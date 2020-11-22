"Не имеет аналогов в истории": как Нюрнбергский процесс изменил мир

Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. В зале суда

75 лет назад начался Нюрнбергский процесс — суд над высшим руководством нацистской Германии и организациями Третьего рейха. По его итогам 19 подсудимых были признаны виновными, а действия лидеров ряда организаций гитлеровской Германии — преступными. По словам учёных, деятельность Нюрнбергского трибунала стала беспрецедентным историко-правовым явлением, ключевым этапом в становлении международного уголовного права. Ряд экспертов называют этот процесс "логичным финалом Второй мировой войны".

20 ноября 1945 года в немецком городе Нюрнберг начался международный судебный процесс по делу главных нацистских военных преступников. В ходе разбирательств, длившихся 11 месяцев, вскрылось множество беспрецедентных преступлений, совершённых руководством Третьего рейха.

Добиться справедливого приговора

Специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов в разговоре с RT отметил, что создание действенного механизма международного правосудия на фоне многочисленных преступлений нацистского режима в годы Второй мировой войны стало для антигитлеровской коалиции безотлагательным вопросом.

Между тем руководство СССР ещё в 1941 году заявляло о необходимости учреждения международного трибунала и "наказания по всей строгости уголовного закона любого из главарей фашистской Германии, оказавшихся уже в процессе войны в руках властей государств, борющихся против гитлеровской Германии". Однако поначалу эту идею западные союзники не поддержали.

Лидеры Запада выступали за то, чтобы ответственность была не юридической, а политической. Советская же сторона настаивала на том, чтобы была собрана юридическая база, чтобы нацистов наказывали за конкретные преступления, чтобы был осуждён нацизм как таковой", — отметил в разговоре с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

В конечном итоге в 1943 году идея международного уголовного правосудия была оформлена во время Московской конференции министров иностранных дел Антигитлеровской коалиции. В согласованной по итогам мероприятия декларации говорилось о том, что нацистские солдаты и офицеры, совершавшие военные преступления, должны предстать перед судом на территории соответствующих стран. А главных преступников планировалось наказать "совместным решением правительств-союзников".

СССР стремился продемонстрировать всему миру совершённые нацистами преступления и добиться справедливого приговора — чтобы это было не расправой победителей над побеждёнными, а именно судом народов и убедительным доказательством преступности нацистской идеологии", — рассказал член Ассоциации историков Второй мировой войны им. профессора Ржешевского Дмитрий Суржик.

Окончательное решение о создании Международного военного трибунала было принято на Лондонской конференции летом 1945-го. Соответствующее соглашение заключили СССР, США, Великобритания и временное правительство Франции. Устав трибунала предполагал привлечение к ответственности лиц, которые, действуя в интересах европейских государств оси индивидуально либо как члены организаций, совершали преступления против мира и человечности.

Московская конференция 1943 года

В состав трибунала вошли судьи, представлявшие государства-учредители (Джеффри Лоуренс от Великобритании, Иона Никитченко от СССР, Фрэнсис Биддл от США и Анри Доннедье де Вабр от Франции), их заместители и главные обвинители (от СССР — генеральный прокурор Украинской ССР Роман Руденко; от США — член федерального Верховного суда Роберт Джексон; от Великобритании — Хартли Шоукросс; от Франции — Франсуа де Ментон).

В первоначальный список обвиняемых были включены 24 государственных и военных деятеля Третьего рейха: рейхсмаршал Герман Геринг, заместитель Адольфа Гитлера по руководству партией Рудольф Гесс, глава МИД рейха Иоахим фон Риббентроп и другие. Глава нацистской партийной канцелярии Мартин Борман обвинялся заочно, так как его судьба на тот момент не была достоверно известна.

По словам Александра Михайлова, обвинительное заключение включало в себя четыре основных пункта: преступления против мира, преступления против человечности, нарушение законов войны и заговор с целью совершения данных преступных действий. Под этим подразумевалось развязывание и ведение агрессивных войн, убийства и истязания военнопленных и мирного населения оккупированных стран, уничтожение населённых пунктов, угон людей в рабство и другие злодеяния.

В отличие от своих жертв, нацистские преступники пользовались всеми законными правами — они заранее были ознакомлены с обвинительным заключением и прибегли к услугам профессиональных адвокатов", — отметил эксперт.

Репродукция картины художника Николая Николаевича Жукова «Демонстрация фактов» из серии «Нюрнбергский процесс»

Уникальное правовое явление

Международный судебный процесс открылся 20 ноября 1945 года в Нюрнберге. По словам Михаила Мягкова, место для его проведения было выбрано далеко не случайно. Нюрнберг считался "цитаделью" нацизма — здесь гитлеровцы проводили съезды и провозглашали печально известные нюрнбергские расовые законы, дискриминировавшие людей, которых Гитлер считал "не арийцами".

Вскоре после ознакомления с обвинительным заключением глава Трудового фронта Германии Роберт Лей покончил жизнь самоубийством, а промышленник Густав Крупп был освобождён от судебной ответственности как неизлечимо больной. Остальные фигуранты списка обвиняемых предстали перед трибуналом.

