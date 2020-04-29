Прилетающих из Нур-Султана в Алматы пассажиров не будут закрывать на двухнедельный карантин

Он сообщил, что в постановлении главного государственного санврача Казахстана на транспорте карантин для данных лиц не предусмотрен.
При планировании вылета каждый гражданин должен пройти ПЦР-тестирование у себя в населенном пункте. В областном центре, как правило, это делается. Эта справка действительна в течение 7 календарных дней. Получив справку, он может в течение семи календарных дней вылететь из Алматы в Нур-Султан и обратно", - сообщил главный санврач Алматы.
Он отметил, что в аэропорту и на борту самолета пассажиры должны носить маски. При посадке у пассажиров будут измерять температуру.
Как сообщалось ранее, авиарейсы между Нур-Султаном и Алматы откроют с 1 мая. Пассажирам рейсов Алматы - Нур-Султан перед вылетом необходимо пройти тест на COVID-19.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства