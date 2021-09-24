Huawei: инновации в режиме нон-стоп ускорят цифровизацию

АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - 23 сентября компания Huawei открыла свое ежегодное флагманское мероприятие для мировой ИКТ индустрии - HUAWEICONNECT 2021, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этом году HUAWEICONNECT 2021 проходит под темой "Погружение в цифровые технологии" и сфокусировано на обсуждении наилучших способов интегрирования цифровых технологий с бизнес-сценариями и отраслевыми ноу-хау для решения важных задач бизнеса. Кроме того, особое внимание будет уделяться построению более эффективной совместной работе всех участников рынка и партнеров для создания открытой отраслевой экосистемы и достижения общего успеха.

Сменяемый председатель совета директоров Эрик Сюй во время открытия мероприятия отметил, что помощь отраслям в переходе на цифровые технологии - это важнейший аспект миссии Huawei по обеспечению доступа к цифровым технологиям для каждого человека, дома и организации, и построения мира, в котором технологии связи и искусственного интеллекта используются по максимуму.

Цифровое развитие опирается на цифровые технологии. Чтобы цифровые технологии оставались актуальными, мы должны продолжать вводить новшества и создавать ценности. Облачные технологии, искусственный интеллект и сети являются тремя важнейшими цифровыми технологиями", - сказал господин Сюй.

Как отметил эксперт, Huawei использует цифровые технологии для поддержки низкоуглеродного развития в рамках глобальных усилий по достижению минимальных выбросов CO2 и углеродной нейтральности. В частности, компания Huawei фокусируется на трех ключевых инициативах:

1) инвестиции и инновации в энергосберегающие технологии для создания более энергоэффективных продуктов ИКТ для низкоуглеродной индустрии ИКТ;

2) инвестирование в инновации, где силовая электроника и цифровые технологии сближаются для продвижения чистой энергии и цифровизации традиционной энергетики;

3) предоставление цифровых технологий, чтобы помочь всем секторам перейти на цифровые технологии и низкоуглеродные технологии.

Цифровое развитие опирается на цифровые технологии. Чтобы цифровые технологии оставались актуальными, мы должны все время внедрять инновации и создавать ценности. Облачные службы, искусственный интеллект и сети - вот три критически важные цифровые технологии", - заявил Эрик Сюй.

Затем он рассказал об успехах, которых достигла Huawei в этих трех направлениях, о мерах, которые предпринимает компания для обеспечения низкоуглеродного развития, а также о том, куда движется отрасль в целом.

Эрик Сюй упомянул о HUAWEI CLOUD - облачном сервисе компании, который был запущен всего четыре года назад. Он объединил более 2,3 миллиона разработчиков, 14 000 партнеров-консультантов и 6000 партнеров по технологиям, а также предоставил доступ к более 4500 сервисов на площадке HUAWEI CLOUD Marketplace. Она стал важной платформой, помогающей интернет-компаниям, предприятиям и правительствам перевести свои организации на цифровые технологии.

Также экспертом был объявлен запуск первого в отрасли распределенного облачного сервиса под названием UCS (UbiquitousCloud-native Service, повсеместный облачный сервис), доступного в HUAWEI CLOUD. Huawei планирует с помощью UCS предоставить предприятиям единую среду использования облачных приложений, не ограниченных географическими, межоблачными или сетевыми ограничениями, тем самым ускоряя цифровое преобразование во всех отраслях.

Полноценный портфель ИИ-решений Huawei для всех сценариев, введенный в действие еще в 2018 году, также развивается в соответствии с планами компании. Его платформа MindSpore стала основной платформой для ИИ-вычислений в Китае. Между тем кластер Atlas 900, а также облачные сервисы, работающие на его основе, в настоящее время обслуживают более 300 предприятий, поддерживая обучение множества моделей, включая большие модели HUAWEI CLOUD Pangu. HUAWEI CLOUD ModelArts сделал разработку ИИ-приложений невероятно простой за счет полнофункциональных сервисов на основе сценариев. Конечная цель ModelArts - предоставить каждому инженеру возможность самостоятельно разрабатывать собственные ИИ-приложения.

Господин Сюй представил инновации компании Huawei в области сетевых технологий. По мере того как организации переходят на цифровые технологии, они, как правило, сталкиваются с экспоненциальным ростом сложности сети. Чтобы решить эту проблему, компания Huawei разрабатывает инновационные решения для глобальных сетей, основанные на концепции автономной управляемой сети (ADN). Компания в сотрудничестве с клиентами в финансовом, образовательном и медицинском секторах внедряет инновации и развертывает новые приложения, а также самореализующиеся, самовосстанавливающиеся, самооптимизирующиеся и автономные сети.

Генеральный директор Cloud BU и президент Huawei Consumer Cloud Service Чжан Пинъань, подробно рассказали о стратегических инициативах HUAWEI CLOUD и представили на мероприятии новые услуги и продукты. "Ключ к успешной цифровой трансформации - это "облачное" мышление и "облачные" действия", - отметил эксперт. "HUAWEI CLOUD объединяет наших клиентов и партнеров, чтобы погрузиться в цифровые технологии и исследовать потенциал "Все как услуга" - "Инфраструктура как услуга для глобальной доступности, технология как услуга для гибких инноваций и экспертиза как услуга для общего совершенства".

Также на мероприятии выступили партнеры и клиенты Huawei, которые рассказали о своем опыте совместных инноваций в процессе цифровой трансформации.

Порт Тяньцзинь является одним из 10 крупнейших портов мира с пропускной способностью около 20 миллионов контейнеров в год. HUAWEI CLOUD OptVerse AI Solver помогает нам повысить скорость планирования более чем в 100 раз на основе десятков миллионов переменных и ограничений, максимизировать планирование ресурсов и повысить эффективность работы", - отметил вице-президент Tianjin Port Holdings Ву Цян.

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