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Дороги закрыты в Восточном Казахстане из-за метели

01.03.2021 20521
Усть-Каменогорск. 1 марта. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области из-за метели и плохой видимости закрыт ряд автодорог, передает Kazakhstan Today.
 

Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе Алматы - Усть-Каменогорск (участок от села Калбатау до поворота на поселок Касыма Кайсенова) и Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ (от Риддера до границы РФ)", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

 

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