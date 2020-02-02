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В аптеках Алматы имеется достаточное количество медицинских масок

01.02.2020, 10:23 9154
В аптеках Алматы имеется достаточное количество медицинских масок
Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - Департаментом контроля качества безопасности товаров и услуг города Алматы проводится постоянный мониторинг аптек города, с целью предотвращения дефицита масок, передает Kazakhstan Today. 
 
На сегодняшний день в мегаполисе достаточное количество масок. В медучреждениях имеется более 2 млн, также в резерве - 1,3 млн одноразовых масок.
 
"Производителем "Dolce" выпускаются по 4 тысячи масок в день, запас масок по городу Алматы заполняется ежедневно. На сегодняшний день выполнен заказ на неделю вперед. В течение недели планируется пополнять аптеки запасом масок", - сказала руководитель Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова.
 
Согласно данным Министерства здравоохранения РК, сейчас ведутся переговоры с другими производителями стран, в частности, с Ираном и Кыргызстаном по поставке дополнительных масок.
 
По информации акимата Алматы, в ряде аптек города на вопрос о наличии масок сообщили, что запас находится в достаточном объеме. "Да, маски у нас в наличии в достаточном количестве. По 20 тг обычные, а также есть угольные, у которых такая же цена. Все маски сейчас по 20 тг", - сообщили в одной из аптек города.
 
Еще в одной аптеке рассказали о том, что в резерве находятся 4 тыс. Трехслойных масок более 5 тыс. угольных и 100 тыс. - респираторных. На руки отпускаются 20 шт. За последние дни был произведен закуп на 20 тыс. масок у местных компаний-производителей "Biola" и "Туран". Как отметила сотрудник аптеки, до настоящего времени проводился закуп на 4 тыс. масок за месяц.
 
Напоминаем, что в случае ценового сговора и искусственно созданного ажиотажа власти города принимают все меры по привлечению к административной и уголовной ответственности.
 

При выявлении случаев завышенной цены на медицинские маски или их отсутствие в аптеках города Алматы жителям рекомендуется обращаться по следующим номерам: +7 (727) 382-3536, 382-3350", - проинформировали в акимате.

 
Как сообщалось ранее, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения. 

 
 

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