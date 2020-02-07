Казахстан ввел запрет на экспорт медицинских масок из-за неэтичного поведения производителей и дистрибьюторов

В Нур-Султане с 7 по 9 февраля ожидаются временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Также ожидается низовая метель, февраля ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, 8 февраля порывы до 23 метров в секунду.