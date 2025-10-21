В Казахстане утверждены 20 карт цифровой трансформации

Соответствующие образовательные программы уже внедрены в 20 вузах страны

Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - О работе по внедрению цифровых технологий - О работе по внедрению цифровых технологий рассказали в правительстве РК.





На сегодня отмечается устойчивый прогресс в цифровизации госуслуг, развитии IT-индустрии, искусственного интеллекта, обеспечении интернет-связью регионов", - говорится в сообщении.





В первую очередь внимание уделяется созданию соответствующей законодательной базы. Законопроект "Об искусственном интеллекте", который заложит правовые основы безопасного и эффективного развития технологий, находится на рассмотрении в сенате.





Также в стране начал работу международный центр ИИ - Alem.AI, где будут представлены различные международные компании.





Alem.AI должен стать ключевой платформой для научных исследований, стартапов и международного сотрудничества в области ИИ. Деятельность центра обеспечит расширение экспорта казахстанских решений в области цифровизации, что даст импульс технологическому и экономическому росту. В перспективе Казахстан должен превратиться в интеллектуальный хаб Центральной Азии.





В течение 5 лет более 1 млн казахстанцев обучат основам искусственного интеллекта. Соответствующие образовательные программы уже внедрены в 20 вузах страны.





Также в стране запущен национальный суперкомпьютерный центр Аlem.cloud. Его возможности доступны для госорганов, научных институтов, вузов, бизнеса и стартапов.





Суперкомпьютер используется для тестирования прикладных ИИ-моделей, применяемых в государственных сервисах, включая задачи обучения больших языковых моделей, разработки ИИ-агентов, анализа данных, генерации контента и моделирования", - сообщили в правительстве.





Кроме того, утвержден комплексный план интеграции информационных систем более чем по 200 компонентам, что позволит сократить трудозатраты, устранить дублирование и повысить эффективность работы госорганов. Для защиты данных осуществляется переход всех госорганов на казахстанский мессенджер Aitu. Гражданам обеспечен бесплатный доступ к сервисам eGov, eOtinish, Aitu и др. даже при нулевом балансе мобильной связи.





Объем оказанных IT-услуг отечественными компаниями вырос с 646 млрд тенге в 2021 году до 1,74 трлн тенге в 2024 году. Экспорт IT-услуг увеличился с $60,07 млн в 2021 году до $690,7 млн в 2024 году. За первое полугодие 2025 года этот показатель составил $515,5 млн", - говорится в информации.





Продолжается реализация программ поддержки стартапов и IT-компаний на площадке Astana Hub. Сегодня она объединяет 1832 компании, включая 465 с иностранным участием. Доход участников за первое полугодие 2025 года составил 368,3 млрд тенге.





Казахстан активно сотрудничает с такими технологическими гигантами, как InDrive, Netcracker, Playrix, Telegram и др.





Продолжается работа по переводу в электронный формат государственных услуг.





На сегодня 90,4% госуслуг доступны онлайн, а из 1448 услуг подавляющее большинство можно получить через интернет. 90,6% сервисов доступны со смартфона, что делает процесс максимально удобным для граждан. Введено 39 видов цифровых документов, полностью заменяющих бумажные аналоги", - сообщили в кабмине.





Также к концу 2027 года планируется подключить еще 3000 сел к высокоскоростному интернету, из них более 500 удаленных населенных пунктов подключат к спутниковой связи.





