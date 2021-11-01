В Нур-Султане рассказали о предстоящих Зимних Олимпийских играх- 2022

НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - В столице состоялся круглый стол "Зимние Олимпийские Игры в Пекине 2022", организованный Общественным Объединением "Дружба выпускников ВУЗов КНР", передает KAZAKHSTAN TODAY.



"В феврале следующего года пройдут Зимние Олимпийские игры и это - большая честь для Пекина и в то же время большая ответственность. Мы уверены, что Олимпиада станет знаменательным, ярким событием не только для Китая, но и для всего мира. Без сомнения, команды из разных стран будут достойно бороться за победу и покажут свои способности в честном бою", - подчеркнула председатель ОО "Дружба выпускников ВУЗов КНР" Джамиля Елеусизова.



Участники круглого стола напомнили, что старт Зимних Олимпийских Игр ожидается 4 февраля 2022 года.



"Штаты команд сборной Республики Казахстан по зимним видам спорта на сегодняшний день активно готовятся к зимним играм в соответствии с утвержденным индивидуальным планом подготовки", - сообщила руководитель управления зимних видов спорта Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Айжан Есентаева, отметив, что столица Китайской Народной Республики станет первым городом, который принимал как летние, так и зимние олимпийские игры.



По ее словам, "любимцем всего мира стал талисман соревнований - панда по имени Бин Дуньдунь. Очень интересной является и эмблема соревнований, на рисунке можно увидеть ленты, которые символизируют горные хребты, спортивные объекты соревнований. Ленты образуют китайский иероглиф-зима. Символическими являются и цвета эмблемы, синий, желтый и красный - цвета китайского флага. Синий - цвет льда и снега, желтый и красный - стремление. Зимние Олимпийские игры в Пекине - несомненно являются важным событием предстоящего года, наши спортсмены в этом году готовились в условиях пандемии и мы хотим поддержать наших спортсменов, показать, как сильно мы в них верим и надеемся, что они вернутся с большими победами. Наше мероприятие, несомненно, окажет положительное влияние на командных дух, мы хотим, чтобы большее количество людей могли проникнуться Олимпийским духом, духом стремления, труда и больших побед".



"Казахстанские атлеты будут соревноваться в лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, фристайл-могуле, фристайл-акробатике, горнолыжном спорте и сейчас активно готовятся к Олимпиаде", - сообщила А. Есентаева.



В то же время, это не окончательный список видов с участием казахстанских спортсменов, борьба за путевку на Олимпийские Игры продолжается, подчеркнули участники круглого стола.

"В данный момент все спортсмены занимаются получением лицензий. Часть участвует в тестовых соревнованиях. В начале следующего года мы уже будем знать точное количество спортсменов", - заявил главный менеджер департамента международных отношений Национального Олимпийского Комитета Аманов Аслан.



По информации участников круглого стола, спортсмены в этом году готовились в условиях пандемии и предстоящая Олимпиада будет проводиться в соответствии с санитарными требованиями.



"Было разработано два плейбука. Один для спортсменов и второй плейбук для журналистов, семей атлетов и других официальных лиц. Здесь содержаться исчерпывающие рекомендации по Covid-19. Это поможет участникам подготовится к поездке в Китай и выполнить свою роль на Параолимпийских и Олимпийских играх", - отметил заместитель директора программы магистратуры по Спортивной медицине и реабилитологи, Школы Медицины Назарбаев Университета выпускник докторантуры по "Спортивной медицине" Хуажон Университета Науки и Технологии (Ухань, Китай) Елтай Рахманов.



По словам спикера, "если участники Олимпийских игр провакцинированы - они освобождаются от обязательного карантина. В противном случае атлетов ждет карантин. Все спортсмены будут размешены в олимпийской деревне и ежедневно сдавать ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию".



Как отметили в ОО "Дружба выпускников ВУЗов КНР", Казахстан имеет давние традиции в ледовых и снежных видах спорта. Страна сильна в хоккее, шорт-треке и других зимних видах спорта. Первая олимпийская золотая медаль Казахстана после обретения Независимости была завоевана именно на зимних Олимпийских играх. Китай и Казахстан хорошо сотрудничают в области зимних видов спорта. Участники круглого стола выразили уверенность, что наши спортсмены будут активно готовиться к соревнованиям и добьются больших успехов на зимней Олимпиаде 2022 в Пекине.

