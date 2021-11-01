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В Нур-Султане рассказали о предстоящих Зимних Олимпийских играх- 2022

01.11.2021, 08:00 76060
В Нур-Султане рассказали о предстоящих Зимних Олимпийских играх- 2022

НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - В столице состоялся круглый стол "Зимние Олимпийские Игры в Пекине 2022", организованный Общественным Объединением "Дружба выпускников ВУЗов КНР", передает KAZAKHSTAN TODAY.

"В феврале следующего года пройдут Зимние Олимпийские игры и это - большая честь для Пекина и в то же время большая ответственность. Мы уверены, что Олимпиада станет знаменательным, ярким событием не только для Китая, но и для всего мира. Без сомнения, команды из разных стран будут достойно бороться за победу и покажут свои способности в честном бою", - подчеркнула председатель ОО "Дружба выпускников ВУЗов КНР" Джамиля Елеусизова.

Участники круглого стола напомнили, что старт Зимних Олимпийских Игр ожидается 4 февраля 2022 года.


"Штаты команд сборной Республики Казахстан по зимним видам спорта на сегодняшний день активно готовятся к зимним играм в соответствии с утвержденным индивидуальным планом подготовки", - сообщила руководитель управления зимних видов спорта Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Айжан Есентаева, отметив, что столица Китайской Народной Республики станет первым городом, который принимал как летние, так и зимние олимпийские игры.


По ее словам, "любимцем всего мира стал талисман соревнований - панда по имени Бин Дуньдунь. Очень интересной является и эмблема соревнований, на рисунке можно увидеть ленты, которые символизируют горные хребты, спортивные объекты соревнований. Ленты образуют китайский иероглиф-зима. Символическими являются и цвета эмблемы, синий, желтый и красный - цвета китайского флага. Синий - цвет льда и снега, желтый и красный - стремление. Зимние Олимпийские игры в Пекине - несомненно являются важным событием предстоящего года, наши спортсмены в этом году готовились в условиях пандемии и мы хотим поддержать наших спортсменов, показать, как сильно мы в них верим и надеемся, что они вернутся с большими победами. Наше мероприятие, несомненно, окажет положительное влияние на командных дух, мы хотим, чтобы большее количество людей могли проникнуться Олимпийским духом, духом стремления, труда и больших побед".


"Казахстанские атлеты будут соревноваться в лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, фристайл-могуле, фристайл-акробатике, горнолыжном спорте и сейчас активно готовятся к Олимпиаде", - сообщила А. Есентаева.

В то же время, это не окончательный список видов с участием казахстанских спортсменов, борьба за путевку на Олимпийские Игры продолжается, подчеркнули участники круглого стола.

"В данный момент все спортсмены занимаются получением лицензий. Часть участвует в тестовых соревнованиях. В начале следующего года мы уже будем знать точное количество спортсменов", - заявил главный менеджер департамента международных отношений Национального Олимпийского Комитета Аманов Аслан.

По информации участников круглого стола, спортсмены в этом году готовились в условиях пандемии и предстоящая Олимпиада будет проводиться в соответствии с санитарными требованиями.

"Было разработано два плейбука. Один для спортсменов и второй плейбук для журналистов, семей атлетов и других официальных лиц. Здесь содержаться исчерпывающие рекомендации по Covid-19. Это поможет участникам подготовится к поездке в Китай и выполнить свою роль на Параолимпийских и Олимпийских играх", - отметил заместитель директора программы магистратуры по Спортивной медицине и реабилитологи, Школы Медицины Назарбаев Университета выпускник докторантуры по "Спортивной медицине" Хуажон Университета Науки и Технологии (Ухань, Китай) Елтай Рахманов.

По словам спикера, "если участники Олимпийских игр провакцинированы - они освобождаются от обязательного карантина. В противном случае атлетов ждет карантин. Все спортсмены будут размешены в олимпийской деревне и ежедневно сдавать ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию".

