В Нур-Султане и ряде регионов РК объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане и семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.





По информации РГП "Казгидромет", завтра ночью в Нур-Султане на поверхности почвы ожидаются заморозки, 2 градуса. Вероятность шторма составляет 85-90 %.

Ночью 9 сентября в Акмолинской области местами ожидаются заморозки, 1-3 градуса. Ночью и утром местами ожидается туман", - говорится в сообщении.

Синоптики также рассказали, что днем 9 сентября в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма - 85-90%.

В Западно-Казахстанской области в среду местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер южный местами 15-20 метров в секунду.

Завтра на востоке Костанайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки, 1-3 градуса. Ночью и утром местами туман. Вероятность шторма - 90-95%

9 сентября в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, ночью на востоке в горах дождь с переходом в снег. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, северный, днем местами 15-20 метров в секунду", - уточнили в ведомстве.

Утром и днем 9 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

9-10 сентября в Карагандинской области местами ожидается туман. Ночью 9-10 сентября местами сохраняются заморозки, 1-3 градуса", - заключили в "Казгидромете".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства