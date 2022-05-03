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Из-за пыльной бури в Мангистау ограничили движение на трассе

02.05.2022, 15:04 13491
АКТАУ. 2 МАЯ - В Мангистауской области из-за пыльной бури ограничили движение на участке трассы Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сай Утес - Шетпе - Жетыбай - Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мангистауский областной филиал ТОО "Казахавтодор" предупреждает, в связи с ухудшением погодных условий (пыльная буря, ограничение видимости) введено 2 мая в 13.30 ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения: Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сай Утес - Шетпе - Жетыбай - Актау на участке с 647-го по 712-й километры. Об этом сообщает Telegram-канал Qazaqavtojol.

 

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Какая погода ждет казахстанцев во вторник, рассказали синоптики

02.05.2022, 21:13 6671
Какая погода ждет казахстанцев во вторник, рассказали синоптики
НУР-СУЛТАН. 2 МАЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов 3 мая на большей территории Казахстана пройдут дожди, на юго-западе, в горных районах юга, юго-востока страны - сильные дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По республике ожидаются грозы, усиление ветра, на юге и юго-востоке страны - град", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области - гроза, шквал, ветер 15-20 метров в секунду, днем в горных районах - град. 
 
Ночью на севере, в горных районах, днем на севере, юго-западе, юго-востоке, в горных районах Жамбылской области - гроза, град, днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области - ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза, на западе области - ветер, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Северо-Казахстанской области, днем на востоке Актюбинской области усилится ветер до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке Костанайской области ожидается туман, на юге области усилится ветер, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В центре Кызылординской области ожидается гроза, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, юге, востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юге области - гроза. 
 
На юге Восточно-Казахстанской области - гроза, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Акмолинской области ночью и утром ожидается туман.
 
На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +26 - +28 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +14 - +16 градусов, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.
 

Опровержение ранее опубликованной информации

02.05.2022, 16:25 8591
АЛМАТЫ. 2 МАЯ - 20 апреля 2022 года в 13:39 на сайте ИА "Kazakhstan Today" была размещена статья под названием: "Признание электронной и бытовой техники невозвратными товарами ущемляет права потребителей - общественность", подготовленная на основе поступившего в редакцию по электронной почте пресс-релиза Комитета по защите прав потребителей:
 

Признание электронной и бытовой техники невозвратными товарами ущемляет права потребителей - общественность 

 
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В Комитет по защите прав потребителей стали поступать обращения от общественности, которая обеспокоена попытками представителей бизнеса ущемить права потребителей. Речь идет о включении электронных устройств и бытовой техники в категорию технически сложных устройств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ряд бизнесменов, в частности компания SAMSUNG ELECTRONICS CENTRALEURASIA, предлагают внести поправку в закон "О защите прав потребителей" с целью признать бытовые и электронные изделия технически сложным товаром, не подлежащим обмену и возврату, не иначе, как при определении существенного недостатка", - сообщается в пресс-релизе комитета. 
 
В нем уточняется, что комитет по данному вопросу выступил против, поскольку подобная законодательная корректива лишит людей права не только на качественную продукцию, но и на обмен/возврат некачественного товара. 
 

Практика свидетельствует, что в РК часто ввозится ассортимент далеко не лучшего качества. Поэтому, купив бракованный товар, потребитель останется без права возврата, если не докажет, что недостаток является существенным", - подчеркнули в комитете. 

 
Там также добавили, что экспертизу продукции проводят сервисные центры, аффилированные с магазинами бытовых товаров. И велики риски того, что сервисные центры будут выдавать заключение о несущественном дефекте. 
 

Независимая специальная экспертиза по бытовой технике в Казахстане отсутствует. Таким образом, доказать существенный недостаток вряд ли удастся. Как следствие - покупатель на протяжении всего гарантийного срока будет вынужден постоянно ремонтировать бракованный товар за свой счет", - пояснили в ведомстве". 

 
Вышеуказанная информация также была опубликована на официальном сайте Комитета по защите прав потребителей в разделе новостей, однако впоследствии была удалена без какого-либо извещения информационного агентства.
 
Более того, компанией ТОО "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRALEURASIA" ("САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ") в распоряжение редакции были представлены доводы, опровергающие размещенные сведения. В частности, ТОО "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRALEURASIA" сообщает: "…Компания никогда не выступала за поправки в закон с целью признать бытовые и электронные изделия технически сложным товаром, не подлежащим обмену и возврату, не иначе, как при определении существенного недостатка. Напротив, основной посыл предлагаемых поправок был направлен на защиту прав потребителей, с одной стороны, и защиты прав продавцов от так называемого потребительского экстремизма, с другой стороны".
 
В связи с чем есть основания полагать, что размещенная ранее информация не соответствует действительности.
 

