Костанай. 8 июня. Kazakhstan Today - На водоснабжающем предприятии областного центра ГКП "Костанай-Су" начали модернизацию системы дезинфекции воды, передает Kazakhstan Today.

"В текущем году планируется заменить технологию обеззараживания воды с жидкого хлора на гипохлорит натрия. Раствор гипохлорита натрия (NaOCl), который будет применяться, обладает теми же обеззараживающими действиями, что и хлор, но он безопасен", - сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

Как пояснили на предприятии, сейчас для обеззараживания воды в Костанае применяется жидкий хлор. Он вступает в химические реакции со всеми органическими и неорганическими веществами, находящимися в воде, и в случае выброса опасен для населения. В отличие от него, гипохлорит натрия будут получать на месте, электролизом раствора поваренной соли. Для дезинфекции его используют в малых концентрациях.

Установку новых очистных агрегатов, на 90% состоящих из отечественных комплектующих, намерены завершить в ноябре 2018 года.

"На данный проект выделено 630 млн тенге: 594,1 млн тенге финансируются из средств займа ЕБРР, 35,9 млн тенге - из государственного бюджета. Внедрение, данной технологии позволит значительно улучшить качество воды", - сообщили в пресс-службе.

Просмотров: 4403