Авиарейсы из Восточного Казахстана в Нур-Султан и Алматы возобновят в начале мая

Усть-Каменогорск. 29 апреля. Kazakhstan Today - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил о скором возобновлении авиарейсов из региона в Нур-Султан и Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сегодня я обратился к председателю Государственной комиссии, премьер-министру страны Аскару Узакпаевичу Мамину с просьбой разрешить открытие внутренних авиарейсов между Нур-Султаном, Алматы и городами Восточного Казахстана. Таким образом, мы одними из первых в стране среди областей в начале мая открываем воздушное сообщение. Ежедневно из Нур-Султана и Алматы до Усть-Каменогорска и обратно будут совершать по два рейса. А также по одному рейсу по направлению Нур-Султан - Семей, Алматы - Семей. Убежден, что первый шаг плана выхода из режима ограничений, введенный на территории области, дает возможность с уверенностью планировать наше дальнейшее экономическое развитие", - написал аким в Инстаграм .

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