Как отметил военный историк Юрий Кнутов, обвиняемые всеми силами пытались уйти от ответственности. В частности, они перекладывали всю ответственность за преступления, жертвами которых стали десятки миллионов людей, на уже скончавшихся нацистских лидеров — Гитлера, Гиммлера и Гейдриха, а себя представляли людьми, вынужденными исполнять чужую волю. Кроме того, они пытались доказать, что деятельность международного трибунала юридически несостоятельна.

По словам Александра Михайлова, на Западе многие сначала считали описания зверств нацистов на территории СССР и Восточной Европы сильно преувеличенными, и поэтому демонстрация таких доказательств, как кинохроники, фотографии, документы и изделия из человеческой кожи, повергали присутствовавших в зале в шок. Так, ознакомившись с описаниями совершённых в концлагерях злодеяний, заместитель судьи от США Джон Паркер почувствовал себя плохо. Любые подозрения в адрес СССР в преувеличении масштабов нацистских преступлений были развеяны.

Помимо индивидуальной ответственности отдельных обвиняемых, трибунал рассматривал вопрос признания противоправными действий ряда организаций Третьего рейха: штурмовых отрядов (СА), охранных отрядов (СС), службы безопасности (СД), тайной полиции (гестапо), руководящего состава Национал-социалистической германской рабочей партии (НСДАП), а также правительства, генштаба и верховного командования вермахта.

Заседания трибунала продлились около 11 месяцев. Он провёл 403 судебных заседания, допросил лично 116 свидетелей, изучил более 300 тыс. письменных показаний и около 3 тыс. документов. Процесс был максимально открытым. На него было выдано порядка 60 тыс. пропусков, а его деятельность освещали около 250 журналистов из различных стран. Во время процесса всему миру стало известно об изуверских медицинских опытах нацистов и о газовых камерах, о машинах-душегубках и крематориях, в которых сжигались тела миллионов людей. В ходе судебных заседаний описывались провокации, совершённые нацистами для развязывания войны, и механизмы их сотрудничества с коллаборационистами.

Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. Выступает главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко

Приговор международного трибунала был объявлен 30 сентября — 1 октября 1946 года. 12 нацистских преступников были приговорены к смертной казни через повешение, семеро — к различным срокам тюремного заключения. Трое подсудимых были оправданы. Кроме того, трибунал признал преступным руководящий состав национал-социалистической партии, СС, СД и гестапо. Однако, как отметил Александр Михайлов, члены трибунала из стран Запада, вопреки позиции советских коллег, по формальным причинам отказались признавать преступными правительство гитлеровской Германии, генштаб, верховное командование вермахта и СА. Их сочли не подходящими под определение "организация". Хотя, по словам Юрия Кнутова, вина вермахта и его командования в совершении военных преступлений была очевидна.

В ночь на 16 октября 1946 года вынесенные в ходе Нюрнбергского процесса смертные приговоры были приведены в исполнение. Геринг, не дожидаясь казни, совершил самоубийство.

В дальнейшем, вплоть до конца 1940-х годов, в Нюрнберге прошло ещё 12 судебных процессов над нацистскими руководителями различного ранга. Кроме того, тысячи гитлеровцев были осуждены в тех странах, на территории которых они совершали свои преступления.

Нюрнбергский процесс стал ключевым этапом в формировании новой подотрасли международного права — международного уголовного права, связанного с преступлениями против человечности. С этой точки зрения Нюрнберг является логичным финалом Второй мировой войны и очень важной вехой в развитии человечества", — заявил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Репродукция картины Кукрыниксов «Обвинение (Нюрнбергский процесс)»

В то же самое время, по его словам, не все справедливые ожидания СССР по наказанию нацистов были удовлетворены — часть гитлеровцев смогли скрыться в странах Запада из-за начала холодной войны.

Важно, чтобы преградой на пути возрождения нацизма и агрессии как государственной политики в наши дни и в будущем всегда стоял Нюрнбергский процесс. Его итоги и исторические уроки, не подлежащие забвению и тем более ревизии и переоценке, должны служить предостережением всем, кто видит себя избранными "вершителями судеб" государств и народов", — писала в своей статье "Нюрнбергский процесс: история и современность" кандидат исторических наук Наталья Шепова.

Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. На скамье подсудимых

По мнению Дмитрия Суржика, серьёзным упущением Нюрнбергского процесса стало отсутствие специального акцента на коллаборационизме. По его словам, осуждение международным трибуналом нацистской идеологии и системы СС автоматически подразумевает и осуждение пособников гитлеризма, однако решение трибунала было бы более полным, если бы коллаборационистские организации были перечислены в нём поимённо.

Нюрнбергский процесс — это уникальное правовое явление, которое не имеет аналогов в истории. В ходе работы трибунала был обработан колоссальный массив документов, вскрыты чудовищные преступления, введены в юридическую практику абсолютно новые понятия, которыми руководствуется сегодня весь мир", — подытожил Михаил Мягков.

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