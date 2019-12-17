Нур-Султан. 16 декабря. Kazakhstan Today - Жители Нур-Султана смогут сегодня наблюдать праздничный фейерверк, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 16 декабря, в честь Дня независимости в Нур-Султане запустят праздничный фейерверк, сообщил официальный сайт акимата столицы.

Жители и гости города смогут наблюдать за фейерверком с набережной реки Есиль, возле "Хан Шатыра", а также на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Пушкина. Фейерверк запустят в 21.00 по местному времени. Его высота - 210 метров, длительность - 10 минут. С каждой точки планируется от 4500 до 5000 выстрелов.

Как отметили в акимате, праздничный фейерверк будет виден из любой точки города, не огражденной высотными зданиями.

По данным организаторов, на проведение салюта средства из бюджета не выделяли и фейерверк организован полностью на спонсорские средства.

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