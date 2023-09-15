Когда в Казахстане запустят YouTube Premium, рассказал Мусин   

Автоматическая станция "Луна-25" впервые в современной истории России была отправлена к естественному спутнику Земли

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Москва. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Российская автоматическая станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование.





По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", - проинформировали в пресс-службе Роскосмоса.





Около 14.57 по московскому времени связь с автоматической станцией прервалась.









Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску "Луны-25" и вхождению с ней в связь результатов не дали.





В соответствии с программой полета автоматической станции "Луна-25" 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты.





Вопросами выяснения причин потери "Луны-25" займется специально формируемая межведомственная комиссия.





Автоматическая станция "Луна-25" впервые в современной истории России была отправлена к естественному спутнику Земли. В рамках миссии станция должна была отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.