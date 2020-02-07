Казахстан ввел запрет на экспорт медицинских масок из-за неэтичного поведения производителей и дистрибьюторов

Мы хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок. Они продавали запасы в Китай, в связи с чем правительством введен запрет на экспорт. Кроме запрета, прорабатывается закуп масок за рубежом у иностранных производителей в связи с неспособностью некоторых отечественных производителей обеспечивать растущий спрос населения", - сказал Диас Ахметшарип на брифинге.
Он также отметил, что носить маски необходимо только в случае наличия симптомов ОРВИ.
Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики: часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом; использовать спиртовые антисептики для рук; избегать места массового скопления людей; избегать контакта с больными людьми; в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства", - сказал Ахметшарип.
Он подчеркнул, что специфическая диагностика на коронавирус проводится только по медицинским показаниям.
Минздравом РК был подготовлен текст по профилактике коронавирусной инфекции для дальнейшей рассылки в виде SМS-сообщений. К сожалению, сотовые операторы отказываются сотрудничать в текущей ситуации, то есть в рассылке SМS-сообщений по профлиактике коронавирусной инфекции", - проинформировал представитель Минздрава.
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