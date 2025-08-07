06.08.2025, 16:05 4476
Когда станет известна стоимость подключения интернета от Shanghai SpaceSail Эксклюзив КТ
Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Когда станет известна стоимость подключения интернета от китайской компании Shanghai SpaceSail, рассказали журналисту информационного агентства Kazakhstan Today в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
До полноценного запуска компания должна выполнить ряд обязательных требований к информационной безопасности и технической интеграции. Что касается стоимости подключения для населения и организаций, конкретные параметры будут обсуждаться после запуска полноценной коммерческой фазы", - заявили в ведомстве.
Как пояснили в Минцифры, спутниковый интернет Shanghai SpaceSail относится к системам негеостационарной спутниковой орбиты.
На текущем этапе количество задействованных спутников еще недостаточно для обеспечения стабильного круглосуточного покрытия всей территории Казахстана. Однако в ходе тестовых испытаний, проведенных в Алматинской области, технология показала высокие технические характеристики - на уровне мировых стандартов для НГСО-сетей. Соглашение реализуется в рамках предварительного сотрудничества с китайской компанией Shanghai SpaceSail. Начало работы планируется на 2026 год: согласно заявленным планам компании к этому времени количество спутников должно увеличиться до более чем 600, что позволит обеспечить круглосуточное покрытие всей территории страны как по времени, так и по географии", - добавили в пресс-службе.
Напомним, вчера в Казахстане протестировали спутниковый интернет от китайской компании.
05.08.2025, 15:56 7856
В Казахстане протестировали спутниковый интернет от китайской компании
Конаев. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области состоялся тестовый запуск спутникового интернета китайской компании Shanghai SpaceSail, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Испытания прошли при участии специалистов компании, прибывших в Казахстан для демонстрации технологии. В ходе испытаний зафиксирована скорость подключения до 200 Мбит/с, что подтверждает высокий потенциал технологии", - заявили в ведомстве.
По данным Минцифры, система Shanghai SpaceSail построена на базе низкоорбитальной спутниковой связи.
Такие спутники обеспечивают стабильное и высокоскоростное подключение даже в отдаленных и труднодоступных регионах, где строительство волоконно-оптических сетей экономически или технически затруднено. Проект направлен на решение задач цифрового неравенства, за счет спутникового интернета планируется обеспечить связью сельские школы, медицинские учреждения, мобильные группы и объекты инфраструктуры. Это позволит расширить доступ к современным телекоммуникационным услугам и повысить качество жизни в сельской населенные пункты", - добавили в пресс-службе.
Ранее Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и компания Starlink (дочерняя структура SpaceX) подписали соглашение о соблюдении компанией Starlink требований казахстанского законодательства при предоставлении спутникового интернета на территории страны.
Официальный запуск продаж спутниковых терминалов Starlink для населения ожидается уже в третьем квартале 2025 года.
31.07.2025, 11:08 16836
Казахстан и Турция будут сотрудничать в области науки и технологий
Планируется развивать сотрудничество в области естественных наук, инженерии и технологий, медицины и т.д.
Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило имплементационный протокол с Турцией о сотрудничестве в области науки и технологий.
Стороны поощряют и поддерживают сотрудничество в области науки и техники между исследовательскими организациями, университетами и научно-исследовательскими институтами", - говорится в документе.
Сотрудничество осуществляется в следующих формах:
- изучение возможностей реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов;
- обмен учеными с целью проведения академических исследований;
- организация совместных академических научных и технологических мероприятий и участие в них;
- обмен информацией об управлении технопарками, проведение мероприятий по созданию совместных центров передового опыта и совместных лабораторий;
- участие в рамочных программах Европейского союза (EU FPs) по исследованиям, разработкам и инновациям.
Планируется развивать сотрудничество в следующих областях, представляющих взаимный интерес:
- естественные науки;
- инженерия и технологии;
- медицина и науки о здоровье;
- сельскохозяйственные науки и ветеринария;
- социальные и гуманитарные науки.
Постановление вступает в силу со дня его подписания.
28.07.2025, 12:49 22926
Казахстан и Huawei будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации
Фото: Depositphotos
Шанхай. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития Казахстана и Huawei подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий и цифровой трансформации, сообщает пресс-служба ведомства.
Подписание состоялось в штаб-квартире Huawei в Шанхае в рамках рабочей поездки делегации министерства в КНР.
Меморандум предусматривает создание рабочей группы, в которую войдут представители обеих сторон. Она займется анализом состояния ИКТ-сектора в Казахстане, определением потребностей отрасли и предложением решений по модернизации цифровой инфраструктуры на период 2025-2030 годов.
Казахстан обладает большим потенциалом в цифровом развитии, и мы рады быть партнерами в процессе цифровой трансформации страны. Наша экспертиза в сфере 5G, облачных технологий и искусственного интеллекта может стать основой для эффективного и устойчивого развития ИКТ-инфраструктуры в Казахстане", - подчеркнул генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan Сун Ясюй.
