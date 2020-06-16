Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - Организациям Нур-Султана рекомендуют максимально перейти на дистанционный режим работы, передает Kazakhstan Today.

С учетом эпидситуации и увеличения количества обращающихся в городском Оперштабе по противодействию распространения коронавируса рассмотрели ряд вопросов", - сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в Instagram.

Так, организациям необходимо максимально перевести работников на дистанционный режим работы. Организации, чья деятельность разрешена, должны усилить контроль за соблюдением жестких санитарно-эпидемиологических норм.

Половина инфицированных Covid-19 приходится как раз на коллективные (трудовые) очаги! Совместно с полицейскими, санврачами и волонтерами мобильной группой акимата на ежедневной основе проводятся рейды на соблюдение строгих саннорм - в случае нарушений объекты закрываются", - пояснил аким.

Он также сообщил, что дополнительно открыли 400 провизорных коек для инфицированных Covid-19. В том числе, на базе стационаров определены отдельные койки для лиц (с подозрением на КВИ) с инфарктом, инсультом, сахарным диабетом.

Ранее для пациентов с пневмонией и ОРВИ были открыты отдельные корпуса, где их дополнительно проверяли на коронавирус - это позволило своевременно выявить инфекцию на ранней стадии.

После онлайн-встречи с главврачами городских и частных поликлиник, руководителями стационаров, анализ-центров и главным санврачом города было решено перейти на телемедицину для лечения бессимптомных носителей коронавируса. Это значит, что медработники через видеозвонки и другие каналы связи отслеживают здоровье и консультируют по всем вопросам бессимптомных носителей коронавируса. В случае проявления симптомов пациентов госпитализируют", - рассказал Кульгинов.

Кроме того, продолжается практика по изоляции авиапассажиров, прилетевших из-за рубежа. В гостинице "Рамада Плаза" подготовлены номера, оборудованные под медстационары.

С 22 марта, когда в городе закрыли въезд и выезд, городским Оперштабом было принято решение проверять всех авиапассажиров - это позволило не допустить в город инфицированных", - напомнил он.

Аким подчеркнул, что горожанам необходимо соблюдать строгие саннормы: носить маски (в местах массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях), по мере возможности не посещать места массового скопления людей, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать соцдистанцию.

В целях недопущения распространения инфекции в городе на постоянной основе проводятся дезинфекционные работы. Кроме того, на территории поликлиник и больниц увеличат количество дезинфицирующих тоннелей и тепловизоров.

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