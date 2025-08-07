Когда станет известна стоимость подключения интернета от Shanghai SpaceSail

На сегодня в Кызылординской области имеется 123 единицы техники для лазерного выравнивания, что позволит охватить до 100 тысяч гектаров посевных площадей

Кызылорда. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнены лазерным планировщиком для экономии воды, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.





Об этом говорилось на встрече министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова с аграриями Кызылординской области.





В прошлом году удалось сэкономить 200 млн кубометров воды благодаря лазерному выравниванию 55 тысяч гектаров полей. А средняя урожайность выросла с 40-55 центнеров до 70-80 центнеров с гектара.





В пресс-службе напомнили, что правительство субсидирует до 50% затрат на приобретение лазерных планировщиков для сельскохозяйственных кооперативов.





Во время нашей первой встречи вы высказали несколько предложений. По вашим просьбам размер субсидий для кооперативов увеличен с 25% до 50%. Ранее было требование, по которому субсидии выплачивались только хозяйствам с посевной площадью более 200 гектаров. Вместе с Министерством сельского хозяйства мы сняли это ограничение", - сообщил министр.





На сегодня в Кызылординской области имеется 123 единицы техники для лазерного выравнивания. Это позволит охватить до 100 тысяч гектаров посевных площадей.





В этом году из-за погодных условий поливной сезон в Кызылординской области также начался раньше обычного. Из-за отсутствия осадков спрос на поливную воду вырос вдвое. На сегодня для водоснабжения аграриев региона из Шардаринского водохранилища сбрасывается 600 кубометров воды в секунду.





По словам Нуржигитова, министерство приняло важные меры для ликвидации теневого рынка воды.





Теперь филиалы "Казводхоза" подают воду только тем крестьянским хозяйствам, с которыми заключены соответствующие договоры. Незаконный забор воды запрещен. В новом Водном кодексе этот вопрос также был затронут, ужесточена ответственность за нарушения. Документ вступает в силу с 10 июня", - сообщил глава ведомства.