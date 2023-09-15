13.09.2023, 12:01 6571

Когда в Казахстане запустят YouTube Premium, рассказал Мусин   

Работы по запуску премиального видеохостинга должны завершиться до конца этого года
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на встрече с журналистами рассказал, когда в Казахстане появится YouTube Premium.


Я, как житель Казахстана, тоже жду этого", - сказал Мусин


Он рассказал, что во время визита в США встречался с вице-президентом YouTube.

Они пообещали, что до конца года эту работу проведут. Сейчас идут последние обновления", - рассказал Мусин.


Министр подчеркнул, что компания не запускает обновления отдельно для каждого региона.

Они проводят пакетную работу, поэтому нам надо ожидать, работы будут идти еще 3 месяца, я думаю, что YouTube свое обещание сдержит", - рассказал глава МЦРИАП.


По его словам, завершение работ планируется к концу года, примерно в это время он намерен провести очередные переговоры с руководством YouTube и поднять вопрос о запуске премиального видеохостинга в Казахстане.

Сегодня Мусин также прокомментировал сбои в работе мобильного интернета, на которые жаловались абоненты сотовой связи Tele2, а также признал, что в Казахстане есть проблемы с качеством связи и интернета.

Ранее сообщалось, что Минцифры и Минторговли признаны самыми неэффективными ведомствами в Казахстане.
 
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Теги:МусинМЦРИАПСервис

новости по теме

20.08.2023, 18:50 39591

Автоматическая станция "Луна-25" столкнулась с поверхностью Луны  

Автоматическая станция "Луна-25" впервые в современной истории России была отправлена к естественному спутнику Земли
Москва. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Российская автоматическая станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование.

По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", - проинформировали в пресс-службе Роскосмоса.


Около 14.57 по московскому времени связь с автоматической станцией прервалась.


Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску "Луны-25" и вхождению с ней в связь результатов не дали.

В соответствии с программой полета автоматической станции "Луна-25" 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты.

Вопросами выяснения причин потери "Луны-25" займется специально формируемая межведомственная комиссия.

Автоматическая станция "Луна-25" впервые в современной истории России была отправлена к естественному спутнику Земли. В рамках миссии станция должна была отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.
 
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Теги:станцияРоскосмосЛуна
17.08.2023, 21:22 47231

Станция "Луна-25" сделала первый снимок лунной поверхности

Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения о кратере Зееман
Станция "Луна-25" сделала первый снимок лунной поверхности
Фото: telegram/ Госкорпорация Роскосмос
Москва. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Автоматическая станция, совершающая полет по круговой орбите искусственного спутника Земли - Луны, провела съемку лунной поверхности, сообщает госкорпорация Роскосмос.

На снимке - южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы", - проинформировали в Роскосмосе.


Подчеркивается, что невидимый с Земли кратер Зееман - уникальный объект на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей - высота окружающего его вала достигает 8 километров над поверхностью относительно ровного дна.

Отмечается, что полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере. Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией "Луна-3".

Напомним, 11 августа стало известно, что ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный.
 
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Теги:фотографиистанцияЛуна
12.08.2023, 14:26 61341

Китайские ученые заявили о прорыве в технологии лазерного оружия

Речь идет о системе охлаждения, которая позволяет лазеру работать долго и без перебоев
Пекин. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские военные ученые заявили о создании прорывной системы охлаждения для лазерного оружия.

Система охлаждения позволяет лазеру работать долго и без перебоев. Без нее лазерный луч из-за нагрева воздуха вокруг него терял точность и производительность", - цитирует РБК газету South China Morning Post, которая в свою очередь ссылается на статью исследователей, опубликованную в китайском научном журнале Acta Optica Sinica.


Это огромный прорыв в улучшении характеристик высокоэнергетических лазерных систем", - заявила команда ученых под руководством специалиста по лазерному оружию Юаня Шэнфу в своей статье.


SCMP пишет, что лазерное оружие является "желанным для вооруженных сил по всему миру", так как способно "поражать со скоростью света и не требует дорогостоящих боеприпасов". Лазер генерирует высокоэнергетический луч в процессе стимулированного излучения, которое происходит за счет возбуждения атомов или молекул в газовой или кристаллической среде до состояния с более высокой энергией. Возвращаясь в свое основное состояние, эти атомы или молекулы испускают фотоны, которые и используются для создания лазерного луча.

Направление луча задается с помощью зеркал или линз, причем система должна быть высокоточной, иначе произойдет отклонение луча от заданного курса. Однако луч, проходящий через воздух, нагревает содержащиеся в нем газы, что создает турбулентный поток. Это может привести к рассеиванию луча и снижению его точности. Кроме того, из-за нагрева газа могут портиться зеркала и линзы. Все это снижает эффективность лазерного оружия", - пишет сайт.


