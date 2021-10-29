Связь нового поколения намерены развивать в Казахстане

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Глава государства посетил ежегодный международный технологический форум "Digital Bridge" на тему "Digital Era Lifestyle", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе посещения президенту презентовали аллею стартапов и рассказали о текущей деятельности IT-экосистемы Astana Hub. Затем под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание комиссии по вопросам внедрения цифровизации, сообщает пресс-служба Акорды.

Заслушав участников встречи, глава государства выступил с речью, отметив, что практическая, прикладная цифровизация - наша стратегическая задача и государственный приоритет.

Исходя из этого, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости сконцентрироваться на ряде приоритетных задач. В частности, глава государства указал на важность постоянной актуализации содержания госуслуг.

Задача не в том, чтобы просто конвертировать сервисы из офлайн в онлайн. "Цифра" должна сократить само количество госуслуг и связанных с ними запросов, ответов, согласований. Государственные услуги должны быть комплексными и проактивными. Цифровую трансформацию госорганов следует рассматривать как инструмент борьбы с бюрократией, коррупцией и неэффективностью", - считает президент.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с НПП "Атамекен" провести ревизию всех оказываемых госуслуг и обеспечить их цифровую оптимизацию. С практической точки зрения он выделил две наиболее проблемные сферы - строительство и земельные отношения.

Говоря о ситуации в строительной отрасли, глава государства заявил о необходимости поэтапного перехода от бумажных документов к цифровому формату при подготовке технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации и государственной экспертизы.

Предстоит обеспечить современное нормативное-правовое регулирование применения BIM-технологий. Это существенно сократит сроки, уменьшит коррупциогенность этой сферы и, конечно, снизит стоимость строительства. Прошу правительство определить данную сферу в качестве одного из приоритетов работы Цифрового офиса", - сказал он.

В земельной сфере, как полагает президент, цифровизация поможет решить проблемы с прозрачностью распределения земель и очередями.

Касым-Жомарт Токаев поручил полностью оцифровать выбор и выделение земельных участков под бизнес, ускорить работу по созданию Единого государственного кадастра недвижимости и ввести данную информационную систему в промышленную эксплуатацию не позднее первого полугодия 2022 года.

Цифровые инструменты следует активно и масштабно внедрить для определения качества строительных работ. Основные строительные компании осваивают огромный объем государственных средств для строительства жилья, школ, больниц, дорог и других важных объектов большой социальной значимости. Но качество этих объектов, прямо скажем, зачастую "ни в какие ворота не лезет", вызывает большие сомнения. Это приводит к возмущению граждан. Поэтому правительство должно обратить самое пристальное внимание на эту проблему и использовать цифровые инструменты", - сказал глава государства.

Президент подверг критике результативность работы вице-министров, ответственных за цифровизацию. По его словам, их главная задача должна заключаться в реализации цифровых реформ и преобразований, а не в текущей бюрократической работе. В связи с этим президент потребовал до конца года разработать четкие KPI для каждого цифрового вице-министра, поручив премьер-министру пересмотреть подходы к их деятельности и дать оценку кадровому составу.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что общестрановой "цифровой прыжок" невозможен без участия бизнес-сообщества, а конкурентоспособность компаний уже давно определяется уровнем их цифровизации.

По оценке "Siemens", 80% отечественных промышленных предприятий имеют крайне низкий уровень автоматизации - на уровне Индустрии 2.0. Напомню, мы живем в эпоху Индустрии 4.0. Это комплексный вызов, четкий и внятный ответ на который должен быть сформирован как с концептуальной, так и с практической точек зрения. Следует расширять эффективные инструменты поддержки цифровых решений, в первую очередь, в обрабатывающем секторе", - сказал глава государства.

Отдельный блок в речи президента был посвящен конкурентоспособности отечественной IT-индустрии. Как считает Касым-Жомарт Токаев, практически весь отечественный бизнес в этой сфере ориентирован на внутренний рынок, во многом - на удовлетворение спроса государственного и квазигосударственного секторов.

Экспорт IT-решений может и должен стать одним из значимых направлений диверсификации отечественной экономики. Первые шаги мы уже сделали. Сегодня на выставке мы видели конкурентоспособные IT-продукты, а также сильные молодые IT-команды. Им следует всемерно помогать", - сказал глава государства.

Президент также обратил внимание на качество IT-образования, назвав этот вопрос задачей национального масштаба.

Поручаю правительству рассмотреть вопрос привлечения частных IT-школ к массовой подготовке IT-кадров. Отдельного внимания требует система повышения IT-квалификаций в государственном управлении. Государственные служащие должны понимать технологические тренды, уметь системно анализировать события и данные. Они должны говорить с IT-бизнесом на одном языке", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства вновь высказал недовольство качеством Интернета и связи в стране.

Для многих уже стало нормой продавать "кота в мешке". Рекламируются одни параметры Интернета, а по факту предоставляются совершенно другие, и не в сторону улучшения. Расхождения, по моим данным, даже в столице, может достигать 40-50%. Этот, по сути, обман потребителей, и эта практика должна быть решительно прекращена. Поручаю правительству законодательно регламентировать административный состав и санкции за такого рода нарушения. Мы постоянно говорим почти о стопроцентном охвате всех населенных пунктов на территории Казахстана. Давайте разберемся, на самом деле это существующая практика или нет? Или выдаем желаемое за действительное?" - поручил выяснить он.

Другой важной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал обеспечение безопасности персональных данных.

Нужно понимать, что формирование цифровой инфраструктуры означает и ответственность за ее безопасность, то есть качественную правовую и физическую защиту персональных данных. Это касается не только систем государства, но и цифровых экосистем, которые тесно интегрированы с государством. Правительству следует разработать пакет законодательных изменений по ужесточению ответственности за потерю или кражу персональных данных граждан", - сказал президент.

В заключение глава государства поблагодарил всех членов комиссии и приглашенных экспертов за содержательный диалог, выразив уверенность в том, что участие всех стейкхолдеров позволит вывести работу комиссии на новый уровень и обеспечить цифровую трансформацию Казахстана.