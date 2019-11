LG Electronics удостоена наград CES Innovation Awards 2020

Алматы. 14 ноября. Kazakhstan Today - В очередной раз Ассоциация потребительских технологий CTA присуждает премию "Best of Innovation" технологии LG OLED, передает Kazakhstan Today.

Ассоциация потребительских технологий (CTA) вручила компании LG Electronics (LG) награды CES 2020 Innovation Awards за прорывные инновации в области технологий и дизайна, в том числе высшую награду Best of Innovation за достижения в области OLED технологий LG. Это уже восьмой год подряд, когда телевизоры LG OLED и бытовая техника LG получают награды CES Innovation Awards - официальное признание отрасли за самые инновационные продукты, представленные на крупнейшей ежегодной технологической выставке CES, всемирной арене потребительских трендов.

CES Best of Innovation. На выставке CES 2020 технологии OLED-телевизоров LG вновь удостоены награды Best of Innovation в категории телевизионных дисплеев, в третий раз за последние пять лет. LG, став, пожалуй, самым продаваемым OLED-брендом в мире, создала премиальную категорию OLED-телевизоров, которая обеспечивает идеальный черный, невероятную цветопередачу и беспрецедентные возможности в широком динамическом диапазоне.

Домашние развлечения LG. Особо следует отметить в 2020 году две награды за инновации, присужденные одному из первых в отрасли телевизоров NEXTGEN, который будет представлен на CES 2020 - телевизора LG OLED с поддержкой стандарта ATSC 3.0 следующего поколения, разработанного совместно с LG. Более подробная информация об отмеченных наградами развлекательных продуктах LG, включая телевизоры 8K и 4K Ultra HD, аудио- и компьютерные продукты и многое другое, будет объявлена на выставке CES 2020 в январе.

Бытовая техника LG. Наградой CES 2020 Innovation Awards будет отмечен ряд новинок бытовой техники LG: холодильник LG InstaView Door-in-Door с первой в отрасли функцией Craft Ice™, который также поддерживает домашние развлечения; во второй раз удостоена награды система для ухода за одеждой LG Styler с тонированной зеркальной поверхностью; совершенно новый портативный очиститель воздуха LG PuriCare Mini и инновации для стирки, которые будут анонсированы на выставке CES.

CES Innovation Awards. CES Innovation Awards, спонсируемая CTA, ежегодно отмечает достижения в области дизайна и инженерной мысли. Награды присуждаются группой авторитетных дизайнеров, инженеров и журналистов, которые оценивают продукты в 28 категориях по различным критериям, включающим их потребительскую ценность, эстетичность, инновационный дизайн, качество и вклад в улучшение качества жизни.

Полный список продуктов LG - обладателей наград CES 2020 Innovation Awards будет объявлен на пресс-конференции LG в рамках выставки CES в 08.00 PST (22.00 по времени города Нур-Султана) 6 января 2020 года в Лас-Вегасе. Международная выставка потребительской электроники CES 2020 - глобальная арена для инноваций, на которой крупные компании и восходящие звезды соберутся 7-10 января в Лас-Вегасе, чтобы представить последние достижения, которые движут постоянно развивающуюся технологическую отрасль. Участники CES получат доступ к самым передовым технологиям на различных рынках, таких как 5G, искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность, умный дом, умные города, транспортные средства, цифровое здравоохранение и многое другое.

