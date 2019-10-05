Экс-директор "Балхаш Су" осужден за злоупотребление должностными полномочиями

Балхаш. 4 октября. Kazakhstan Today - Бывший директор КГП "Балхаш Су" акимата города Балхаша осужден за злоупотребление должностными полномочиями, передает Kazakhstan Today.

"Антикоррупционной службой Карагандинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении бывшего директора КГП "Балхаш Су" акимата города Балхаша Т.О. Ежибаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями, путем необоснованного завышения тарифной сметы по коммунальным услугам на водоснабжение в сумме 282 млн тенге, повлекшее ущерб жителям города Балхаша. Причиненный ущерб возмещен полностью за счет введения компенсирующего тарифа", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

3 октября приговором Балхашского городского суда бывший директор КГП "Балхаш Су" акимата города Балхаша осужден за злоупотребление должностными полномочиями и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.





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