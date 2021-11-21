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В Алматинской области из-за бурана закрыли трассу

20.11.2021, 16:17 269839
ТАЛДЫКОРГАН. 20 НОЯБРЯ - Движение на трассе Ушарал - Достык закрыто для всех видов транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По сообщению Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" и Алматинского областного филиала ТОО "Казахавтодор", 20 ноября, с 14.30, в связи с сильным бураном и метелью закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Ушарал - Достык (84-й - 184-й километры), сообщает ДЧС Алматинской области.
 
Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской и Актюбинской областях.
 

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Список с Казанской чудотворной иконы Богоматери доставили в Алматы

21.11.2021, 14:08 10369
Список с Казанской чудотворной иконы Богоматери доставили в Алматы
Фото: АПН
АЛМАТЫ. 21 НОЯБРЯ - Список с Казанской чудотворной иконы Божией Матери, специально созданный для Казахстана и освященный у древнего образа в городе Казани, доставили в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Икону торжественно встретили и внесли в старейший храм южной столицы - Казанский собор.
 
Церемонию встречи святыни и праздничное богослужение возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Перед началом богослужения митрополит сказал: 
 

Из множества икон Пресвятой Богородицы, известных в Православной Церкви, ни одна не распространена в таком числе, как Казанская. По всему миру она свято чтится, к ней миллионы верующих обращают свои взоры в бедах и болезнях […] Когда мы говорим о многочисленных чудесах от Казанской иконы, то на память приходит осажденный, закованный в блокаду город на Неве. Тысячи и тысячи истощенных голодом и болезнями, измученных и запуганных фашистскими артобстрелами и бомбежками людей, устремлялись в Князь-Владимирский собор к чудотворному списку с древнего Казанского образа Божией Матери, и получали духовное утешение и силы бороться за жизнь".

 
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла копия Казанской иконы также находится на международной космической станции. Вручая космонавтам икону перед полетом, Патриарх произнес: 
 

Пусть над нашим мятущимся, раздираемым противоречиями миром, в котором так много скорби и человеческого горя, простирается покров Пречистой Царицы Небесной".

 
Казанская икона Божией Матери для Казахстана - точный список с "ватиканского" образа Пресвятой Богородицы, который находится в одноименном соборе города Казань. Список выполнен в тех же размерах и помещен в золоченую ризу, украшенную драгоценными камнями.
 
Повсеместно чтимая Казанская икона Пресвятой Богородицы была обретена на пепелище пожара в Казани в 1579 году. К ней обращались многие видные государственные деятели, представители различных сословий и национальностей. Над местом обретения иконы возвели Казанский кафедральный собор, который был разрушен в 1931 году в период борьбы с религией. Ныне Казанский собор восстановлен в Казани на историческом месте и освящен в ноябре 2020 года. 
 

В Западно-Казахстанской области перекрыт участок трассы Самара - Шымкент

21.11.2021, 12:51 51733
В Западно-Казахстанской области перекрыт участок трассы Самара - Шымкент
Фото: Image by Ioannis Ioannidis from Pixabay
УРАЛЬСК. 21 НОЯБРЯ - Участок трассы Самара - Шымкент ограничен для автомобильного движения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информацию опубликовало в Telegram-канал Министерство инфраструктуры и информационного развития Казахстана. По данным ведомства, ограничения были введены 21 ноября.
 

В Западно-Казахстанской области 21 ноября, в 08.30 (время Нур-Султана), в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Самара - Шымкент, с 394-го по 526-й километры - участок от поселка Жымпиты до границы Актюбинской области", - уточнили в МИИР.

 
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок. В случае возникновения нештатных ситуаций казахстанцам советуют обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.
 

В одиннадцати областях объявили штормовое предупреждение

20.11.2021, 20:30 347248
В одиннадцати областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 20 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Алматинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане во второй половине дня 21 ноября ветер южный, порывы 15-20 метров в секунду. 22-23 ноября временами метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 21 ноября на западе Акмолинской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный, ночью на северо-западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
 
Ночью и утром 21 ноября на западе, юге Мангистауской области туман. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, днем на большей части 17-22 метра в секунду. 
 
21 ноября на северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью на северо-западе 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
 
21 ноября на северо-западе Костанайской области ожидается низовая метель, туман. Ветер южный ночью на северо-западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду. 
 
21 ноября на западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
Днем 21 ноября на севере Туркестанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Западно-Казахстанской области, на севере, северо-западе, ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на большей части области 15-20, порывы 25 метров в секунду.
 
Днем 21 ноября на севере Кызылординской области ожидается ветер южный, юго-западный, 15-20 метров в секунду.
 
21 ноября на севере Атырауской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на большей части области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Алматинской области, в районе Алакольских озер, 21-22 ноября ожидается ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
Днем 21 ноября на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный, на северо-западе области 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Ранее в Алматинской области из-за бурана закрыли трассу.
 

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