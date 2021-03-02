Дороги закрыты в Восточном Казахстане из-за метели

Усть-Каменогорск. 1 марта. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области из-за метели и плохой видимости закрыт ряд автодорог, передает Kazakhstan Today.
Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе Алматы - Усть-Каменогорск (участок от села Калбатау до поворота на поселок Касыма Кайсенова) и Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ (от Риддера до границы РФ)", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
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