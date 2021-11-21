В Алматинской области из-за бурана закрыли трассу

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АЛМАТЫ. 21 НОЯБРЯ - Список с Казанской чудотворной иконы Божией Матери, специально созданный для Казахстана и освященный у древнего образа в городе Казани, доставили в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Икону торжественно встретили и внесли в старейший храм южной столицы - Казанский собор.

Церемонию встречи святыни и праздничное богослужение возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Перед началом богослужения митрополит сказал:

Из множества икон Пресвятой Богородицы, известных в Православной Церкви, ни одна не распространена в таком числе, как Казанская. По всему миру она свято чтится, к ней миллионы верующих обращают свои взоры в бедах и болезнях […] Когда мы говорим о многочисленных чудесах от Казанской иконы, то на память приходит осажденный, закованный в блокаду город на Неве. Тысячи и тысячи истощенных голодом и болезнями, измученных и запуганных фашистскими артобстрелами и бомбежками людей, устремлялись в Князь-Владимирский собор к чудотворному списку с древнего Казанского образа Божией Матери, и получали духовное утешение и силы бороться за жизнь".

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла копия Казанской иконы также находится на международной космической станции. Вручая космонавтам икону перед полетом, Патриарх произнес:

Пусть над нашим мятущимся, раздираемым противоречиями миром, в котором так много скорби и человеческого горя, простирается покров Пречистой Царицы Небесной".

Казанская икона Божией Матери для Казахстана - точный список с "ватиканского" образа Пресвятой Богородицы, который находится в одноименном соборе города Казань. Список выполнен в тех же размерах и помещен в золоченую ризу, украшенную драгоценными камнями.

Повсеместно чтимая Казанская икона Пресвятой Богородицы была обретена на пепелище пожара в Казани в 1579 году. К ней обращались многие видные государственные деятели, представители различных сословий и национальностей. Над местом обретения иконы возвели Казанский кафедральный собор, который был разрушен в 1931 году в период борьбы с религией. Ныне Казанский собор восстановлен в Казани на историческом месте и освящен в ноябре 2020 года.