Ожидается, что сотрудничество будет способствовать не только модернизации сетей связи, но и росту квалификации ИКТ-кадров, развитию инновационных решений и расширению международных технологических связей Казахстана.
22.07.2025, 12:41 33556
Восстановиться в военном учебном заведении теперь можно онлайн
Услуга предназначена для бывших студентов военных учебных заведений, завершивших не менее одного семестра обучения
Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В eGov Mobile запущена услуга восстановления в военные учебные заведения.
Подать заявление на восстановление в военное учебное заведение можно прямо со смартфона. В мобильном приложении eGov Mobile стала доступна услуга "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны РК". Ранее она была доступна на портале eGov.kz", - сообщает департамент корпоративных коммуникаций АО "НИТ".
Услуга предназначена для бывших студентов военных учебных заведений, завершивших не менее одного семестра обучения. Заявка формируется в цифровом формате, а большинство данных автоматически загружаются из государственных информационных систем, что делает процесс максимально простым и удобным. При этом важно учесть, что подать заявку можно только в течение одного года с момента отчисления.
Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:
- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile;
- перейти в раздел "Услуги" - "Воинский учет";
- выбрать услугу "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны РК";
- указать информацию об учебном заведении и сроке отчисления;
- предоставить согласие на обработку персональных данных;
- загрузить требуемые документы;
- подписать заявку с использованием ЭЦП или альтернативных методов.
Услуга предоставляется бесплатно, а срок ее оказания составляет 20 рабочих дней. Результат рассмотрения заявки будет доступен в разделе "История личного кабинета". Если восстановление невозможно, студент также получит обоснованный отказ", - отметили в департаменте.
Услуга "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны РК" также доступна пользователям на портале eGov.kz.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят пилотный проект по онлайн-оформлению водительских прав.
20.06.2025, 11:17 71351
Когда запустят первый суперкомпьютер в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления "Казахтелекома" Багдат Мусин рассказал, когда запустят первый суперкомпьютер в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Наш суперкомпьютер на базе NVIDIA H200 уже в стране. Совсем скоро начнем монтаж в Алматы - на площадке дата-центра "Казахтелеком". Дней через 10 будет готов к работе. Без преувеличений… Мощная штука: 6,7 миллиона CUDA-ядер, 1600 петафлопс и десятки терабайт GPU-памяти. Все это будет доступно госорганам, нацкомпаниям и корпоративным заказчикам. Можно будет моделировать техногенные аварии и риски задолго до их наступления, просчитывать трафик в городах на годы вперед, помогать врачам быстрее ставить диагнозы на основе больших массивов данных, обучать большие языковые модели, которые понимают казахскую речь, культуру, историю и современный контекст. И, конечно, запускать собственные ИИ-продукты без зависимости от зарубежных серверов", - написал Мусин в своем телеграм-канале.
Напомним, в мае в Казахстан доставили самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии.
12.06.2025, 11:01 80336
Starlink официально приходит в Казахстан: продажи спутниковых терминалов начнутся уже осенью
Фото: Depositphotos
Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и компания Starlink (дочерняя структура SpaceX) подписали соглашение о соблюдении компанией Starlink требований казахстанского законодательства при предоставлении спутникового интернета на территории страны.
Официальный запуск продаж спутниковых терминалов Starlink для населения ожидается уже в третьем квартале 2025 года.
Реализация проекта станет важным шагом в обеспечении удаленных и труднодоступных регионов страны высокоскоростным спутниковым интернетом. Это усилит цифровую связанность и создаст новые возможности для развития телекоммуникационной инфраструктуры", - сообщает МЦРИАП.
Благодаря подключению через Starlink доступ к качественной связи получат сельские школы, медицинские учреждения, мобильные группы и объекты инфраструктуры, особенно в тех районах, где проведение оптоволоконных сетей экономически или технически затруднено.
Казахстан - страна с большой территорией и рассредоточенным населением. Чтобы обеспечить качественный интернет всем слоям общества, мы используем разные подходы: от оптоволокна до башен сотовых станций. Однако остаются труднодоступные регионы - пастбища, горные села, удаленные предприятия. И наши граждане, живущие в этих местах, также должны иметь доступ к качественной связи. Сегодня в мире уже есть технологии, которые это позволяют. До сегодняшнего дня Starlink работал в Казахстане в пилотном режиме, предоставляя интернет только в школах. Для населения он был официально недоступен. И вот, наконец, мы достигли соглашения: компания согласилась выполнять все требования нашего законодательства в сфере информационной безопасности и связи. В этом году они реализуют все необходимые мероприятия, и наши граждане смогут официально и легально подключаться к спутниковому интернету", - отметил министр Жаслан Мадиев.
