБР замедлится до 5,8% в 2024 году после 7,8% в 2023 году. Во второй половине 2023 года в ряде стран региона сформировалось ценовое давление из-за перегрева на рынке труда и масштабных экономических стимулов. Высокие процентные ставки приведут к замедлению инфляции в России до 5,4% в 2024 году, в Казахстане и Кыргызстане - до 7,1% и 7,8% соответственно. В Армении, Беларуси и Таджикистане, наоборот, ожидаем повышения инфляции до 3,6%, 8,0% и 6,6% соответственно.





Армения





Экономика Армении второй год подряд станет лидером по темпам экономического роста среди стран региона. По нашим оценкам, ВВП увеличится на 8,3% по итогам 2023 года. Значительный рост объемов поступающих в страну денежных переводов и высокая туристическая активность обеспечили сильную динамику потребительского спроса в секторе услуг и торговли. Поддержку ВВП оказал и существенный рост инвестиций и строительства.





Прогноз экономического роста в Армении на 2024 году повышен до 5,7% на фоне улучшения прогноза притока денежных поступлений из России и сильного внутреннего спроса. Бюджетная политика и возобновление работ на Амулсарском месторождении также окажут поддержку экономическому росту. В 2025-2026 годах рост ВВП прогнозируется около 5% ежегодно.





Фото: скрин презентации





Инфляцию прогнозируем вблизи 3,6% на конец 2024 года после 0,3% в 2023 году. Рост цен может быть несколько ниже целевого ориентира центрального банка в первом полугодии 2024 года за счет дезинфляционного влияния мировых цен на товары и сырье и снижения инфляционных ожиданий. Рост внутреннего спроса на фоне стимулирующей налогово-бюджетной политики будет формировать предпосылки для дальнейшего повышения инфляции к целевому уровню.





Ожидаем снижения ставки рефинансирования до 8% годовых на конец 2024 года. Низкий уровень инфляции и постепенное замедление экономического роста формируют условия для продолжения снижения ставки рефинансирования в первом полугодии 2024 года. В среднесрочной перспективе ожидаем выход инфляции на целевой ориентир и стабилизацию экономического роста. Это сформирует условия для поддержания ставки рефинансирования на уровне около 8% в 2025-2026 годах.





Курс драма в 2024 году прогнозируется в среднем на уровне 414 драмов за доллар. Снижение темпов роста экспорта при сильной динамике импорта за счет высокого внутреннего спроса станут факторами плавного ослабления национальной валюты.





Беларусь





Успешная адаптация к новым условиям обеспечила быстрое восстановление экономики Беларуси. Темпы экономического роста в 2023 году будут близкими к 4%. Рост промышленного производства при нарастающем спросе со стороны России стал одним из ключевых факторов роста. Расширение кредитования и государственная поддержка также способствовали заметному увеличению потребительской и инвестиционной активности.





Прогноз роста ВВП Беларуси повышен до 2% в 2024 году. Экономика продолжит увеличиваться темпами, превышающими средние за последние 10 лет. Расширение внутреннего спроса на фоне сохранения стимулирующей бюджетной и денежно-кредитной политики будет основным драйвером роста. При этом ожидаемое замедление спроса в России и рекордный за последние 10 лет уровень загрузки мощностей в промышленности ограничат возможности для роста экономики более высокими темпами.





Фото: скрин презентации





Рост цен ускорится до 8% в 2024 году после 5,2% по итогам 2023 года. Подстройка предложения под высокий уровень совокупного спроса сопровождается увеличением издержек. Их перенос в цены будет растянутым в силу сохранения административного регулирования. Ценовое давление будет снижаться постепенно, сохраняя инфляцию выше целевого ориентира до конца прогнозного горизонта.





Ставка рефинансирования составит около 9,5% в 2024 году. В условиях роста инфляционного давления отсутствуют предпосылки для ее снижения. Ожидаем сохранения ставки в диапазоне 9-10% на всем горизонте прогноза.





