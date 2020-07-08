В Нур-Султане и ряде областей объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - Штормовые предупреждения объявлены на 8 июля в Нур-Султане и четырех областях, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказали, что в Акмолинской области местами ожидается гроза. В Кокшетау ночью и утром 8 июля ожидается гроза. В Нур-Султане днем 8 июля ожидается гроза. Вероятность шторма оценивается в 85-90%.

Кроме того, в среду, 8 июля, в Костанайской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Вероятность шторма - 90-95%.

Днем 8-10 июля на юге Западно-Казахстанской, Атырауской областей сохраняется очень сильная жара - 40-42 градуса. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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