Для избежания подобных последствий и была разработана система охлаждения. Как пишет газета, технология позволяет полностью устранить выделяемое вредное тепло. Таким образом, выделение луча может "поддерживаться в течение неопределенного времени". Система состоит из источника воздуха, теплообменника, средств регулирования расхода газа, его впрыска и всасывания. Были проведены испытания ее эффективности.

SCMP добавляет, что лазерное оружие может использоваться Китаем для выведения из строя беспилотников, ракет и самолетов. Кроме того, некоторые военные ученые предполагают, что Пекин намерен применять его против космических спутников, например Starlink компании SpaceX Илона Маска.
 
11.08.2023, 17:13 64461

Российская лунная миссия стартовала с космодрома Восточный   

Посадка на лунную поверхность ожидается 21 августа
Москва. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.10 по московскому времени, сообщает Big Asia со ссылкой на Роскосмос.


Сейчас аппарат взят на управление, 16 августа он выйдет на окололунную орбиту, а 21 августа ожидается его мягкая посадка.

Основная задача "Луны-25" - отработка технологии мягкой посадки. "Луна-25" может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Станция будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов и также исследовать, как на поверхность Луны влияют космические лучи и электромагнитные излучения", - говорится в информации.


По данным Роскосмоса, "Луна-25" оснащена несколькими камерами, которые снимут посадку, панораму естественного спутника Земли в HDR и оседающую пыль. Станция сможет проводить заранее запрограммированную съемку и делать снимки по команде с Земли.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что задачи миссии носят мирный характер.

Пуск "Союза" с "Луной" стал третьим в этом году с космодрома Восточный.

Индийская организация космических исследований (ISRO), которая на днях также запустила миссию на Луну, направила Роскосмосу поздравления с успешным запуском. В ведомстве отметили, что Луна станет местом пересечения космических программ Индии и РФ.

Индийская лунная станция "Чандраян-3" уже достигла окололунной орбиты и сделала первые снимки. Посадка модуля запланирована на 23 августа.
 
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Теги:миссияРоскосмосЛунастарт
18.07.2023, 13:46 96451

В июне в Казахстане отражено более 29 млн кибератак

Специалистами обнаружен ряд уязвимостей, которые несут риски компрометации и доступа к данным
В июне в Казахстане отражено более 29 млн кибератак
Фото: Depositphotos
Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С использованием оборудования "Единый шлюз доступа к интернету" (ЕШДИ) в июне текущего года заблокировано свыше 29 млн кибератак. Об этом сообщили в АО "Государственная техническая служба".

Отмечается снижение количества инцидентов информационной безопасности, в особенности инцидентов типа ВПО (на 41,45% по сравнению с предыдущим отчетным периодом) и ботнет (на 46,81% по сравнению с предыдущим отчетным периодом). Наиболее распространенными типами ботнета за отчетный период стали - Mozi.Botnet, njRAT.Botnet и Lethic.Botnet", - сообщили в техслужбе.


В ходе мониторинга казахстанского сегмента интернета на наличие угроз и инцидентов информационной безопасности обнаружен ряд уязвимостей, которые несут риски компрометации и доступа к данным.

К примеру, выявленная уязвимость CWE-521: Weak Password Requirements, использует ненадежный пароль сервера, что облегчает злоумышленникам компрометацию учетных данных. А уязвимость CWE-200: Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor несет потенциальные риски несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Для устранения в производственной среде необходимо отключать режим отладки, поскольку он приводит к раскрытию информации о веб-приложениях", - говорится в сообщении.


Во избежание возможных рисков и угроз ИБ службой выработаны рекомендации и проведены мероприятия по оповещению посредством электронной почты собственников/владельцев ИР и IP-адреса, по которым выявлены уязвимости.

В службе напомнили, что соблюдение парольной политики (использовать цифры, специальные символы, буквы верхнего и нижнего регистра, соблюдать требования по длине - не менее 8 символов, а также регулярно менять пароль) способствует защите ваших данных.

Как сообщалось ранее, за четыре месяца 2023 года техническими подразделениями КНБ отражено более 37,9 млн кибератак и 1948 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны.

Киберкриминал становится одним из самых распространенных видов мошенничества в РК.
 
17.07.2023, 19:49 100106

Ученые зафиксировали три сильные вспышки на Солнце

Одна из них сопровождалась нарушением радиосвязи
Москва. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На Солнце 16 июля произошли три мощные вспышки, одна из них сопровождалась нарушением радиосвязи, сообщает РИА Новости.

В Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова сообщили, что в 11.26 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. В 18.08 мск и 20.46 мск произошли еще две вспышки М1.8 и М4.0 соответственно.

Ученые прогнозируют 16-17 июля "вспышки класса X, в том числе протонные". Ожидается и ухудшение условий КВ-радиосвязи.

Напомним, пользователи мобильной связи Kcell в понедельник, 17 июля, утром пожаловались на проблемы со связью. В компании подтвердили перебои со связью в некоторых городах Казахстана.

Справка: вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь приводят к сбоям в работе энергосистем, а также сказываются на путях миграций птиц и животных. Кроме того, сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.
 
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Теги:регистрациявспышкаСолнце
29.06.2023, 11:48 133001

В Китае первый полет совершил летающий автомобиль GOVE  

Во время презентации новинка вертикально поднялась на высоту 18 метров
В Китае первый полет совершил летающий автомобиль GOVE
Фото: Кадр из видео
Пекин. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Китайской Народной Республке первый полет совершил летающий автомобиль GOVE.

Революционную разработку представил автопроизводитель Guangzhou Automobile Group, сообщает bigasia.ru.

Во время презентации новинка вертикально поднялась на высоту 18 метров, а затем плавно начала полет.


Пока это концепт модели под названием GOVE. Он состоит из двух частей - одноместного дрона с шестью винтами и четырехколесного шасси, которое служит зарядным устройством для летательного аппарата.

Летающий автомобиль имеет продуманную систему питания с несколькими резервными конструкциями. Даже если один силовой агрегат выйдет из строя, дрон сможет с легкостью продолжить полет. GOVE также оборудован системой распознавания препятствий", - заявил директор исследовательского института GAC Ву Цзянь.

 
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Теги:АвтомобилиПолетыКитай
06.06.2023, 11:03 180486

Прописаться по месту жительства теперь можно на Kaspi.kz

Сервис позволяет собственнику жилья зарегистрироваться в своей квартире или прописать других людей в своей квартире
Прописаться по месту жительства теперь можно на Kaspi.kz
Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz совместно с Комитетом миграционной службы МВД, Министерством юстиции, Министерством цифровизации, РГП "ИПЦ" и АО "НИТ" запустили новый сервис. Теперь оформить временную или постоянную прописку можно в мобильном суперприложении Kaspi.kz.

Сервис позволяет собственнику жилья зарегистрироваться в своей квартире или прописать других людей в своей квартире. Также собственник может самостоятельно выписать тех, кто уже не проживает у него. Если вы не собственник жилища и хотите прописаться у кого-то, то необходимо ввести ИИН собственника и сервис сам запросит его согласие.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал: "Мы продолжаем добавлять новые сервисы в суперприложение Kaspi.kz. Наши любимые клиенты могут переоформить автомобиль, обновить водительские права, получить справки из государственных учреждений, оформить детские пособия, зарегистрироваться по месту жительства и решить много других повседневных задач легко и просто с экрана своего мобильного телефона. Мы благодарны МВД, Министерствам юстиции и цифровизации, и также другим государственным органам за успешную совместную работу. Мы вместе улучшаем жизнь казахстанцев, делая государственные услуги еще более удобными и доступными для каждого казахстанца".

МВД продолжает работу по цифровизации полицейской деятельности, осуществляемой по поручению главы государства.

Мобильные приложения просты и понятны, а их использование исключает прямой контакт услугополучателей с сотрудниками. Поэтому в рамках дебюрократизации полицейской деятельности МВД особое внимание обращает на смартфонизацию госуслуг, оказываемых населению. Наиболее востребованные госуслуги уже доступны на смартфонах. Теперь гражданам нет необходимости посещать ЦОНы и полицейские учреждения, оставлять заявления и договоры, ждать определенное время", - сообщили в МВД.


Популярность услуг в мобильных приложениях БВУ растет ежегодно, - отметил Асет Турысов, вице-министр МЦРИАП РК. - К примеру, за прошлый год свыше 1 млн услуг были получены через внешние платформы. В целом вывод госуслуг в мобильные приложения банков второго уровня направлен на повышение удобства получения госуслуг и обеспечение их доступности. Сегодня мы выводим одну из наиболее популярных услуг - "Регистрация по месту жительства" в приложение Kaspi.kz. Теперь прописаться по месту жительства либо выписать кого-либо из своей недвижимости будет возможно через приложение Kaspi.kz. Совместная работа Министерства, БВУ и заинтересованных госорганов будет продолжена в данном направлении".


Пользоваться сервисом безопасно. При оформлении прописки необходимо пройти фотоверификацию. Это гарантирует, что никто, кроме вас, не сможет воспользоваться этим сервисом от вашего имени.
 
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Теги:регистрацияKaspi.kz

 

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      По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?

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