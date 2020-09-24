В ближайшие дни на юго-востоке Казахстана ожидаются заморозки

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - По прогнозу "Казгидромета" на 23-25 сентября, в эти дни на юго-востоке Казахстана ожидаются заморозки, передает Kazakhstan Today.

С середины недели на север и восток РК продолжает оказывать влияние Атлантический циклон, с которым сохранится по-осеннему прохладная погода с осадками и усилением ветра. Ближе к концу недели погоду большей части территории страны будет определять Западный антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков, на юго-востоке страны местами ожидаются заморозки", - говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что на западе страны сохранится сухая и теплая погода.

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