В ЗКО сельчане требуют повысить цену на проезд в автобусе

01.05.2022, 20:32 30166
В ЗКО сельчане требуют повысить цену на проезд в автобусе
УРАЛЬСК. 1 МАЯ - В Западно-Казахстанской области жители села Жана-Омир требуют повысить цену на проезд в автобусе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Причина - отказ водителей общественного транспорта обслуживать этот маршрут. Они просили поднять стоимость проезда со 150 тенге до 200. Однако, из-за того что в стране был объявлен мораторий на повышение тарифов, удовлетворить просьбу водителей в ЖКХ отказались", - сообщает "Мой город".

 
По информации издания, маршрут № 66 не является социально значимым и не субсидируется государством.
 

Большинство из нас работают в городе, и мы каждый день вынуждены ездить в Уральск. Сейчас мы на такси доезжаем до автовокзала за 400 тенге, оттуда за 80 тенге доезжаем до рынка. В день туда и обратно у нас уходит по тысяче тенге. Автобусники сейчас просят поднять стоимость проезда до 300 тенге. Мы понимаем, что сейчас подорожали запчасти, ГСМ, и мы не против повышения тарифа на проезд", - заявили сельчане.

 
Жители села написали письмо в ЖКХ, которое подписали около 400 человек. Они просят поднять цену на проезд и при этом обеспечить регулярное сообщение между Уральском и поселком Жана-Омир.
 

Но в отделе ЖКХ нам отказали. Они и сами не решают этот вопрос, автобусникам не разрешают поднять стоимость проезда, те отказываются работать по прежнему тарифу. В итоге страдаем только мы, простые жители", - говорят они.

 

Как отмечают День единства народа Казахстана в Акмолинской области

01.05.2022, 15:51 35551
Как отмечают День единства народа Казахстана в Акмолинской области

Фото: УВП Акмолинской области 

КОКШЕТАУ. 1 МАЯ - Сегодня в Акмолинской области продолжилась эстафета праздничных мероприятий, посвященных Дню единства народа Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На главной площади областного центра вниманию жителей представлена праздничная программа "Жаса, гүлденген Қазақстан" с участием лучших творческих коллективов и развернута выставка мастеров декоративно-прикладного искусства "Город мастеров", - рассказали в управлении внутренней политики области.

 
В поздравительном слове аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев отметил, что развитие страны достигнуто благодаря единству, дружбе и согласию народа.
 

Этот замечательный и знаковый для всех казахстанцев праздник олицетворяет наше единение, дружбу и братство, которые мы сохранили и углубили за 30 лет независимости. Мы отмечаем этот праздник в условиях реализации новых политических реформ. Одна из наших с вами задач - сохранить, приумножить и передать эти ценности следующим поколениям. Только тогда мы сможем построить Новый Казахстан", - акцентировал руководитель региона. 

 
Также на мероприятии наградами и благодарственными письмами был отмечен ряд акмолинцев, внесших вклад в развитие государственности.
 
Среди награжденных - учитель казахского языка школы-лицея № 18 имени Сакена Жунусова города Кокшетау Карина Роот.
 

Первое мая - один из самых добрых и светлых праздников, олицетворяющий издревле почитаемые на нашей земле ценности взаимного уважения и доверия. Для меня этот праздник занимает особое место в моем сердце", - поделилась педагог.

 
Аналогичные праздничные концерты организованы и во всех 20 городах и районных центрах области.
 
Всего в регионе проживают представители порядка 100 этносов.
 

Инициатива президента о проведении референдума поддерживается народом - Сакен Майгазиев

01.05.2022, 15:44 36201
АЛМАТЫ. 1 МАЯ - С Днем единства народа Казахстана поздравил соотечественников известный казахстанский певец Сакен Майгазиев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Инициатива главы государства о проведении республиканского референдума поддерживается всем народом. Это означает связь, единство и благополучие граждан и власти. Давайте жить долго и счастливо под одним голубым флагом. С праздником!" - цитирует Almaty.tv Сакена Майгазиева.

 
Ранее сообщалось, что президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана.
 

Временные автобусные маршруты в родительский день запустят в Алматы

01.05.2022, 13:17 40476
Временные автобусные маршруты в родительский день запустят в Алматы
АЛМАТЫ. 1 МАЯ - В Алматы для посещения кладбищ в родительский день с 7.00 до 20.00 запустят временные автобусные маршруты, сообщили в пресс-службе акимата города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что будут организованы следующие временные автобусные маршруты:
 
- маршрут № 88 улица Кунаева - Западное кладбище, пункт отправления - пересечение улиц Кунаева и Макатаева (7 автобусов);
 
- дополнительный маршрут ж/д вокзал Алматы-1 - Западное кладбище, пункт отправления - ж/д вокзал Алматы-1 (3 автобуса);
 
- дополнительный маршрут ж/д мост Алматы-1 - кладбище Нижней пятилетки, пункт отправления - ж/д мост Алматы-1 (2 автобуса).
 

