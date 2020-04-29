Прилетающих из Нур-Султана в Алматы пассажиров не будут закрывать на двухнедельный карантин

Алматы. 28 апреля. Kazakhstan Today - Прилетающих из Нур-Султана в Алматы и из Алматы в Нур-Султан пассажиров не будут закрывать на двухнедельный карантин, сообщил в ходе брифинга главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает Kazakhstan Today.

Он сообщил, что в постановлении главного государственного санврача Казахстана на транспорте карантин для данных лиц не предусмотрен.

При планировании вылета каждый гражданин должен пройти ПЦР-тестирование у себя в населенном пункте. В областном центре, как правило, это делается. Эта справка действительна в течение 7 календарных дней. Получив справку, он может в течение семи календарных дней вылететь из Алматы в Нур-Султан и обратно", - сообщил главный санврач Алматы.

Он отметил, что в аэропорту и на борту самолета пассажиры должны носить маски. При посадке у пассажиров будут измерять температуру.





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