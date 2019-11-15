LG Electronics удостоена наград CES Innovation Awards 2020

Ассоциация потребительских технологий (CTA) вручила компании LG Electronics (LG) награды CES 2020 Innovation Awards за прорывные инновации в области технологий и дизайна, в том числе высшую награду Best of Innovation за достижения в области OLED технологий LG. Это уже восьмой год подряд, когда телевизоры LG OLED и бытовая техника LG получают награды CES Innovation Awards - официальное признание отрасли за самые инновационные продукты, представленные на крупнейшей ежегодной технологической выставке CES, всемирной арене потребительских трендов.
CES Best of Innovation. На выставке CES 2020 технологии OLED-телевизоров LG вновь удостоены награды Best of Innovation в категории телевизионных дисплеев, в третий раз за последние пять лет. LG, став, пожалуй, самым продаваемым OLED-брендом в мире, создала премиальную категорию OLED-телевизоров, которая обеспечивает идеальный черный, невероятную цветопередачу и беспрецедентные возможности в широком динамическом диапазоне.
Домашние развлечения LG. Особо следует отметить в 2020 году две награды за инновации, присужденные одному из первых в отрасли телевизоров NEXTGEN, который будет представлен на CES 2020 - телевизора LG OLED с поддержкой стандарта ATSC 3.0 следующего поколения, разработанного совместно с LG. Более подробная информация об отмеченных наградами развлекательных продуктах LG, включая телевизоры 8K и 4K Ultra HD, аудио- и компьютерные продукты и многое другое, будет объявлена на выставке CES 2020 в январе.
Бытовая техника LG. Наградой CES 2020 Innovation Awards будет отмечен ряд новинок бытовой техники LG: холодильник LG InstaView Door-in-Door с первой в отрасли функцией Craft Ice™, который также поддерживает домашние развлечения; во второй раз удостоена награды система для ухода за одеждой LG Styler с тонированной зеркальной поверхностью; совершенно новый портативный очиститель воздуха LG PuriCare Mini и инновации для стирки, которые будут анонсированы на выставке CES.
CES Innovation Awards. CES Innovation Awards, спонсируемая CTA, ежегодно отмечает достижения в области дизайна и инженерной мысли. Награды присуждаются группой авторитетных дизайнеров, инженеров и журналистов, которые оценивают продукты в 28 категориях по различным критериям, включающим их потребительскую ценность, эстетичность, инновационный дизайн, качество и вклад в улучшение качества жизни.
Полный список продуктов LG - обладателей наград CES 2020 Innovation Awards будет объявлен на пресс-конференции LG в рамках выставки CES в 08.00 PST (22.00 по времени города Нур-Султана) 6 января 2020 года в Лас-Вегасе. Международная выставка потребительской электроники CES 2020 - глобальная арена для инноваций, на которой крупные компании и восходящие звезды соберутся 7-10 января в Лас-Вегасе, чтобы представить последние достижения, которые движут постоянно развивающуюся технологическую отрасль. Участники CES получат доступ к самым передовым технологиям на различных рынках, таких как 5G, искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность, умный дом, умные города, транспортные средства, цифровое здравоохранение и многое другое.
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