На реках Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей ожидаются подъемы уровней воды

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - На реках в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях ожидаются подъемы уровней воды, передает Kazakhstan Today.

"25-26 апреля в связи с прогнозом дождей, местами сильных, в Алматинской области и прилегающих территориях Алматы, 25 апреля в Туркестанской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках", - сообщает РГП "Казгидромет".

26-27 апреля в связи с прогнозом выпадения осадков, местами сильных, в виде дождя в ВКО ожидаются подъемы уровней и выход воды на пойменные участки рек и риски подтопления.

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