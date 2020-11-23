В Нур-Султане частично перекроют шоссе Алаш

Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - В столице Казахстана частично перекроют шоссе Алаш, передает Kazakhstan Today.

Перекрытие крайней правой полосы путепровода шоссе Алаш (мост по Богенбай батыра) планируется 23 ноября, с 12.00 до 18.00, в направлении Центрального рынка от улицы Валиханова, сообщается на официальном сайте столичного акимата.

Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в распространенном сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана.

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