Курс прогнозируется около 3,25 белорусского рубля за доллар в среднем в 2024 году. Умеренное ослабление рубля будет обусловлено опережающими темпами роста импорта по сравнению с экспортом.





Казахстан





Экономика Казахстана в этом году демонстрирует уверенный рост. По итогам 2023 года прирост ВВП оценивается на уровне 4,8%. Важную роль в расширении экономической активности играют инвестиции. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в страну, увеличился почти в 2 раза по итогам первого полугодия. Много новых инициатив правительства, направленных на поддержку экономики. В том числе работа над реализацией 970 крупных инвестиционных проектов на сумму 32 трлн тенге и запуск проектов для реализации послания президента.





Прогноз роста ВВП Казахстана улучшен до 5% в 2024 году. Политика диверсификации экономики будет способствовать повышению темпов роста в обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Прогнозируемое снижение процентных ставок также придаст дополнительный импульс росту экономики.





Фото: скрин презентации





В среднесрочной перспективе инвестиции продолжат формировать основу роста. В результате структурных преобразований качество экономического роста улучшится. Рост ВВП в 2025-2026 годах превысит 5%, что выведет Казахстан в лидеры по темпам экономического роста среди стран ЕАЭС.





Инфляция, по нашим оценкам, продолжит замедляться и к концу 2024 года составит около 7% после 9,8% в 2023 году. Этому во многом будут способствовать принятые меры денежно-кредитной политики, ослабление давления со стороны внешнего сектора и внутреннего спроса.





На конец 2024 года базовая ставка может снизиться до 10%. В среднесрочной перспективе денежно-кредитная политика будет нацелена на поддержание инфляции вблизи цели. После ослабления инфляционного давления со стороны потребительского спроса возможно снижение базовой ставки до 7-8% на конец 2025 года.





Курс казахстанского тенге в 2024 году прогнозируется в среднем на уровне 470. Небольшому обесценению тенге (около 3-4%) будут способствовать ожидаемое снижение мировых цен на нефть и увеличение импорта. Поддержку тенге в начале года продолжит оказывать высокая базовая ставка НБ РК.





Кыргызская Республика





Экономика Кыргызской Республики постепенно возвращается на траекторию сбалансированного роста. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6% по итогам 2023 года. Исчерпание положительных эффектов миграционного шока, наблюдавшегося годом ранее, и сокращение объема производства основных металлов замедлили темпы роста ВВП. Вместе с тем повысилась потребительская активность за счет увеличения заработной платы в бюджетном секторе, роста кредитования и расширения спроса со стороны туристов, приток которых вырос в 5 раз.





В базовом сценарии прогнозируем рост экономики Кыргызской Республики на 4,5% в 2024 году. Поддержку экономике окажет высокая инвестиционная активность. Охлаждение внутреннего спроса из-за сохранения жестких денежно-кредитных условий в первой половине года и планируемая консолидация бюджета окажут сдерживающий эффект на рост ВВП. В среднесрочной перспективе экономика будет развиваться близко к сбалансированной траектории роста.





Фото: скрин презентации





Инфляция замедлится до 7,8% на конец 2024 года после 8,9% в 2023 году. Ожидаем в начале 2024 года преобладания проинфляционных факторов, таких как высокая потребительская активность и рост импортных цен на зерновые и горюче-смазочные материалы. По мере ослабления потребительской активности и получения нового урожая зерновых прогнозируем замедление инфляции. Сбалансированный рост экономики в среднесрочной перспективе создаст предпосылки для замедления инфляции до 6% к концу 2025 года.





Учетная ставка прогнозируется в диапазоне 11-12% годовых на конец 2024 года. Ожидаем, что в первой половине 2024 года регулятор будет поддерживать неизменной учетную ставку на уровне 13% годовых с целью стабилизации инфляционных ожиданий. Во второй половине 2024 года по мере ослабления проинфляционных факторов появится возможность для начала цикла снижения процентной ставки.





Россия





Экономика России активно восстанавливалась, превысив в III квартале 2023 года докризисный уровень. Темпы роста ВВП ожидаются на уровне 3,1% по итогам 2023 года, чему способствовала стремительная динамика внутреннего спроса.





В 2024 году рост экономики России повышен до 1,5%. Несмотря на завершение восстановительного цикла, бюджетное стимулирование и переориентация торговли на дружественные направления окажут поддержку росту в следующем году. При этом денежно-кредитные условия останутся жесткими, замедляя кредитование и создавая условия для роста сберегательных настроений населения. Это охладит потребительский спрос домохозяйств и замедлит рост экономической активности. На горизонте 2025-2026 годов экономика постепенно выйдет на сбалансированную траекторию со средним темпом роста около 2% в год. Сдерживающим фактором могут оказаться ограничения в поставках продукции инвестиционного назначения и доступа к передовым технологиям на фоне интенсивного использования производственных мощностей и трудовых ресурсов.





Фото: скрин презентации





Рост цен замедлится до 5,4% в 2024 году после 7,9% в 2023 году. Основной эффект от повышения ключевой ставки придется на 2024 год и инфляция начнет активно замедляться уже в начале года. Повышенные инфляционные ожидания и стимулирующая бюджетная политика будут препятствовать быстрому снижению ценового давления. Возвращение инфляции к целевому уровню Банка России ожидаем к концу 2025 года.





Ключевая ставка может снизиться к концу 2024 года до 10,5% годовых. Мы ожидаем, что Банк России будет осторожно переходить к циклу смягчения денежно-кредитной политики, ориентируясь на факторы ценового давления. Прогнозируем, что снижение ключевой ставки произойдет не ранее чем во II квартале 2024 года. По мере ослабления проинфляционных факторов можно ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки в 2025-2026 годах.





Среднегодовой курс рубля к доллару в 2024 году прогнозируем около 92 рублей. Ожидаемый рост поступлений от экспорта, высокие процентные ставки по рублевым активам и охлаждение внутреннего спроса создают предпосылки для стабилизации курса около 90 рублей за доллар.





Таджикистан





Темпы роста экономики Таджикистана остаются стабильными и высокими. Рост ВВП в 2023 году составит 8,2%. Ключевой вклад в динамику экономической активности в стране внесли сектора, ориентированные на потребительский и инвестиционный спрос, а именно - торговля и строительство.





Прогноз роста ВВП Таджикистана на 2024 году повышен до 7,3%. Улучшение оценок роста для России и региона ЕАБР в целом формируют условия для более высокого притока денежных переводов в Таджикистан, увеличивая потребительскую активность. Расширение мощностей в промышленности и сопутствующая ей инвестиционная активность также создают условия для быстрого роста внутреннего спроса. В 2025-2026 годах экономика будет увеличиваться на 6-7%.





Фото: скрин презентации





Инфляция ускорится до 6,6% в 2024 году после 6,0% в 2023 году, но останется в рамках целевого диапазона. Сильная потребительская активность в стране и всплеск инфляции в России в конце 2023 года привели к ускорению темпов роста цен в Таджикистане. По мере снижения инфляционных ожиданий и замедления темпов роста цен в мире ожидаем возвращения инфляции к середине целевого диапазона - около 6%.





Ставка рефинансирования прогнозируется в диапазоне 10-11% на конец 2024 года. По нашей оценке, усиление инфляционного давления с III квартала 2023 года создает предпосылки для ужесточения денежно-кредитных условий. Не исключаем повышения ставки с текущих уровней в первой половине 2024 года для стабилизации инфляционных ожиданий. К концу прогнозного периода прогнозируем снижение ставки до 9% годовых.





В 2024 году курс сомони прогнозируется на уровне около 10,9 в среднем за год. Сложившееся равновесие на валютном рынке сохранится в 2024 году, формируя уровень курса, близкий к текущим значениям. Более высокий долгосрочный уровень инфляции в Таджикистане по сравнению со странами - торговыми партнерами сформирует условия для плавного ослабления курса национальной валюты с 2025 года.