Особое значение имеет легализация и официальный статус использования оборудования Starlink: теперь граждане смогут законно приобретать, использовать и регистрировать терминалы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подключение к спутниковому интернету Starlink будет осуществляться через пользовательское оборудование. В настоящее время продолжается согласование технических и организационных условий, включая параметры предоставления услуг для частных пользователей", - отметили в министерстве.
Все этапы реализации проекта будут проходить с соблюдением национального законодательства, включая требования по безопасности.
Напомним, в Казахстане более 3 тыс. сел подключат к высокоскоростному интернету. Общий объем инвестиций в проект составит более 239 млрд тенге.
19.05.2025, 12:17 102666
Почти 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравняли лазерным планировщиком для экономии воды
На сегодня в Кызылординской области имеется 123 единицы техники для лазерного выравнивания, что позволит охватить до 100 тысяч гектаров посевных площадей
Кызылорда. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнены лазерным планировщиком для экономии воды, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Об этом говорилось на встрече министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова с аграриями Кызылординской области.
В прошлом году удалось сэкономить 200 млн кубометров воды благодаря лазерному выравниванию 55 тысяч гектаров полей. А средняя урожайность выросла с 40-55 центнеров до 70-80 центнеров с гектара.
В пресс-службе напомнили, что правительство субсидирует до 50% затрат на приобретение лазерных планировщиков для сельскохозяйственных кооперативов.
Во время нашей первой встречи вы высказали несколько предложений. По вашим просьбам размер субсидий для кооперативов увеличен с 25% до 50%. Ранее было требование, по которому субсидии выплачивались только хозяйствам с посевной площадью более 200 гектаров. Вместе с Министерством сельского хозяйства мы сняли это ограничение", - сообщил министр.
На сегодня в Кызылординской области имеется 123 единицы техники для лазерного выравнивания. Это позволит охватить до 100 тысяч гектаров посевных площадей.
В этом году из-за погодных условий поливной сезон в Кызылординской области также начался раньше обычного. Из-за отсутствия осадков спрос на поливную воду вырос вдвое. На сегодня для водоснабжения аграриев региона из Шардаринского водохранилища сбрасывается 600 кубометров воды в секунду.
По словам Нуржигитова, министерство приняло важные меры для ликвидации теневого рынка воды.
Теперь филиалы "Казводхоза" подают воду только тем крестьянским хозяйствам, с которыми заключены соответствующие договоры. Незаконный забор воды запрещен. В новом Водном кодексе этот вопрос также был затронут, ужесточена ответственность за нарушения. Документ вступает в силу с 10 июня", - сообщил глава ведомства.
19.05.2025, 10:08 103661
В Казахстан доставили самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии
Фото: Depositphotos
Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан доставили самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии. Его производительность составляет около 2 экзафлопс. Это первый в истории Центрально-Азиатского региона суперкомпьютерный кластер. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Он собран на новейших графических чипах NVIDIA H200, разработанных специально для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что запуск и установка суперкомпьютера будет реализована в новом дата-центре МЦРИАП уровня надежности Tier III, чтобы обеспечить бесперебойную и стабильную работу. Его запуск - также важный шаг в реализации послания президента по созданию собственной цифровой инфраструктуры и развитию национальной AI-экосистемы. Инициатива направлена не на узкий круг специалистов, а на развитие всей цифровой экосистемы страны. Такие мощности сегодня применяются во всех сферах, в частности в здравоохранении, энергетике, образовании и государственных услугах.
Важно и то, что ресурсы суперкомпьютера будут доступны всем. К ним смогут подключиться стартапы, которым нужны мощности для обучения нейросетей, университеты - для проведения фундаментальных и прикладных исследований, научные центры и компании, внедряющие ИИ в бизнес-процессы. Поставка суперкомпьютера открыла путь к развитию экосистемы высокопроизводительных вычислений в Казахстане. Отдельно стоит отметить, что с этой поставкой Казахстан впервые выстроил механизм ввоза высокотехнологичного оборудования без пошлин и НДС. Это делает нашу страну значительно более привлекательной для международных IT-компаний и операторов дата-центров", - отметили в Минцифры.
Напомним, во время официального визита в Казахстан наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бин Мохаммеда бин Зайда Аль Нахайяна состоялось торжественное открытие зарубежного офиса компании Presight (G42) в Астане. В ходе визита было подписано соглашение по созданию суперкомпьютерного кластера в Республике Казахстан между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Presight.
Это стратегически важный шаг в построении цифровой инфраструктуры страны. Он укрепит цифровой суверенитет Казахстана и лидирующую позицию в регионе по развитию технологий ИИ и привлечению глобальных ИТ-игроков", - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев.
Проект является важным элементом практической реализации концепции развития искусственного интеллекта до 2029 года и одним из ключевых этапов формирования современной ИТ-инфраструктуры Казахстана.