В кинотеатры СНГ возвращаются фильмы Disney

01.05.2022, 13:12 41096
В кинотеатры СНГ возвращаются фильмы Disney
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 МАЯ - В кинотеатры СНГ возвращаются фильмы киностудии Disney, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Первым релизом компании после почти трехмесячного перерыва станет кинокомикс Marvel "ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ". В кинотеатрах Казахстана (это самый крупный рынок СНГ после России и Украины) он появится 5 мая. Прокатчиком релизов мейджора как в этой стране, так и в ряде других постсоветских государств выступит казахстанская компания "Меломан". Она и ранее выпускала релизы Disney в Центральной Азии. О возвращении фильмов Disney в Россию речи не идет", - сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

 
В марте Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount объявили о временной приостановке выпуска своих фильмов в России. Позднее к ним присоединилась независимая студия Lionsgate. При этом компания Disney также приостановила выпуск своих релизов на территории СНГ. В частности, в прокат не вышел мультфильм Pixar "Я КРАСНЕЮ", запланированный на 10 марта.
 
Ранее сообщалось, что американская киностудия Disney увеличит количество ЛГБТ-персонажей в своих новых фильмах. Об этом сообщает журналист Кристофер Руфо в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на запись корпоративного видеозвонка Disney.
 
Основным инициатором данного решения стала представительница корпорации, отвечающая за контент, Кэри Берк. Во время общего собрания она пообещала сделать ставку на гендерную политику и сделать будущие проекты компании более инклюзивными.
 

Праздник весны и труда

01.05.2022, 12:13 38816
Праздник весны и труда
Фото: кадр из видео Мир 24
МОСКВА. 1 МАЯ - Праздник, который отмечают в России, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии в первый день мая, известен сразу под несколькими названиями - День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В советское время большинство россиян именовали этот праздник по дате его проведения - 1 Мая, или Первомай, сообщает РИА Новости.
 
Возникновение традиции празднования Первомая связано с событиями, произошедшими в Чикаго в ХIХ веке. 1 мая 1886 года в городе начались масштабные митинги и демонстрации рабочих, которые требовали от своих работодателей введения восьмичасового рабочего дня. Акция закончилась стычками с полицией. 3 мая на заводе жаток Сайруса Маккормика полицейские открыли огонь по бастующим, погибли по меньшей мере двое рабочих. 4 мая на митинге протеста на площади Хэймаркет террорист бросил бомбу в полицейских, которые ответили стрельбой по толпе.
 
Шестьдесят офицеров полиции получили ранения, восемь погибли, точное число погибших рабочих определено не было. Полиция арестовала сотни горожан, семь рабочих-анархистов были приговорены к смертной казни.
 
В июле 1889 года Парижский конгресс Второго Интернационала по предложению французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.
 
1 мая 1890 года праздник был впервые проведен в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции. В Великобритании он прошел 4 мая. Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.
 
В 1891 году по решению Брюссельского конгресса Второго Интернационала секциям Интернационала в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать дату и форму празднования 1 мая, после чего в Великобритании и некоторых других странах манифестации были перенесены на первое воскресенье мая.
 
1 мая 1891 года социал-демократическая группа революционера Михаила Бруснева организовала первую праздничную сходку рабочих в Санкт-Петербурге.
 
Формой празднования Первомая стала маевка - нелегальное революционное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом.
 
Прошедшая в 1900 году Харьковская маевка стала первым открытым массовым выступлением рабочих в России, в ходе которого было принято решение не выходить на работу и устроить уличную демонстрацию.
 
С этого времени 1 мая демонстрации проходили в различных городах России. Во время Первой мировой войны (1914-1918) выступления на Первое мая стали единичными.
 
В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в революционной России. На улицы вышли трудящиеся с лозунгами большевиков: "Вся власть Советам!", "Долой империалистическую войну!".
 
С 1918 года праздник стал официальным и нерабочим днем. Он был закреплен в Кодексе законов о труде (в приложении к статье 104) и получил название День Интернационала.
 
В честь праздника в 1918 году в Москве на Ходынском поле состоялся первый военный парад.
 
С 1928 года День Интернационала стали праздновать в течение двух нерабочих дней 1 и 2 мая.
 
1 мая 1933 года над Красной площадью в Москве прошел первый воздушный парад. Начиная с этого момента воздушные парады проводились регулярно вплоть до начала Великой Отечественной войны в качестве неотъемлемой части демонстрации советской военной мощи. На парадах показывались достижения советской авиапромышленности - самолет "Максим Горький", самый скоростной истребитель своего времени И-16 и другие.
 
Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) парады и шествия в честь 1 Мая не проводились.
 
1 мая 1956 года впервые был проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве.
 
В 1970 году Основы законодательства СССР о труде закрепили за праздником новое название: 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.
 
В эпоху "развитого социализма" в СССР первомайские демонстрации изменили смысловую нагрузку. В день 1 Мая трудящиеся СССР "выражали свою солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран", а также "с национально-освободительным движением". Организованные колонны трудящихся, интеллигенции, студентов шествовали по центральным улицам городов и поселков под марши и музыку политической направленности с производственными транспарантами.
 

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