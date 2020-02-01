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В Казахстане планируется создание Национального кластера искусственного интеллекта

31.01.2020, 13:42 6319
Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - Сегодня премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в открытии форума "Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики", передает Kazakhstan Today.
 
В ходе форума премьер-министр отметил, что общий экономический эффект от применения искусственного интеллекта в Казахстане может составить около $25 млрд в год. Наибольший эффект ожидается в сфере услуг - до $15 млрд в год и в горнодобывающем секторе - до $9 млрд. Центром инноваций призван стать международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, на базе которого функционирует IT школа программирования Аlem с использованием современных подходов и методик обучения, сообщила пресс-служба премьер-министра. 
 

В сентябре 2019 года мы открыли инновационный IT-университет. На данный момент прорабатывается вопрос сотрудничества IT-университета с передовыми IT-компаниями и институтами развития, такими как Amazon и UNICEF. На базе Международного финансового центра "Астана" совместно с компанией Qwazar, которая специализируется на подготовке программистов, планируется открытие инновационной школы программирования", - сказал Мамин.

 
Также глава правительства отметил, что совместно со Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) достигнута договоренность о запуске на базе Международного финансового центра "Астана", центра четвертой промышленной революции ВЭФ. Запуск ожидается до конца текущего года.
 
Премьер-министр подчеркнул, что в Казахстане уже сделаны первые шаги по использованию технологий искусственного интеллекта в рамках проекта Smart Data Ukimet. На базе Назарбаев Университета создан Институт смартсистем и искусственного интеллекта. 
 

На основе имеющегося потенциала Назарбаев Университета, совместно со Всемирным банком, планируется создать Национальный кластер искусственного интеллекта с собственной лабораторией, исследовательским центром обработки данных и научным парком по развитию искусственного интеллекта. Во всех отраслях и крупных компаниях ведется последовательная работа по внедрению искусственного интеллекта", - сказал Мамин.

 
Вместе с тем глава правительства отметил необходимость принятия скоординированных мер в рамках ЕАЭС по созданию благоприятных условий для развития технологий искусственного интеллекта.
 

Важно наладить активное взаимодействие по разработке общих стандартов и правил, выработке политики в области обмена и интеграции данных, развитию научно-исследовательской деятельности", - сказал Мамин.

 
Премьер-министр подчеркнул, что применение искусственного интеллекта в сфере транспорта и логистики будет способствовать оптимизации транзитных маршрутов, в таможенной сфере ускорит время прохождения границ, в торговле снизит объем теневого и контрафактного оборота.
 
В пленарной сессии форума приняли участие премьер-министры Беларуси С. Румас, России - М. Мишустин, Молдовы - И. Кику, заместители премьер-министра Кыргызстана Ж. Разаков и Армении - М. Григорян, председатель коллегии ЕЭК Т. Саркисян, заместитель генерального секретаря ООН Ф. Хохшильд, директор по трансформации правительства в Amazon Web Services Л. Максвелл, основатель "01 Edu system" Н. Садирак и директор Государственной цифровой службы Великобритании К. Фергюсон.
 

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