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В аэропорту Нур-Султана ввели усиленный досмотр, пассажиров просят приезжать пораньше

01.10.2021, 12:54 49033
НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - С 1 по 14 октября в столичном аэропорту вводятся усиленные меры досмотра, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На основании радиограммы АО "Авиационная администрация Казахстана" о необходимости усиления мер авиационной безопасности, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев уведомляет об усилении досмотра пассажиров", - сообщили в пресс-службе столичной воздушной гавани.

 
В терминале международных вылетов с 1 по 14 октября выставлена первая линия досмотра для исключения проноса на территорию воздушной гавани запрещённых предметов и веществ. 
 

Из-за усиленных мер авиационной безопасности, просим пассажиров приезжать в аэропорт заблаговременно", - добавили в пресс-службе

 

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