Как отметили в ОО "Дружба выпускников ВУЗов КНР", Казахстан имеет давние традиции в ледовых и снежных видах спорта. Страна сильна в хоккее, шорт-треке и других зимних видах спорта. Первая олимпийская золотая медаль Казахстана после обретения Независимости была завоевана именно на зимних Олимпийских играх. Китай и Казахстан хорошо сотрудничают в области зимних видов спорта. Участники круглого стола выразили уверенность, что наши спортсмены будут активно готовиться к соревнованиям и добьются больших успехов на зимней Олимпиаде 2022 в Пекине.

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В Алматы ликвидировали 15 притонов для занятия проституцией

01.11.2021, 13:22 21682
АЛМАТЫ. 1 НОЯБРЯ - В Алматы 15 притонов для занятия проституцией ликвидировали полицейские с начала года. Меры административного воздействия приняты в отношении 484 женщин, оказывающих интимные услуги, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации портала Polisia.kz, в ходе проведения рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение противоправной деятельности лиц, оказывающих интимные услуги за денежное вознаграждение, в минувшие выходные полицейскими выявлен притон. Дислоцировался он в одной из квартир по улице Тынышбаева.
 

Всего с начала года выявлено 15 таких помещений, владельцы которых за предоставление помещения заведомо для занятия проституцией привлечены к ответственности. Кроме того, меры административного воздействия приняты в отношении 484 женщин, оказывающих интимные услуги. В свое оправдание большинство из них твердит, что тяжелое материальное положение заставило их заниматься проституцией. На деле же зачастую данным промыслом занимаются лица, злоупотребляющие алкоголем и ведущие антиобщественный образ жизни", - пояснил начальник Управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев. 

 
По словам спикера, точечные рейды полицейскими проводятся ежедневно. Среди правонарушителей часто встречаются иностранные граждане, нарушившие миграционное законодательство Республики Казахстан. Решением суда они подлежат выдворению за пределы страны.
 
 

Похолодание ожидается в ближайшие дни в Казахстане

01.11.2021, 12:38 28972
Похолодание ожидается в ближайшие дни в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - В период с 2 по 4 ноября на большей части Казахстана ожидается понижение температуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
2-3 ноября с прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды - прогнозируется дождь с переходом в снег, порывистый ветер, туман, гололед, низовая метель. 
 
3-4 ноября в южных и юго-восточных регионах ожидаются сильные осадки. 
 

В конце периода с вторжением холодного Северо-Западного антициклона ожидается постепенное прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха. Так, на северо-западе ночные температуры понизятся до 5 - 15 мороза; на севере, в центре и на востоке до 10 -20 мороза; на юге до 3 - 13 мороза; на юго-востоке до 7-16 мороза. Лишь на западе Казахстана ожидается погода без осадков", - рассказали в РГП "Казгидромет". 

 

Глава столичного управления образования принял на работу коррупционера

01.11.2021, 11:04 33076
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным делам Нур-Султана руководитель столичного управления образования привлечен к административной ответственности за принятие на работу лица, ранее совершившего коррупционное преступление, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе рассмотрения материалов административного производства, установлено, что гр. Ш. Сейсенбай, занимая должность руководителя столичного управления образования акимата Нур-Султана, принял на должность заведующего детским садом сотрудника, ранее осужденного по части 3 подпункта "б" "г" статьи 176 УК РК и части 1 статьи 317 УК РК (в редакции 1997 года)", - сообщает пресс-служба Агентства РК по борьбе с коррупцией.

 
В соответствии нормами, предусмотренными Трудовым кодексом РК, не допускается трудоустройство на руководящую должность в субъекты квазигосударственнного сектора лиц, ранее совершивших коррупционное преступление, пояснили в ведомстве.
 
Вместе с тем в соответствии с поправками, внесенными в трудовое законодательство в октябре 2020 года, данное ограничение распространяется на рядовые должности в квазигосударственном секторе. 
 

Всего с начала текущего года столичным департаментом Агентства РК по противодействию коррупции привлечены к административной ответственности восемь лиц, пять из которых являются государственными служащими и лицами, приравненных к ним для осуществления государственных функций. Сумма взысканных штрафов составила 2,1 млн тенге", - добавили в антикоррупционном ведомстве.

 

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